Horóscopo do dia (15/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Reajuste de si mesmo

Marte se encontra com Quíron em Áries. Este Marte domicilado tem força, assertividade e senso de individualidade. Todavia, o encontro com Quíron revela faltas ou excessos nesta energia que levam a dores que pedem cura. Será necessário reajustar a energia masculina. Se há excesso, se traduzindo em agressividade e egoísmo, devemos moderar. Se há falta, trazendo passividade e desânimo, devemos fortalecer. Busque agora entender e curar as dores da individualidade, trazendo um senso de justa medida em sua força pessoal.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, se encontra com Quíron no seu signo (solar ou ascendente). Você deve agora buscar reajustar sua energia, buscando equilibrar faltas ou excessos em sua força e individualidade. Tenha uma visão mais ampla de si mesmo e seu propósito na vida. Nem sempre tudo é conforme a vontade pessoal, mas a vida nos encaminha para o que é realmente preciso viver.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A conjunção de Marte e Quíron ocorre no seu setor subjetivo e subconsciente. Pode se conectar hoje com temas antigos e esquecidos ligados à sua individualidade e senso de “eu”. Também com raivas reprimidas. Em especial feridas ligadas a não poder ser você mesmo, independente e capaz devem ser curadas. Práticas de meditação, energia e/ou espirituais podem lhe auxiliar nesta cura agora.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A conjunção de Marte e Quíron ocorre no seu setor social e coletivo. Será preciso que você enxergue sua atuação pessoal sob um tom mais amplo, alternativo e em prol de muitos. Evite discussões ou brigas desnecessárias em grupos, amizades ou na vida virtual. Você é lembrado que pode e deve ter individualidade perante os semelhantes, mas também deve usar sua força para contribuir com o coletivo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A conjunção de Marte e Quíron ocorre no seu setor profissional. Você deve lidar com dores ligadas a uma falta ou excesso de autoridade e independência. Lembre-se de que você tem muita energia e força para lidar com as demandas do mundo, mas precisa reconhecer isto. Raivas ligadas a figuras de autoridade ou figura materna pedem cura. Evite ser autoritário ou submisso. Encontre equilíbrio na maneira como atua no mundo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A conjunção de Marte e Quíron lhe mobiliza algumas feridas ligadas a princípios, fé, planos futuros, estudos e/ou viagens. Pode ter defendido pontos de vista e visões de mundo de maneira intensa, mas também agressiva ou impulsiva. Ou pode ter deixado de se posicionar naquilo que deveria. De qualquer forma, deve ajustar agora a maneira como defende seus ideias, fé e crenças, tendo flexibilidade e uma visão mais ampla e filosófica.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A conjunção de Marte e Quíron ocorre no seu setor emocional profundo. Precisa lidar com emoções profundas que foram reprimidas ou ignoradas. Raivas não canalizadas, submissão à vontade alheia e temas afins lhe pedem maior entendimento e integração. Também feridas ligadas à sexualidade, rejeição e poder. Se permita transformações reais e profundas agora.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A conjunção de Marte e Quíron ocorre no seu setor das relações e parcerias. Algumas dores aqui podem ser mobilizadas e pedem cura. Se o outro tem atitudes agressivas para com você, será preciso entender como você pode ter sido permissivo ou não se posicionou. Ou caso você tenha sido autoritário com o outro, busque refletir em suas atitudes. Necessidade de cura na ação em conjunto e na dinâmica das relações.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, se encontra com Quíron no seu setor material. Pode sentir que a carga de trabalho está pesada e excessiva, o que lhe pede que busque mais equilíbrio neste sentido. Ou oposto, caso não se sinta útil, lhe pede que saia da estagnação e faça algo de proveitoso. Também deve estar atento aos excessos que sujeita seu corpo físico e saúde. Faça o que conseguir, mas, acima de tudo, entenda o propósito de suas ações materiais.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A conjunção de Marte e Quíron ocorre no seu setor de poder pessoal, criatividade e expressão. Você está conectado com um senso de poder pessoal, criatividade e delimitação de seu espaço. Todavia, excessos ou faltas nesta energia devem ser trabalhados hoje. Evite excesso de drama, impulsividade ou orgulho. Conexão com a própria essência e visão de seus propósitos superiores, buscando agir de acordo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A conjunção de Marte e Quíron ocorre no seu setor pessoal, emocional e familiar. Algumas raivas contidas podem ter de ser trabalhadas aqui. Se houve anulação da individualidade por questões familiares, agora é a hora de curar. Também se foi tirano nas relações pessoais, também deve ponderar e mudar. Reconhecimento das emoções pessoais e do próprio espaço, mas se permitindo partilha emocional.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A conjunção de Marte e Quíron ocorre no seu setor mental e comunicativo. Será preciso estar atento, pois se foi agressivo na sua fala, pode sentir as dores do processo. Idem caso não tenha se posicionado perante os semelhantes. Busque entender como as palavras são uma fonte de poder ou ruína, já que são vibrações que emitimos de forma criadora.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A conjunção de Marte e Quíron ocorre no seu setor material, financeiro e de valor próprio. Caso sinta que não foi respeitado em seu espaço pessoal, algumas raivas podem ser mobilizadas, mas busque uma forma curativa. Se foi possessivo demais com bens materiais idem. Cura da força de seu valor próprio. Evite gastos impulsivos e fortaleça sua capacidade de gerir valores e riquezas.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta