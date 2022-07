Horóscopo do dia (30/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Sol com Lilith em Câncer

A conjunção do Sol com Lilith em Câncer traz para hoje uma clareza sobre frustrações emocionais, pessoais, familiares ou passadas. A cura vem aqui da integração destas sombras no campo consciente, trazendo aceitação e completude. Integração da força feminina que estava reprimida e deve ser usada conscientemente.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz maior clareza quanto a frustrações ligadas à vida pessoal, familiar ou íntima. Busque trazer tais temas para o campo da consciência, aceitação e integração. Isto facilitará a cura e equilíbrio entre ser você mesmo e se permitir troca emocional com as pessoas próximas. Libertação de questões passadas e repressões emocionais.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz maior clareza quanto a frustrações ligadas ao campo mental, comunicação, estudos, viagens ou relações com conhecidos, irmãos, parentes ou vizinhos. Busque reconhecer tais frustrações e aprenda a integrar estas sombras no seu todo. Sua comunicação e escolhas serão permeadas por intenso magnetismo e sentimentos fortes.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz maior clareza quanto a frustrações ligadas ao campo financeiro e material. Questões familiares e financeiras pedem cura, assim como um pouco mais de comando e ação de sua parte. Caso não tenha desenvolvido certos talentos ou valores, reconheça e passe a nutrir o que deseja realmente. Reconheça seu valor próprio.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz maior clareza quanto a frustrações ligadas à expressão de si mesmo, assim como a possibilidade de integração destas sombras em si mesmo, num processo de cura e transformação profunda. Estará com forte magnetismo para expressar sua verdadeira essência, seu forte magnetismo e também a necessidade de expressão de sua afetividade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz maior clareza quanto a frustrações ligadas a questões psíquicas, emocionais, subconscientes e/ou espirituais. O Sol, seu regente, lhe pede um mergulho nas profundezas de sua psique, resgatando conteúdos sombra importantes de se integrar no seu consciente. Se permita meditação e exploração emocional, curando pela integração.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz maior clareza quanto a frustrações ligadas a grupos, amizades e comunicação mais ampla. Caso tenha se misturado em excesso com certas pessoas, negando sua própria essência, deve agora aprender a ser fiel a si mesmo na interação. Idem para vivências em grupos ou causas. Busque escutar sua verdadeira sensibilidade e vontades para se relacionar com mais aprimoramento com seus semelhantes.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz maior clareza quanto a frustrações ligadas à carreira, trabalho e/ou figuras de autoridade. Busque entender onde deixou de exercer o poder que deveria por querer ser bom, eficiente ou agradável. Momento para resgatar estas sombras e assumir seu potencial empreendedor, abrindo caminhos no mundo com seu forte magnetismo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz maior clareza quanto a frustrações ligadas à fé, expansão, crenças, estudos superiores, viagens e/ou princípios. Busque integrar estas sombras, trazendo para a clareza os motivos de possíveis frustrações nestes setores. Isto lhe fortalecerá e auxiliará a buscar novas expansões. Entendimento de que precisa fortalecer a fé na vida e possibilidades.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz maior clareza quanto a frustrações ligadas ao emocional profundo, sexualidade, bens conjuntos, heranças, morte, traumas e/ou medos. Estes temas devem ser abordados com aceitação, acolhimento e sensibilidade, mas também sob a luz da razão. Integração do lado sombra para que se esteja pleno, consciente e apropriado de si mesmo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz maior clareza quanto a frustrações ligadas ao amor romântico, casamento, parcerias e/ou vida social. Busque entender e integrar estas sombras. Pode se sentir preso a determinados comportamentos ou requisitos sociais e agora deve buscar ouvir sua sensibilidade primeiro. Também a frustração da solidão pode lhe questionar o quanto pode ter sido duro ou insensível, necessitando se abrir mais emocionalmente.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz maior clareza quanto a frustrações ligadas ao trabalho, rotinas, saúde ou corpo físico. Busque integrar estas sombras no campo da consciência. Aprenda a escutar mais sua sensibilidade para lidar melhor com sua vida material. Busque entender onde não houve expressão dos próprios desejos e anseios no trabalho ou rotina. Também se não tem negligenciado os cuidados com a saúde e vida pessoal.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz maior clareza quanto a frustrações ligadas à autoexpressão, criatividade e alegria. Você é chamado hoje a revisar os motivos pelos quais deixa de se divertir ou expressar seu lado lúdico. Frustrações com os filhos ou na relação com crianças também devem ser trabalhadas. Integre suas sombras e aprenda cuidar melhor de si mesmo.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta