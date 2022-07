Horóscopo do dia (07/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Busca social e intelectual

A Lua Crescente entra em Libra, trazendo ímpeto emocional na busca por se relacionar, viver o amor romântico, na busca por equidade, beleza e justiça. Expansão nas possibilidades de parceria, amor romântico e vida social. Pallas entra em Gêmeos, nos trazendo a sabedoria da leveza, do lado brincalhão, leve, curioso e flexível. Sabedoria ao se estudar e comunicar.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua segurança emocional vem hoje do buscar se relacionar, interagir e trocar afeto com outros. Partilhe daquilo que possui, comunicando seu lado mais valoroso e amável. Sua mente ganha agora um tanto de ponderação, sabedoria e leveza. Busque ponderar tudo muito bem ao se comunicar, usando de imparcialidade e senso de justiça para com todos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua segurança emocional vem hoje das relações profissionais, da busca por realizar seu trabalho com equilíbrio e refinamento. Expansão de contatos e métodos de trabalho e serviço. Comunique harmonia com seu trabalho, nas relações profissionais e na organização material. Há agora grande sabedoria no uso de recursos e finanças com leveza e racionalidade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua segurança emocional vem da expansão criativa em si. Busque mostrar seu lado mais sociável, belo e sedutor ao mundo. Enraizamento e força crescente no uso da expressão criativa e poder pessoal, mas com graça e leveza. Pallas no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz bem mais ponderado, sábio, imparcial e justo na sua expressão pessoal.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, se encontra numa vibração expansiva das emoções, mas sem perder a leveza e racionalidade. Busque harmonia no lar, cuidar dos seres amados e o prazer da troca afetiva. Necessidade de um ambiente pessoal harmônico, belo e refinado. Pallas lhe traz agora grande sabedoria para se lidar com questões subconscientes de maneira ponderada.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua lhe estimula em sua intelectualidade. Sua mente está expansiva e intuitiva. Busque comunicar com clareza e equilíbrio seus sentimentos. Enxergue o amor à sua volta e seja você também esta fonte amorosa. Doe generosamente amor e comunicação. Haverá agora grande sabedoria ao se lidar com amizades, grupos, causas e ideias inovadoras.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Há hoje expansão de sua conexão com o plano material. Estará mais ligado na vida financeira, nos prazeres materiais e conforto. Busque vivenciar com alegria esta área de sua vida, sua segurança emocional virá daqui. Pallas entra no seu setor profissional, sendo um excelente momento para mostrar e aplicar toda sua sabedoria no campo da carreira e ambições.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A Lua Crescente no seu signo (solar ou ascendente) lhe favorece em magnetismo, subjetividade e carisma. Está se expressando mais fielmente àquilo que sente e isto pode ser algo positivo, caso bem usado. Pallas lhe traz agora a sabedoria da fé raciocinada, do se abrir para as muitas possibilidades de expansão e diferentes visões de mundo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A Lua lhe estimula a estar mais em contato com a própria espiritualidade e emoções. Busque tais instâncias com equilíbrio, harmonia e expansão. Busque encarar as emoções num sentido mais transcendente e de entrega à vida. Haverá agora grande sabedoria e discernimento ao se lidar com emoções intensas e difíceis, assim como entendimento de mudanças e de sua profundidade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A sua segurança emocional vem da expansão com grupos, amigos ou projetos coletivos. Sua capacidade de se doar e acolher em tais contextos será alta. Segurança em se ter pessoas com que partilhar e distribuir generosamente a todos. Terá grande sabedoria e imparcialidade ao se lidar com o outro, com temas judiciais, no amor e na vida social.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A sua segurança emocional vem da expansão equilibrada da carreira e imagem profissional. Está mais ligado no uso equilibrado e justo de sua autoridade, mas sem perder a sensibilidade. Segurança no cumprimento equilibrado das obrigações. Haverá grande sabedoria no cumprimento de tarefas, rotinas e nos cuidados com corpo e saúde.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua lhe estimula num senso de crescimento e expansão. Estará enxergando a beleza da fé, dos princípios, estudos superiores e da vida em sociedade. Terá mais vontade de ser livre e crescer em conjunto. Terá agora uma forte sabedoria interna, que vem da essência, lhe mostrando maneiras mais ponderadas de expressar quem você realmente é.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua lhe estimula e partilhar mais profundamente com os outros. Há maior segurança em se doar de maneira afetiva e/ou sexual. Justiça na partilha de bens conjuntos também. Busque encarar suas profundezas com equilíbrio e razão. Pallas lhe traz maior discernimento quanto a questões emocionais, familiares e passadas, lhe trazendo mais flexibilidade e razão.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta