Horóscopo do dia (21/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Sol em Câncer

O Sol entra em Câncer, marcando o Solstício de Inverno (Hemisfério Sul). A nova estação, assim como o novo signo solar, nos traz uma mudança de ritmo. Assim como o inverno nos pede um recolhimento, o Sol em Câncer também nos leva a olhar para dentro, entender nossas emoções, vidas pessoais e familiares. A Lua entra na fase Minguante em Áries, pedindo sabedoria no uso da individualidade, escoando excessos egóicos e usando a força com sensibilidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Os próximos 30 dias lhe trazem consciência e clareza quanto à sua vida pessoal, família, lar, passado e emoções pessoais. Este será um mergulho em si mesmo, resgatando suas reais motivações e sonhos, que nem sempre condizem com as questões do mundo exterior. A Lua Minguante no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede que use de sua sensibilidade com sabedoria, sabendo dosar a si mesmo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Os próximos 30 dias lhe trazem consciência e clareza de seu terreno mental. Este é um excelente momento para buscar estudos, novas informações e ter muito brilho na comunicação. Terá mais percepção para seu entorno e para as pessoas à sua volta, usando de sensibilidade e acolhimento. A Lua lhe conecta com instâncias sutis e subconscientes que devem ser limpas e velhas emoções transcendidas.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Os próximos 30 dias lhe trazem consciência e clareza quanto à sua vida material, finanças, talentos e valores. Excelente período para vivenciar o mundo material com sensibilidade e amor. Estará brilhando ao nutrir seus potenciais e também cuidando bem daquilo que lhe pertence. Momento para regeneração, prazeres e mais cuidados práticos.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Feliz aniversário! O Sol retorna ao signo sob o qual você nasceu hoje (ou nos próximos 29 dias). Este período lhe traz consciência e clareza de quem você é e de qual o seu caminho nesta vida. Seu propósito se faz muito a partir do lado emocional, da ação que tem a partir do que sente e vibra. Busque ser fiel à sua riqueza emocional interna e instintos, aí está o seu brilho natural. A Lua, sua regente, lhe pede sabedoria quanto a como exerce suas obrigações e carreira.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Os próximos 30 dias lhe trazem consciência e clareza de suas questões emocionais mais subconscientes e também de questões espirituais. Você está há um mês de entrar num novo ciclo, portanto deve agora focar no cuidado com as reminiscências do velho ciclo. Se permita mais introspecção, revisão e limpeza emocional. Conecte-se com o divino e busque estados meditativos para aproveitar o melhor deste período.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Os próximos 30 dias lhe trazem consciência e clareza de suas relações de amizade, seu lugar nos grupos e seu papel no contexto coletivo. Você é lembrado de que não é uma ilha e que deve interagir com as pessoas, usando de sensibilidade e acolhimento. Também se nutrirá aqui de novas ideias e possibilidades vanguardistas. Use de seu brilho para beneficiar a muitos.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Os próximos 30 dias lhe trazem consciência e clareza de sua carreira, imagem pública, autoridade, vida adulta, responsabilidade e senso de concretização. Sua tarefa no mundo deve ser algo que você ame ou sinta alguma conexão emocional. Possibilidades de avanço na carreira ou mais responsabilidades. A Lua lhe sensibiliza para lidar com o outro, mas deve fazê-lo sem apegos e com sabedoria.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Os próximos 30 dias lhe trazem consciência e clareza quanto à sua fé, crenças e princípios. Terá maior clareza de quais são seus objetivos e do que é seu verdadeiro senso de liberdade e expansão. Sua fé mística e entregue se faz alta e pede devoção. Também amor por sua congregação, colegas e aqueles que partilham de suas visões de mundo. Estudos superiores, viagens e expansões em alta.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Os próximos 30 dias lhe trazem consciência e clareza de suas profundidades emocionais. Período para se passar pela “morte-renascimento”. Terá clareza daquilo que sente e nem tudo é sempre agradável, mas existe por algum motivo. Sua necessidade de troca afetiva e/ou sexual com afeto será alta também. Partilhe mais de si e também receba de volta.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Os próximos 30 dias lhe trazem consciência e clareza das relações, parcerias e vida social. Este é um excelente momento para deixar as coisas claras nos contextos das parcerias. Expresse mais seu afeto e com clareza. O senso de “nós” será muito importante em seu autoconhecimento neste período. Seja você mesmo nas relações, se permitindo mais acolhimento e cuidado.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Os próximos 30 dias lhe trazem consciência e clareza do funcionamento do mundo material. Você deve fazer suas tarefas com amor, cuidado e entrega. Terá grande força para trabalhar e cumprir seus afazeres. Também terá maior consciência de seu corpo físico e saúde, devendo ajustar aquilo que for necessário para melhorar seu veículo material.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Os próximos 30 dias lhe trazem consciência e clareza de quem você é e de sua expressão e criatividade. Sua sensibilidade ganha força e centramento, devendo ser expressa. Romances, aventuras e novidades a caminho. Conexão com a própria essência se faz alta e lhe agrega mais magnetismo e capacidade de liderança, mas sem perder a sensibilidade.

