Horóscopo do dia (09/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Fala impetuosa

A quadratura entre Mercúrio em Câncer e Júpiter em Áries nos estimula a falar com mais ímpeto e emoção. Todavia, devemos estar atentos para não falar de maneira exagerada e reativa. Mercúrio está conjunto com Lilith, portanto há contato com questões reprimidas e que devemos trabalhar com cautela. Bom momento para ventilar questões emocionais em processos terapêuticos e nos integrar.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Júpiter no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior ímpeto, fé em si mesmo e também ousadia (e exagero, caso mal usado). Hoje você faz contato com questões emocionais profundas que devem ser ventiladas. Use a energia de Júpiter para enxergar tais temas com mais luz e liberdade, mas esteja atento ao que fala e como fala.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Temas subconscientes estão sendo trabalhados para que você se liberte de questões antigas. Hoje tais temas tendem a chegar na sua mente consciente, tendo de lidar com possíveis frustrações, dores ou questões intelectuais complexas. Busque ter mais calma e serenidade perante suas próprias emoções e se permita conversas edificantes e terapêuticas.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, está junto de Lilith e recebendo aspecto desafiador de Júpiter. Você tem de encarar questões nem sempre fáceis ligadas ao campo material, financeiro e de valor próprio agora. Busque abrir a cabeça, mas não seja impulsivo em suas decisões materiais. Terá ímpeto de expressar mais verdadeiramente seu valor perante os outros, mas evite conflitos desnecessários.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Mercúrio e Lilith no seu signo (solar ou ascendente) lhe desafiam a encarar suas questões mais profundas e frustrações, fazendo uma integração com suas sombras e questões complexas, resgatando assim sua verdadeira força e magnetismo. Questões ligadas à carreira, status, estruturas, pais e/ou autoridades tendem a lhe colocar neste lugar de questionamento de si mesmo. Se permita entender e integrar suas emoções, mas sem reatividade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você precisa agora aprender a entender e integrar questões subconscientes que pedem expressão agora. Mas pense com calma e ponderação antes de verbalizar o que seja, já que está num momento de subjetividade profunda. Sua fé será forte aliada, lhe permitindo enxergar para além das limitações ou dificuldades emocionais que se apresentam.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, está junto de Lilith e recebendo aspecto desafiador de Júpiter. Questões emocionais, frustrações ou desafios ligados ao campo da amizade, grupos ou vida coletiva podem ser mobilizadas. Suas emoções profundas são mobilizadas, mas busque ter ponderação para se posicionar perante os outros sem reatividade. Use seu natural senso pragmático para solucionar tais questões.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe pede que repense alguns aspectos mais difíceis ligados ao trabalho, carreira, uso da autoridade e comunicação profissional no geral. Pode haver estímulo intenso dos outros para que se posicione, mas não o faça impulsivamente. Lembre-se de buscar dentro de si a ponderação, que lhe é natural, para falar o que precisa dentro do bom senso e ordem.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Algumas frustrações ligadas à fé, objetivos futuros, estudos superiores e/ou posicionamentos devem ser trabalhadas hoje. Há um forte estímulo para que você se organize e consiga lidar com tais questões sob um víeis mais pragmático, crítico e realista. Busque seu lugar de fala, mas sem exageros, ímpetos ou emoções passionais. Reconexão com a fé mais serena e introspectiva lhe fará muito bem.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, se encontra em Áries e lhe traz maior ímpeto e impulso. Todavia, o aspecto desafiador a Mercúrio-Lilith em Câncer no seu setor emocional lhe pede que saiba dosar sua expressão. Cuidado para não veicular venenos, mágoas ou questões difíceis pela fala impetuosa. Há forte estímulo para que você processe e se cure de tais questões, buscando referência na sua essência e estando íntegro e fiel a si mesmo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Questões desafiadoras ligadas ao relacionamento amoroso e parcerias são mobilizadas. Será preciso conversas emocionalmente honestas, mas busque também ponderação para lidar com estas questões mais delicadas. A posição de Júpiter lhe traz maior ímpeto emocional de se expressar, lhe trazendo mais coragem para entender as questões emocionais conjuntas.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Algumas frustrações ou questões mais complexas ligadas ao trabalho, rotina e/ou saúde são mobilizadas hoje. Sua mente está buscando libertação e pontos de vista mais livres para se lidar com tais questões, mas evite ações impulsivas e com falta de pragmatismo. Esteja atento à comunicação com colegas de trabalho e também escute melhor os sinais do seu corpo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, se encontra em Áries e lhe traz maior ímpeto e impulso, em especial no campo material, financeiro e de valor próprio. Todavia, você é questionado pela sua essência se seus esforços materiais estão alinhados com sua verdade espiritual. Busque entender tais frustrações, caso existam, e cure. Também o conflito entre diversão e dever deve ser trabalhado e curado agora.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com