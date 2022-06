Horóscopo do dia (20/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Busca pelo transcendental

A Lua começa a entrar na fase Minguante em Peixes. Este é um dia que pede introspecção, deixar ir o que não lhe pertence mais. Busque meditação, recolhimento e uma atitude mais desapegada. A conjunção a Netuno reforça a necessidade de se buscar algo que seja transcendental. Será preciso sabedoria, tenhamos fluidez e desapego como a água.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Hoje é um dia de especial sensibilidade e espiritualização para você. Lembre-se de criar espaço para a análise psíquica, para as artes, para a fé mística, práticas de meditação, oração e afins. É importante aprender a integrar esse reino invisível em sua vida, fluindo numa vibração mais amorosa e abnegada.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua vida social te pede mais entrega e amor desapegado. Use da sua sensibilidade para acolher e amar seus amigos, semelhantes e pessoas necessitadas, mas tudo isso dentro das suas possibilidades. Permita também que velhos padrões de relacionamento sejam curados. Desapego dos excessos sociais e coletivos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Exercer seu trabalho com mais amor também pode ser extremamente gratificante. Mas não entre em excessos, se entregando sem limites às obrigações. Use da sua sensibilidade para saber a medida certa. Deixe ir velhas situações rígidas, permita que este trânsito suavize e se permita deixar ir as estruturas opressivas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua fé hoje está calma, fluida e transcendente. O êxtase da entrega ao divino te fará muito bem. Também sua curiosidade em entender a vida e seus significados flui bem. Se entregue ao fluxo da vida. Permita deixar ir crenças rígidas, dogmas e posicionamentos rígidos. A Lua, sua regente, lhe pede antes de tudo conexão com seus parâmetros internos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Esse posicionamento lhe pede transcendência de padrões emocionais adoecidos, se libertando de mágoas, ódios e ressentimentos que somente prendem a ti próprio. Seja fluido como a água. Algumas questões a nível sexual também devem ser entendidas, processadas e recicladas. Viva tudo isso dentro do seu tempo e ritmo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A relação com o outro pede sensibilidade desapegada pois será preciso lidar com as emoções alheias, assim como com aquelas que o outro desperta em ti próprio. Aprenda a olhar para as pessoas com mais compaixão e menos julgamentos. Aprendizado do acolhimento e amor incondicional. Seu olhar pragmático e objetivo, conciliado à expressão emocional verdadeira trará cura.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O mundo material te pede serviço amoroso. Mas também que saiba trabalhar na medida certa e dentro dos próprios limites. Use de mais sensibilidade no ambiente de trabalho, auxiliando a quem precisa. Também seus talentos artísticos pedem refinamento e utilidade prática. Sensibilidade também para ouvir seu próprio corpo, entender o que faz bem para sua própria saúde e bem estar. Deixar ir velhos hábitos.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua sensibilidade toma o centro do palco. É preciso deixar fluir os sentimentos do seu coração. Isso somente te fortalecerá. A expressão de seu lado mais amoroso traz carisma, magnetismo e segurança em ser a potência emocional que você já é. Aqui é bem provável que seja chamado a expressar o lado mais amadurecido, sábio e desapegado de suas emoções.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua sensibilidade te pede introversão, algo desafiador para alguém que tende mais à extroversão. Mas esse movimento para dentro será muito recompensador, pois te conecta às suas necessidades de alma, lhe mostrando aquilo que já não cabe mais em sua vida. Viva um amor desapegado também no âmbito familiar. Busca por raízes, segurança e afetividade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente está extremamente fluida hoje, mas deve deixá-las fluir como um rio. Este período pede que recicle velhas ideias e acalme a mente. Muitos bons insights podem te indicar o melhor caminho. Enxergue o mundo com mais amor desapegado e caridoso, expressando sua compaixão através de suas palavras. A mente aliada à sensibilidade acalmando.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Se permita os prazeres da vida material, mas na medida certa, como alimento para a alma. Cuide com muito amor e carinho do seu entorno, da sua casa, de seus bens, sua alimentação e seu corpo. Sensibilidade aplicada ao material. Necessidade de se encarar a vida material também com maior nível de amor desapegado. Deixe ir velhos valores e o que não lhe é mais útil.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua Minguante no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede bastante recolhimento e busca interna. Sua natural sensibilidade é potencializada e te pede receptividade, serviço e amor. Se permita viver essa conexão com este estado de amor divino, cheio de aceitação, caridade, amor universal e entrega. Tudo isso lhe mostra seu grande potencial de amar incondicionalmente e de transcender padrões emocionais.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta