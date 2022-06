Horóscopo do dia (12/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Transformando emoções

A Lua segue crescendo, agora no signo de Escorpião. Nossas emoções estão intensas e há necessidade de vivências partilhadas, aprofundamento afetivo e sexual. Todavia, Mercúrio em Touro nos pede mais racionalidade e pragmatismo, comunicando mais do nosso valor próprio. O eixo nodal aponta para Touro; devemos entender nossas emoções intensas, mas trazendo isso para o plano da realidade e objetividade, usando da energia mercurial para sermos mais leves e flexíveis. Busca por leveza para transformar as emoções.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas emoções tendem agora à necessidade de partilha e união pela posição lunar. Todavia, seu caminho de agora lhe pede que foque um pouco mais em si mesmo e no seu senso de valor pessoal. Emoções intensas são depuradas e você deve buscar mais flexibilidade, realismo, pragmatismo e bom humor para lidar de maneira mais tranquila com as emoções.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A posição lunar lhe traz necessidade de se abrir com mais profundidade nas relações e no amor. Todavia, seu caminho de agora envolve muito buscar a si mesmo e seu valor individual. Esteja junto das pessoas, mas não abra mão de seu valor próprio e se permita comunicar quem você é e no que acredita. Fortaleça a si mesmo para melhor conviver com os semelhantes.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Ocorre agora uma conexão emocional intensa com o campo material da vida pela posição lunar. Todavia o seu caminho agora é mais direcionado às questões subconscientes, emocionais e espirituais. Busque enxergar a vida sob um ponto de vista mais abrangente, desapegado, espiritualizante e caridoso. Transcendência de questões materiais.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, lhe traz profundo enraizamento em si mesmo e no que está no seu entorno. Todavia, seu caminho de agora envolve buscar amplidão, o novo e aquilo que vá para além da esfera pessoal. Busque não se deixar levar pelos excessos subjetivos; tenha um olhar mais racional e frio. Amor doado e distribuído para muitos e de maneira generosa.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você está conectado a energias emocionais, pessoais, familiares e passadas com intensidade pela posição lunar atual. Todavia, seu caminho de crescimento agora é amadurecer, buscar mais independência e ter uma visão mais pragmática e racional de questões passadas e emocionais. Reconheça suas raízes, mas se permita alçar seus voos e buscar possibilidades.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A posição lunar lhe conecta agora coseu campo racional. Suas ideias estão intensas e fluidas. Todavia, seu caminho agora lhe pede mais coragem, que saia de cima do muro e parta para a ação. Evite se apegar a ideias rígidas, buscando enxergar tudo com mais fé, positividade e senso de expansão. Busque entender o quadro maior das situações e tenha fé no futuro.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você está conectado ao seu senso de valor próprio e permanência pela posição lunar atual. Todavia, seu caminho agora é o da transformação emocional profunda, do sair da estagnação e buscar trocas profundas e valorosas. Transmutação de emoções estagnadas e apegos que não acrescentam. Se permita mais contato emocional, afetividade, sexualidade e transformação verdadeira.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz à tona sua intensidade emocional e subjetividade. Todavia, seu caminho agora é o da busca por equilíbrio, equidade, parcerias e racionalidade. Busque dosar a maneira como aborda o outro com suas paixões e emoções, trazendo mais leveza, flexibilidade e senso de realismo. Busque o valor e as levezas que o amor e as parcerias podem lhe propiciar.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Há agora uma conexão com questões emocionais subconscientes, idealizações e emoções subjetivas pela posição lunar. Todavia, seu caminho agora é o de buscar a vida material, realismo, senso crítico, ser útil e produtivo. Use tais emoções como um combustível para fazer sua vida material andar. Cura pela canalização das paixões em ações práticas e reais.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A posição lunar atual lhe conecta às amizades, grupos e movimentos coletivos com intensidade. Todavia, seu caminho agora é o da busca pela segurança de si mesmo e de sua criatividade e poder pessoal. Busque ter firmeza em si mesmo, não se deixando levar por parâmetros alheios que não lhe falam à consciência. Busque mais alegria, prazer e romance.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A atual posição da Lua lhe conecta com suas obrigações, deveres, carreira e senso de autoridade de maneira forte. Todavia, seu caminho atual lhe pede abertura para a própria sensibilidade, vivências emocionais, vida pessoal, família e fortalecimento das raízes. Busque sair da rigidez, se flexibilizando pela sensibilidade. Se abra mais e valorize a vida pessoal.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você está agora conectado a emoções intensas, livres e impulsivas pela posição lunar. Todavia, seu caminho agora é o da racionalidade, da mente e da flexibilidade. Busque não se deixar levar por excessos, mas tenha um senso de razão e bom humor para entender suas emoções. Foco no presente, na comunicação com os semelhantes e nas possibilidades presentes.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta