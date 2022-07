Horóscopo do dia (08/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Conexão emocional e espiritual

Vesta entra em movimento retrograde em Peixes. Devemos buscar a depuração de nossas motivações psíquicas, emocionais e subjetivas. Fogo interno que deve arder na conexão interior com seu senso de espiritualidade. A Lua Crescente entra em Escorpião, trazendo grande intensidade emocional e pedindo cura das emoções.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe mobiliza muito as questões emocionais e psíquicas. Se permita a depuração e transformação de emoções desgastadas e do lixo psíquico. Marte, seu regente, se encontra em Touro e lhe traz mais paz e aterramento. A conexão com o lado espiritual e sutil lhe será muito proveitosa agora. Busque purificar e lapidar sua saúde psíquica e emocional.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Há agora uma forte motivação para a depuração da maneira como se relaciona com os outros. Busque entender melhor as emoções que o outro lhe desperta e transmutar tais conteúdos. Você tem focado em si mesmo e isto lhe facilita rever certos apegos, carências e uma falsa necessidade de agradar os outros. Faça o melhor ao seu alcance, se relacionando com honestidade emocional.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Momento de grandes depurações ligadas ao trabalho, carreira e seus esforços no mundo. Busque dar o melhor de si mesmo nestes setores, mas sempre com foco no espiritual e no bem estar emocional. Excelente momento para se rever seu chamado e vocação, aquilo que lhe faz ter motivação para realizações no mundo. Reveja seus sonhos e anseios materiais.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, lhe traz forte enraizamento consigo mesmo e com seu poder pessoal e criatividade, que devem ser usados agora também no auxílio com o coletivo, grupos e amizades. Seu senso de devoção e fé é aumentado. Deve rever alguns princípios, metas e crenças. Busque uma entrega emocional honesta para com o divino e traga mais fluidez.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Momento de intensa depuração emocional. Você deve agora trabalhar suas questões emocionais, carências, apegos, medos e emoções afins para se limpar e em breve entrar no novo ciclo quando o Sol entrar no seu signo (solar ou ascendente). Lapidação de arestas quanto a vivências familiares, pessoais, afetivas e/ou sexuais em alta.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe mobiliza a necessidade de interação humana com mais honestidade emocional. Este período lhe traz necessidade de depurar relacionamentos e parcerias, buscando mais honestidade e sentimentos reais na troca. Questões mentais são transformadas para que comunique e pense mais pautado na sensibilidade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Período de depuração das rotinas, trabalho e saúde. Busque rever o que é realmente essencial para o bom andamento de sua vida material. A Lua lhe traz agora um forte senso de valor próprio que lhe será útil para limpar sua rotina e esforços. Lembre-se de se conectar com sua sensibilidade para entender quais questões materiais devem ser transformadas e mudadas.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Seu fogo interno arde agora no sentido de estabelecer seu senso de poder e espaço pessoais. Busca por mais fé em si mesmo e no uso de suas forças emocionais e sensibilidade. A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz mais segurança em si mesmo para que doe mais de si pelos outros, mas sem se sentir lesado. Foco na criatividade e acolhimento de si mesmo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este momento lhe traz grande necessidade de depuração emocional. Emoções antigas são revisadas e velhos registros transmutados. Busque entender suas questões subconscientes, do passado, infância ou de tempos antigos que podem estar lhe aprisionando. Momento propício para se transformar e viver as emoções com mais leveza e liberdade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você passa agora por um período de intensa depuração do campo mental. Busque ser mais leve, flexível e adaptável com as ideias, deixando julgamentos de lado e permitindo que a intuição lhe abra a visão. Hoje questões emocionais que envolvam grupos, amigos e o coletivo lhe sensibilizam também nessa necessidade de ter uma cabeça mais aberta.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Momento de intensa depuração do campo material. Em especial no financeiro e valores, buscará acender seu fogo interno para ter melhorias e mais qualidade de vida. Bom para reformas, reciclar e reorganizar suas posses. A Lua de hoje lhe traz necessidade de depuração de questões ligadas ao trabalho e autoridade, mas lembre-se de seu foco na sensibilidade e vida pessoal deste período.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Vesta entra em movimento retrógrado no seu signo (solar ou ascendente), lhe acendendo o fogo interno. Estará bem mais focado em si mesmo e no uso de seu magnetismo com fé. A Lua de hoje lhe reforça a intensidade da fé, de acreditar num futuro melhor e se abrir para as possibilidades. Traga estes potenciais todos para o momento presente e se expresse.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta