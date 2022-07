Horóscopo do dia (10/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Tradição e renovação

Ocorre hoje um Sextil do Sol em Câncer com Urano em Touro. Este Sol, apesar de se nutrir de tradições, segurança e introspecção, recebe as vibrações inovadoras, disruptivas e progressitas de Urano. Há hoje um equilíbrio que nos permite inovar, mesmo dentro das tradições. Há capacidade de se ter maior consciência e refletir bem sobre as necessidades de mudança e renovação.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz necessidade de renovação material, financeira e de valores pessoais, tudo isso vindo da introspecção e do campo emocional subjetivo. Confie em sua voz interior e na consciência de seus sonhos, desejos, anseios e sentimentos. Tudo isso lhe permite enxergar as novas possibilidades e necessidades de mudança de questões estagnadas ou rígidas.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você passa por muitos desafios de se reinventar nestes últimos anos, dada a presença de Urano no seu signo (solar ou ascendente). O dia de hoje lhe facilita a consciência disto no campo mental. Há clareza de ideias, escolhas e propósitos agora que facilita tais mudanças. Se permita vivenciar as renovações do momento com clareza e consciência de si mesmo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este período lhe traz foco em trabalhar sua vida material e financeira com cuidado e amorosidade. Todavia, questões subconscientes são mobilizadas por Urano e afetam este campo material. Busque entender quais são as mudanças que devem ocorrer. Precisa renovar sua espiritualidade e questões subconscientes para facilitar o fluxo de abundância material.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande consciência de si mesmo e de suas questões emocionais, assim como daquilo que lhe traz segurança. Todavia, deve estar aberto a enxergar novos pontos de vista, inovações, ideias progressistas e alternativas pela posição de Urano. O aspecto facilitado de hoje traz equilíbrio entre estas forças.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz compreensão e clareza facilitadas quanto a questões subconscientes e como elas podem auxiliar no seu progresso de carreira. O Sol, seu regente, lhe traz impulsos subconscientes e de inspiração que devem ser sentidos e escutados. Isto facilita as transformações e inovações na maneira como apresenta a si mesmo no mundo lá fora.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Ocorre agora uma consciência facilitada entre suas relações humanas e seus princípios e visões de mundo. Amizades, grupos e causas podem lhe auxiliar a enxergar quais são suas prioridades na vida, como se posiciona e no que precisa ser mais progressista. Equilíbrio entre convivência social e fidelidade aos próprios princípios, crenças e leis.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A posição solar deste momento lhe traz grande consciência de sua carreira, imagem profissional, autoridade e estruturas. Todavia, Urano lhe remexe em emoções profundas que lhe pedem progresso e inovação. Há capacidade de usar bem esta energia agora, trazendo mudanças significativas para tradições, estruturas e questões de trabalho.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Há necessidade que você abarque mudanças em suas relações, parcerias e vida social pela posição de Urano. Isto recebe embasamento da consciência solar, que lhe aumenta a fé, traz necessidade de visão mais ampla sobre as relações e mais liberdade verdadeira. Busque dar ao outro aquilo que você gostaria de receber. Busque novas metas e objetivos em conjunto.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe traz maior consciência de emoções profundas pela posição solar. Isto lhe leva agora a realizar mudanças necessárias em suas rotinas, trabalho, hábitos, alimentação e saúde. Busque escutar a si mesmo para entender a melhor maneira de fazer a vida material funcionar. Sua força de vontade instintiva será muito útil e facilita quaisquer renovações materiais.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A posição solar atual no seu signo oposto, Câncer, lhe traz maior consciência das relações, parcerias, amor romântico e vida social. O aspecto facilitado a Urano no seu setor da autoexpressão facilita trazer inovações e transformações para o campo do relacionar. Terá mais autenticidade perante os outros, mas sem perder o acolhimento e reciprocidade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você passa por mudanças no campo familiar, emocional, pessoal e subjetivo pela posição de Urano, seu regente, isto hoje é facilitado pela consciência da praticidade, das tarefas rotineiras, trabalho e/ou saúde. Busque ajustar sua lida material a partir de seus impulsos internos e priorize um tom mais amoroso para lidar com a vida material.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A posição solar de agora lhe traz plena consciência de si mesmo, seu poder pessoal, criatividade e expressão. O bom aspecto a Urano no campo mental lhe facilita expressar a si mesmo com multiplicidade e sendo mais alternativo. Também buscará falas mais honestas e disruptivas, mas que estão ligadas à expressão de sua essência antes de tudo.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com