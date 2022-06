Denise Fraga traz solo 'Eu de você' aos palcos de BH

Atriz encena o solo 'Eu de você' nesta sexta e sábado, no Teatro Sesiminas

Denise Fraga desembarca em BH com o espetáculo “Eu de você”, que será encenado nesta sexta-feira (24/6) e sábado (25/6), às 21h, no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60 – Santa Efigênia). O solo, idealizado e criado pela atriz, pelo produtor José Maria e pelo diretor Luiz Villaça, mostra histórias reais, costuradas com pérolas da literatura, música, imagens e poesia. “Que seria de nós sem os poetas? E o que seria deles sem a vida comum?” Na peça, o humor cotidiano leva o público a rir das situações corriqueiras. A gargalhada é usada como arma poderosa para ampliar a consciência, a sabedoria e trazer reflexão. Embora seja um solo, a atriz estará acompanhada de personagens inspirados em histórias reais: Fátima, Bruno, Clarice, Wagner, além de diversos artistas, unindo vida e arte.