Horóscopo do dia (04/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Equilíbrio de forças

O sextil do Sol em Câncer com a Lua Nova em Virgem traz para hoje um equilíbrio de forças. O Sol, representando a Essência, vibra no campo emocional e a Lua, como receptáculo da luz solar, nos traz realização, trabalho e esforço material em Virgem. Polaridades masculina e feminina em energia de equidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A posição solar atual lhe traz clareza e consciência sobre suas questões emocionais, desejos pessoais, vida familiar, pessoal e afetiva. A Lua recebe o respaldo desta energia, lhe trazendo força emocional para trabalhar, realizar, organizar, limpar e ser útil. Necessidade de organização e utilidade para se sentir seguro emocionalmente.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A posição solar atual lhe estimula o campo intelectual e mental, trazendo clareza e consciência neste setor. A Lua recebe esta energia e lhe impele a se expressar fiel a si mesmo, ordenando melhor como se apresenta e usa suas forças criativas. Novas ideias podem ganhar asas de criatividade. Pegue seus conceitos e os transforme em criações com respaldo real.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A posição solar atual lhe estimula a ter consciência de sua vida material, finanças, talentos e valores. A Lua recebe essa energia, lhe levando a cuidar mais da vida pessoal, do lar e das emoções de maneira pragmática, ordenando e trazendo mais acolhimento. Valorização maior dos bens familiares e de como você pode contribuir para com quem está mais próximo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe aumenta muito a clareza sobre si mesmo e senso de propósito. A Lua, sua regente, recebe esta luz e lhe pede que comunique sua sensibilidade de maneira organizada. Também lhe traz a necessidade de ser útil para as pessoas ao seu redor, estudar e utilizar bem seus dons intelectuais e comunicativos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A posição solar atual lhe traz maior consciência quanto a suas emoções mais sutis, espiritualidade, senso artístico e subconsciente. A Lua recebe esta influência e lhe pede que faça algo de prático, útil e valoroso com este estímulo. Limpeza e inspiração emocional que facilitam o fluir do campo financeiro, prático e material.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A posição solar atual lhe traz mais consciência e clareza quanto a relações de amizade, conteúdos inovadores, grupos e causas. A Lua no seu signo (solar ou ascendente) recebe estas influências e lhe pede transformação e lapidação das arestas em si mesmo. Busque entender como é influenciado pelos outros e coletivo e como usa isso de maneira prática consigo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A posição solar atual lhe traz consciência e clareza quanto aos seus compromissos, carreira e destino. Senso de brilho e compromisso. A Lua recebe esta energia, lhe pedindo que reorganize suas emoções subconscientes para otimizar o andamento de seu trabalho no mundo. Equilíbrio entre emoção e realismo, subjetividade e objetividade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A posição solar atual lhe traz maior clareza quanto a objetivos futuros, fé, crenças, princípios, estudos superiores e/ou viagens. A Lua recebe esta energia e lhe pede que use destes dons para auxiliar o coletivo, participar de grupos, auxiliar amigos e ser generoso para com a distribuição de tais dons. Expansividade emocional e senso de pertencimento coletivo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A posição solar atual lhe traz consciência e clareza quanto às suas emoções profundas, partilha, sexualidade, transformações e temas afins. A Lua recebe esta energia, pedindo que esta força emocional seja canalizada em realizações no mundo e carreira. O contato claro com suas emoções lhe fortalecerá o senso de propósito e força realizadora no campo material.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A posição solar atual lhe traz consciência e clareza quanto a parcerias, casamento, vida social e justiça. Tudo isso ilumina a Lua, que lhe pede que faça algo em prol do futuro e da expansão a partir da conexão com os temas solares. Expansão emocional em conjunto, se permita enxergar mais através da sensibilidade que vem das relações e do contato com os outros.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A posição solar atual lhe traz consciência quanto a seus afazeres, rotinas, saúde, trabalho e andamento do mundo material. A Lua recebe esta influência, lhe propiciando transformação emocional ordenada. Busque entender as instancias de sua vida material que lhe são incômodas, transformando como vibra e, por consequência, as possibilidades materiais.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A posição solar atual lhe traz plena consciência de si mesmo, sua criatividade, poder pessoal e magnetismo. A Lua recebe esta influência, lhe levando a se abrir mais para o outro, o amor, a convivência rotineira e a vida social. Busque se relacionar, mas sendo fiel a si mesmo. Sua criatividade será bem recebida pelos outros. Doação de si mesmo para o público.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta