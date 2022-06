Horóscopo do dia (26/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Maturidade de ação

O sextil de Marte em Áries e Saturno em Aquário nos traz facilidade em agir com ponderação e maturidade. Há hoje bom foco naquilo que precisa ser realizado, num bom equilíbrio entre impulso e planejamento. Ação pessoal que também leva o todo em consideração. Amadurecimento dos impulsos, instintos e individualidade potencializados.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Marte, seu regente, recebe aspecto facilitado de Saturno. Sua ação e força pessoal estão enfatizados pelo seu regente se encontrar no seu signo (solar ou ascendente), mas também estará bem ciente das obrigações que tem para com todos à sua volta. Ação amadurecida por uma visão mais ampla e senso de compromisso social. Ação estruturada com ideias inovadoras.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Você tem sido levado a buscar questões emocionais, subconscientes e psicológicas e trabalhá-las neste período. Hoje há uma facilidade para estruturar no mundo lá fora a partir desta busca interior. A raiva bem direcionada em ação produtiva é enfatizada. Reconexão com sua força emocional e espiritual, lhe auxiliando a progredir no mundo material e carreira.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



O momento lhe permite ter maior proatividade em termos sociais, com causas e nas amizades a partir de uma maturação de objetivos, princípios e fé. Estará bem mais engajado naquilo que acredita, agindo tanto com idealismo quanto realismo. Força de fé que leva à ação e obras. Ação inovadora e madura em prol das visões que tem para a realização futura.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Você tem passado por um intenso processo de amadurecimento emocional e isto hoje lhe traz forças para agir no mundo lá fora, na carreira e usar bem sua autoridade. Está enxergando que é capaz de muita coisa a partir de seus próprios esforços e que, quando em conjunto com outros, deve entender e respeitar os limites de cada um. Maturação emocional e material.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Seu senso de ação tem sido expandido nos últimos tempos, mas hoje há também um senso de realismo e propósito, muito em especial vindo das relações sociais, parcerias e do amor. Equilíbrio entre assumir compromissos e ser livre, assim como ação em prol da estrutura das relações. Facilidade entre ter diplomacia e expandir com assertividade e iniciativa.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Suas emoções profundas estão intensas. Todavia, todo esse fogo encontra um forte respaldo de realismo, senso crítico e maturação. Você será capaz de enfrentar bem suas profundezas e fazer mudanças, mas sem perder a estabilidade e realismo. Força emocional que facilita também ordenar melhor o andamento do mundo material, mas com toques de inovação.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



O dia de hoje lhe propicia intensidade nas relações, mas também estabilidade em si mesmo. Está bem centrado e firme na própria expressão, o que lhe facilita agir em conjunto dos outros, mas sendo fiel a si mesmo. Ações amadurecidas em termos de vida social e no amor. A força de sua consciência pode lhe pedir mudança de atitude perante os outros, mas o movimento está facilitado.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Marte, seu regente, recebe aspecto facilitado de Saturno. Seu senso de ação voltado para o trabalho, saúde e ordem material está intenso, mas ao mesmo tempo amadurecido pela fidelidade ao seu ritmo interno e emocional. Capacidade de priorizar o que é importante pelo amadurecimento das vontades e necessidades internas. Ação em prol do lar e estruturas familiares em alta.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



O dia de hoje lhe traz capacidade de agir e se expressar tanto com irreverência quanto com maturidade. Está agindo em conformidade com aquilo que acredita. Fala e ação estão unidas aqui de maneira harmônica. Grande foco mental aliado à coragem e iniciativa, lhe facilitando a coerência com seu ritmo interior e comunicação madura e assertiva.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Saturno, seu regente, se encontra em aspecto facilitado com Marte. Você está amadurecendo e concretizando seu valor próprio, finanças e talentos. Hoje isto se alia à uma forte vontade emocional, trazendo equilíbrio entre ação desejosa e realização. Está mobilizando mais seu mundo interior, mas de maneira ordenada e sem perder a objetividade.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Saturno, seu regente, se encontra em aspecto facilitado com Marte. Ocorre hoje um equilíbrio entre ser maduro e se expressar com assertividade. Sua natural capacidade de argumentar e ser direto na comunicação se faz alta, mas dentro de um senso de limites, autoridade e realismo. Sua experiência pode ser muito útil agora no processo de outras pessoas.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



O dia de hoje lhe traz capacidade de agir em prol de seus valores, finanças e questões materiais, mas tudo isso sob o apoio de sua autoridade e conhecimento espirituais, psicológicos e/ou energéticos. Toda essa força psíquica lhe facilita ação madura, assertiva, inovadora e concreta em prol de sua realização no plano material.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta