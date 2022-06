Salma Jô e Macloys Aquino lançam a sensual "Marquinha" amanhã

Fundadores da banda goiana Carne Doce, Salma Jô e Macloys Aquino mudam o registro em seu projeto solo e se aproximam da bossa nova e da MPB (foto: Victor Quixabeira e Souza/Divulgação)

Suavidade e sensualidade ao mesmo tempo. É assim que Salma Jô e Macloys Aquino descrevem seu mais novo single, “Marquinha”, que será lançado nas plataformas digitais nesta sexta-feira (24/6). Com a canção, o casal goiano, fundador da banda Carne Doce, abre a divulgação do álbum de estreia de seu projeto solo, previsto para ser lançado em agosto.









“No começo, foi um impulso de necessidade”, comenta Salma. “No final do primeiro ano de pandemia, precisávamos de um projeto e uma proposta mais barata e viável. Mas quando começamos a desenvolver voz e violão, descobrimos o prazer do processo. Foi desafiador tanto para mim, que descobri uma nova forma de cantar, menos gritado e menos forte, quanto para o Mac, que teve que trocar a guitarra pelo violão.”





Salma e Mac contam que foi após uma viagem ao Rio de Janeiro, em dezembro do ano passado, que eles se sentiram inspirados e empolgados para começar a produção de seu primeiro álbum. A experiência na Cidade Maravilhosa e o retorno aos palcos conferiu às composições uma cara “tropical”, mais alegre e solar do que a dupla costuma fazer com o Carne Doce.





ENTUSIASMO





“Foi na empolgação do retorno dessa viagem e do entusiasmo e da excitação de estar novamente viajando. Nessa época, algumas restrições da pandemia estavam terminando e havia perspectiva de voltar a tocar e a trabalhar com música como trabalhávamos antes, o que nos deixou muito alegres depois de um período bem deprê”, relembra Salma.





“Marquinha” traz na letra e no arranjo a sensualidade e a elegância do casal em uma bossa simples e espontânea. As primeiras frases já revelam o tom despojado da canção: “Quando eu voltei bronzeadinha/daquela prainha/você não pôde suportar/as minhas marquinhas”.



"No final do primeiro ano de pandemia, precisávamos de um projeto e uma proposta mais barata e viável. Mas quando começamos a desenvolver voz e violão, descobrimos o prazer do processo. Foi desafiador tanto para mim, que descobri uma nova forma de cantar, menos gritado e menos forte, quanto para o Mac, que teve que trocar a guitarra pelo violão" Salma Jô, cantora e compositora







“Minhas letras são bem sensuais”, diz Salma. “Gosto do exercício de explorar o erótico, até mesmo indiretamente e, agora, tem muito disso no disco”, ela diz. O que também pode ser percebido na capa do single, um sugestivo retrato da marquinha de Salma, fotografada por Mac em casa, em Goiânia.





“Quando mostramos as primeiras canções para o (músico e produtor) Alexandre Kassin, ele ficou empolgado com a nossa capacidade de fazer música acústica sensual. Ele inclusive comentou que a sensualidade está melhor empacotada com algo mais dançante e estimulante”, diz Mac.





Além de Salma e Mac, a faixa conta com Leonardo Reis, cuja colaboração com Gilberto Gil e Caetano Veloso lhe rendeu dois prêmios Grammy Latino, na percussão, e Kassin, que também produz o disco, no baixo acústico e banjo.





Depois do lançamento de “Marquinha”, a previsão é que um novo single, “Sobremesa”, fique disponível em 15 de julho, para que o álbum“Voo livre” estreie em 12 de agosto, com seis canções inéditas e duas regravações de músicas do Carne Doce.





Os artistas contam que estão ansiosos para começar a apresentar o projeto no palco, o que enxergam como um grande desafio, por se tratar de uma proposta totalmente diferente do que eles vêm fazendo com sua banda desde 2013.





“Estamos apenas esperando o projeto tomar mais corpo para poder entrar em turnê. É muito diferente do Carne Doce, que já tem discos e shows, e as pessoas já sabem mais ou menos o que esperar de uma apresentação. Esse ainda precisa ser construído”, afirma Mac.







“MARQUINHA”

.Single de Salma Jô e Macloys Aquino

.Disponível a partir de sexta-feira (24/6) nas plataformas digitais





*Estagiário sob supervisão da editora Silvana Arantes