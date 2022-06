Horóscopo do dia (25/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Revisão de relações e comunicação

A Lua Minguante entra no signo de Gêmeos, nos trazendo a necessidade de escoar e revisar conteúdos ligados ao mental e comunicação. A conjunção a Vênus traz um clima emocional de relações com comunicação honesta e madura, mas sem perder a leveza. Busque se comunicar e sociabilizar com quem você sente que deve e no seu tempo.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Há no céu muito estímulo para que você se comunique e interaja com seus semelhantes. Todavia, precisa hoje buscar mais a qualidade do que a quantidade. Busque escoar os excessos mentais, assim como os excessos na fala, para que transmita aquilo que é essencial. Revisão de valores na relação com irmãos, parentes, vizinhos e/ou conhecidos.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



A Lua Minguante faz conjunção com Vênus, a sua regente, em seu setor taurino natural. O dia de hoje lhe pede que viva seus valores, mas dentro da medida justa. Busque analisar quais prazeres e desejos são realmente essenciais ou somente caprichos. Idem para uma revisão de como lida com o dinheiro. Busca por comunicação com os valores internos.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



A Lua Minguante entra no seu signo (solar ou ascendente) e lhe traz maior introspecção e necessidade de deixar ir os excessos de si mesmo. Vênus e Mercúrio também estão aqui, lhe pedindo que faça uma integração com seu senso de valor e capacidade comunicativa. A interiorização e meditação podem lhe ser muito benéficos para resgatar partes de si mesmo.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



A Lua, sua regente, lhe pede maior introspecção e busca por espiritualidade e entendimento do psiquismo. Estará apto a decifrar questões subconscientes, energéticas e sutis com facilidade, contanto se permita a viagem interior. A conjunção a Vênus lhe auxilia a reciclar seu senso de relacionamento, assim como o de valor próprio, curando estas facetas agora.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



A posição lunar do momento lhe traz necessidade de maior introspecção quanto às comunicações exteriores, amizades e interatividade com o mundo lá fora. Bom momento para revisão do valor de amizades, grupos e causas. Também deve buscar mais seu ritmo interno, assim como sua forma de contribuição com o coletivo, mas no seu tempo e ritmo.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



O dia de hoje lhe pede um pouco mais de desapego de estruturas rígidas, compromissos sem sentido e questões de trabalho que já não tem mais espaço em sua vida. Use este momento para refletir e repensar as estratégias de comunicação que usará em seu trabalho mais para frente. Revisão também de como lida com parcerias de trabalho e sua imagem profissional.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



A Lua Minguante faz conjunção com Vênus, a sua regente. Você deve repensar agora a maneira como comunica seus valores, crenças, fé e objetivos. Busque refletir hoje naquilo que pode estar lhe limitando neste sentido. Comunicação facilitada com o lado espiritual, em especial pela sensibilidade do feminino. Expansão, mas muito mais para o lado de dentro.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



O dia de hoje lhe traz necessidade de escoar excessos ligados à sexualidade, partilha, dependência e desejos conjuntos. Busque enxergar tais questões com o tom de racionalidade, leveza e ponderação geminiano. Saiba viver qualquer tipo de partilhe e troca respeitando seu ritmo interno. Desapego de dependências e paixões, levando a trocas mais leves.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



O dia de hoje lhe pede um pouco mais de desapego nas relações. Saiba escoar os excessos ligados às parcerias, o amor romântico e vida social. Viva estas instâncias, mas saiba fazer isso na justa medida e no seu tempo. Revisão da maneira como interage e comunica com o outro. Um pouco mais de ponderação e desapego podem lhe auxiliar no bom convívio.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



A posição lunar lhe pede agora maior desapego da rigidez de rotinas e tarefas. Busque refletir no valor do seu trabalho e de tudo aquilo que executa. Também deve ponderar melhor se tem se dado realmente algum prazer e alegria em sua rotina, alimentação e hábitos. Busque maior introspecção para encontrar dentro de si a flexibilidade e melhores métodos a se seguir.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



O dia de hoje lhe traz grande sabedoria em ser quem você é e ser fiel aos seus verdadeiros valores. Expresse sua criatividade a partir do mergulho interno. Estará bem mais centrado em si mesmo, mas também divertido e sociável. Revisão de romances e de como se envolve e aventura no amor. Expressão da sabedoria de seus próprios valores e talentos.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



A Lua de hoje lhe pede que tenha um olhar mais desapegado e leve quanto ao passado, emoções pessoais e questões familiares. Necessidade de ter mais leveza nas relações mais próximas, buscando um amor leve e incondicional. Memórias tendem a emergir aqui e este processo pode ser bem curativo. Repensar valores e posses familiares também.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta