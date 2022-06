Horóscopo do dia (14/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Cheia em Sagitário

A Lua entra na fase Cheia no signo de Sagitário. Estamos plenos e entregues ao lado emocional sob o colorido do signo, trazendo necessidade emocional de expansão, aventura, vivência dos instintos, liberdade e fé. O Sol em Gêmeos emite sua luz de flexibilidade e a Lua em Sagitário recebe este estímulo. Emoções livres, intensas, otimistas e expansivas em plenitude.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz profunda necessidade emocional de expandir me buscar novos objetivos, lugares e possibilidades. A necessidade de viajar, estudar ou buscar novos conhecimentos será instintiva e deve ser vivenciada. Ocorre também um profundo enraizamento na própria fé, buscando um estado de comunhão e plenitude com o divino.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você está agora em plenitude de emoções profundas. Há agora grande ímpeto na busca pela partilha emocional, vivência da sexualidade de maneira expansiva e aprofundamento, mas sem perder o tom livre do signo. As transformações emocionais são vistas aqui como algo positivo, enxergando o que virá de melhor a partir disto. Busca pela vivência do que é oculto.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A Lua Cheia ocorrendo no signo oposto ao seu mostra que há agora grande motivação emocional para se relacionar com os outros. Há uma busca afetiva, mas muito livre e honesta, no sentido de partilhar mais. O Sol no seu signo lhe traz autoconfiança e lhe fortalece para que tenha mais abertura para o amor, a vida social e viva plenamente as parcerias.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, está no seu ápice e, no seu caso, no setor material da vida. Haverá grande energia e magnetismo para trabalhar, ser útil, cumprir tarefas e cuidar da saúde. Seu otimismo para resolver situações materiais será grande, mas cuidado com a impaciência. Use de sua natural sensibilidade para cuidar, ser útil e fazer seu trabalho com amor e dedicação.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua Cheia de hoje ocorre em seu setor natural da criatividade e autoexpressão. Estará muito seguro de si mesmo e confiante nas próprias criações. Momento para se expressar com liberdade e colocar sua sensibilidade para conceber novos projetos e possibilidades. Alegria, festa, romance e aventura são possibilidades e necessidades do momento.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz grande introspecção, já que a Lua Cheia ocorre no seu setor emocional e pessoal. Se permita explorar suas emoções, que estão bem intensas, trazendo significação e entendimento. Vivências familiares e pessoais intensas, mas também com o tom livre de Sagitário. Busque viver seu lar, sua intimidade e reverenciar seus sonhos e vida pessoal.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Seu setor mental recebe a Lua Cheia, lhe aumentando muitíssimo sua intuição e sensibilidade. Terá maior empatia e alegria na interação com os semelhantes. Sua fala também pode ser um tanto subjetiva e emocional. Busque vivenciar a troca afetiva com o seu entorno. As ideias serão muitas, sendo propícia a aquisição de conhecimento de forma mais intuitiva.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Seu setor material e financeiro recebe a Lua Cheia. Haverá grande sensação de conforto material e a necessidade de expandir isso de alguma forma. Plenitude de valor pessoal, prazeres e conforto. Está otimista quanto às finanças, mas cuidado com gastos impulsivos. Magnetismo forte para atrair recursos e estar aberto a receber da vida.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua Cheia no seu signo (solar ou ascendente) lhe aumenta muito a sensibilidade, subjetividade e força emocional. Estará pleno de energia e magnetismo. Sua expressão pessoal e emocional se torna intensa e vibrante, lhe pedindo que viva mais seus atributos de expansão, otimismo, fé, aventura e confiança. As relações podem lhe auxiliar a encontrar seu brilho.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Esta Lua Cheia ocorre no seu campo subconsciente, emocional e espiritual. Estará bem mais emotivo e vivendo o lado sutil da vida. Busque entender estas emoções, se permitindo fluir mais com a vida. Excelente momento para chegar a boas conclusões em processos terapêuticos. Plenitude também na vivência da espiritualidade e entrega à vida.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua Cheia ocorre no seu setor natural dos grupos e coletividade. Haverá grande otimismo e generosidade de sua parte em auxiliar os semelhantes, como uma grande mãe de todos. Conexão emocional alegre com amizades e grupos. Busque doar mais de sua sensibilidade em prol de causas, do coletivo e do planeta. Vibração de cidadão do mundo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você está agora em plenitude no seu setor profissional e de imagem pública. A Lua Cheia aqui lhe aumenta muito o magnetismo e expande suas fronteiras no seu ofício. Busque realizar seus deveres com amor e otimismo. Também exercerá autoridade com plenitude, mas aliada à sensibilidade. Forte conexão com figura materna e autoridades femininas.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta