Horóscopo do dia (19/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Sabedoria prática

A conjunção de Pallas com o Nodo Norte em Touro nos pede busca consciente por vivenciar o mundo material e finanças com mais sabedoria e discernimento. Busca por sabedoria de bancar seus valores pessoais. O sextil de Urano com Juno traz a possibilidade de trazer um pouco mais de irreverência para os compromissos e relações, saindo do lugar comum.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe pede manejo do mundo material e finanças com sabedoria, ponderação e discernimento. Busque utilizar seus talentos e recursos de forma estratégica. Clareza para enxergar melhores maneiras de lidar com dinheiro e pertences. Mas também há um senso de renovação e novidades que lhe permite revisar compromissos assumidos com mais leveza e senso de transformação.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A conjunção de Pallas com o Norte no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede que busque vivenciar toda a sabedoria de ser você mesmo e levar a vida conforme o seu ritmo. Tenha ponderação e discernimento a partir de si mesmo e não da visão alheia. Seu senso de compromisso com amizades e grupos pede transformação e maior liberdade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você é chamado a buscar a sabedoria que vem do seu subconsciente, de suas emoções, sentimentos e também do lado espiritual. Cultivar sabedoria e discernimento neste setor lhe será extremamente benéfico. Seus compromissos quanto a carreira, mundo material e afins são questionados e lhe pedem mudanças a partir desta profunda transformação emocional.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Ocorre agora um forte chamado para que busque a sabedoria de sair de si mesmo e vivencie aquilo que é alternativo e fora dos padrões. Também a sabedoria de amigos, grupos e causas podem lhe ser muito benéficas. Busque a sabedoria do alternativo para que você expanda suas próprias fronteiras. Momento também propício para se questionar crenças às quais você esposa com intensidade, mas que podem não estar alinhadas à sua essência.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe pede que busque a sabedoria de assumir um senso de maturação, buscando mais independência e compromisso para consigo mesmo e seus deveres. Viver a carreira, o trabalho e usar sua autoridade devem ser feitos com equilíbrio e uso do valor próprio. Questões emocionais como medos, ciúmes e afins devem ser questionados por mais frieza e pragmatismo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você é chamado hoje a buscar a sabedoria de expandir, se aventurar, cultivar a fé e vivenciar sua visão de mundo, tudo isso com muita sabedoria e discernimento. Deve sair dos questionamentos e ter mais fé e coragem na vida. Tudo isso lhe fortalece e lhe pede que reformule, também, seus compromissos na relação com o outro, amor e parceria, para que haja maior liberdade para todos.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O momento lhe motiva a buscar a sabedoria do aprofundamento emocional e transformação. Busque entender com discernimento suas emoções, mesmo aquelas mais difíceis, mas use de clareza e realismo para transformá-las. Alguns compromissos materiais, de trabalho e/ou saúde são questionados e você deve usar desta sabedoria profunda para mudar o que for necessário.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O céu de hoje lhe pede que busque sabedoria e discernimento nas relações, no amor e na vida social. Busca também por um estilo de vida mais ponderado, justo e racional. Busque ouvir as pérolas de sabedoria que as relações podem lhe trazer agora. Sair um pouco dos excessos de si mesmo pode ser muito gratificante neste período, lhe auxiliando a superar emoções egóicas.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Há um estímulo agora para que você busque vivenciar a vida material com muita sabedoria e discernimento prático. Momento para estar focado no andamento do mundo material, trabalho e cuidados com saúde de maneira objetiva e justa. Compromisso para com o cuidado do lar e organização material. Sair das idealizações e fazer o que pode e deve no presente.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe pede busca pela sabedoria de ser você mesmo. Busque ouvir mais a si mesmo e se expresse conforme sua essência manda. Os excessos de compromissos com relações, ideias alheias e o que é externo pede reformulação. Ouse ser mais você mesmo e dirigir sua vida conforme seu ritmo interior.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você deve neste momento escutar a sabedoria de sua sensibilidade e sentimentos. Busca maior por respostas a partir da interiorização e escuta do lado emocional. Também mais discernimento e ponderação nas relações familiares. Sair do excesso de rigidez e compromissos duros será importante, pois deve reformular a partir de dentro.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seu campo mental e social é estimulado agora, devendo buscar a sabedoria de se relacionar, conviver com os semelhantes, comunicar, aprender e ser flexível. Mais presença no tempo presente, saindo dos excessos de idealização. Aprender a não ser rígido com os próprios pontos de vista será importante, buscando as luzes da razão e diálogo.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta