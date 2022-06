Ira!, embalado por sucessos, faz show nesta quinta em Brumadinho

No show de hoje, Ira! vai tocar hits como "Flores em você" e "Dias de Luta" (foto: Ana Karina Zaratin/Divulgação )

Um abraço de cultura em Brumadinho. É assim que a curadora Patrícia Pacheco define o primeiro Festival de Inverno de Brumadinho, que começa nesta quinta-feira (16/6) e segue com programação até domingo (19/6), na Praça São Sebastião, Centro de Casa Branca.









A banda Ira! é a principal atração de hoje e promete levar calor ao público com hits como “Flores em você”, “Dias de luta”, “Envelheço na cidade”, “Eu quero sempre mais” e “Vida passageira”. No encerramento, no domingo (19/6), é a vez da mineira 14 Bis entoar os sucessos “Linda juventude”, “Todo azul do mar” e “Espanhola”, entre outros.

BLUES DE JIMMY BURNS

No domingo, também haverá show do ícone do blues Jimmy Burns, que desembarca em Brumadinho direto de Chicago. Outra atração que marca o evento é espetáculo infantil "Gira de novo", em comemoração aos 50 anos do grupo de bonecos Giramundo.





Já a gastronomia fica por conta de restaurantes de BH e Tiradentes, liderados pelos chefs dos restaurantes La Palma e Xapuri, respectivamente.





Durante o festival, será lançado o livro em homenagem à cidade. "Brumadinho de braços abertos", que conta a história do município, além de descrever as belezas e riquezas naturais da região. A obra, iniciativa da própria organização do evento, é um “presente” para o público.









FESTIVAL DE INVERNO DE BRUMADINHO Desta quinta (16/6) a domingo (19/6), na Praça São Sebastião, no Centro de Casa Branca. De hoje a sábado (18/6), das 10h à meia-noite, e domingo, das 10h às 18h. Entrada mediante doação de 1kg de alimento não perecível ou um agasalho. Informações e programação completa em Instagram: https://www.instagram.com/festivaldeinvernodebrumadinho/

"A gente começa lá atrás, quando a cidade ainda se chamava Cruzeirinho, uma coisa bem pequena. Nós vamos ter o lançamento e a distribuição do livro. São dois movimentos muito importantes, falar de Brumadinho e abraçar os artistas da região", finaliza Patrícia.

* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro