Horóscopo do dia (23/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Equilíbrio de forças

O sextil do Sol em Câncer com a Lua em Touro nos traz um equilíbrio de forças. Estamos focados em nós mesmos, mas também dispostos a partilhar. Felicidade e capacidade de vivenciar o lado emocional, familiar e pessoal, mas sem perder a individualidade e com sabedoria. Sabedoria em lidar com valores aliada à sensibilidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz um equilíbrio de forças. Estará focado em trabalhar questões emocionais, pessoais e familiares, mas sem perder a sabedoria de seu valor próprio. Mesmo se tiver de lidar com questões frustrantes, terá grande aterramento e sabedoria emocional. Um pouco mais de doação de si mesmo e do que tem de melhor lhe serão úteis.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A Lua Minguante no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz sabedoria emocional, calma e introspecção. Toda essa sabedoria emocional se traduz em algo produtivo na comunicação pelo contato com o Sol no seu setor mental. Terá condições de partilhar e comunicar aquilo que é realmente importante, assim como se abrir mais emocionalmente e com leveza.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você terá hoje um bom equilíbrio entre a vida emocional e material. Está lidando com certas questões psíquicas, emocionais e subconscientes há um tempo e agora terá muita sabedoria neste campo, lhe permitindo vivenciar os valores materiais e talentos na medida certa. Firmeza material aliada à sensibilidade espiritual num fino equilíbrio de forças.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O Sol no seu signo lhe traz grande consciência de si mesmo e de seus propósitos. O sextil com a Lua em Touro no seu campo social lhe permite uma energia de equilíbrio entre ser você mesmo e lidar com amizades, pessoas e grupos. Esta sabedoria interna lhe permite ter um bom desapego, mas sem perder o amor pelas pessoas, causas e grupos que tem se devotado.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz energia de equilíbrio entre sua vida emocional e profissional. O Sol, seu regente, lhe pede que trabalhe e clareie questões emocionais subconscientes e profundas. Isto lhe favorece o desapego de velhos padrões e valores do mundo lá fora. Exercerá seu ofício com amor e sua intuição lhe trará preciosos direcionamentos e insights neste sentido.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A vibração de hoje lhe traz equilíbrio entre vivências sociais e princípios. Você tem se esforçado por estabelecer melhor suas crenças, metas, princípios e objetivos. Agora terá sabedoria emocional para que possa levar isto para contextos sociais com harmonia. Busque viver suas amizades, causas e vida social, mas usando da sabedoria de ser quem você é e de como se posiciona na vida.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Hoje há um bom equilíbrio entre suas forças emocionais profundas e seu senso de dever e retidão na vida lá fora. Você tem sido chamado a transformar suas emoções e o dia de hoje pode lhe trazer resultados benéficos deste processo. Mesmo sob condições restritivas, terá uma capacidade de analisar frustrações com calma, equilíbrio e sabedoria. Seu magnetismo e força emocional lhe mostrarão os melhores caminhos.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz um bom equilíbrio entre seus princípios e as relações. Você tem sido chamado a se abrir mais no contato com os outros e hoje terá condições de fazer isso com muito equilíbrio, sem abrir mão de seus princípios, mas estando receptivo. Resignificação de propósitos conjuntos e necessidade de ajuste, mas sob um tom amoroso.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A vibração de hoje lhe traz necessidade de transformação emocional profunda, porém com muito realismo, senso crítico e calma. Mesmo quando tiver de encarar emoções e frustrações, busque a vibração terrena da Lua em Touro que está lhe apaziguando. Práticas corporais podem ser excelentes para desativar barreiras e couraças emocionais.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz um excelente potencial de equilíbrio entre ser você mesmo e conviver com o outro. Você tem trabalhado sua criatividade e senso de poder pessoal nos últimos tempos e hoje terá muita sabedoria para vivenciar isso, se permitindo maior abertura afetiva com o outro, mas sem ter que ficar agradando ou se adaptando em excesso.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Hoje você terá uma energia que lhe favorece o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Está conectado emocionalmente às suas raízes, família, emoções e questões pessoais, todavia também há um foco importante no cumprimento das tarefas materiais. O trabalho e ocupações podem lhe servir como forma de trabalhar as emoções com sabedoria.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz equilíbrio entre comunicar e ser você mesmo. Estará muito criativo, centrado e consciente de si mesmo, mas também com sensibilidade emocional para ouvir e falar o que for preciso. Doe um pouco mais de seu brilho, em especial na comunicação, estudos e com as pessoas à sua volta.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta