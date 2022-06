Coral faz show com banda em BH neste sábado, n'Autêntica

Artista vai se apresentar na Autêntica e terá companhia de outros músicos no palco (foto: Lina Mintz/DIVULGAÇÃO)



Poeta, cantora e compositora do interior da Bahia, agora radicada em Belo Horizonte, Coral faz, n’Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312 – Santa Efigênia), seu primeiro show com banda, neste sábado (11/6), a partir das 23h30. Ela vai apresentar repertório do seu próximo lançamento, o EP “Os loucos anos XX”, que tem apoio da Natura Musical.



LEIA MAIS 04:00 - 11/06/2022 Milton Nascimento inicia hoje sua última turnê, mas descarta adeus à música

04:00 - 11/06/2022 Elba Ramalho comanda o arrasta-pé na Cidade Junina

04:00 - 11/06/2022 Saulo Laranjeira e Paulinho Pedra Azul fazem show especial para namorados Poeta, cantora e compositora do interior da Bahia, agora radicada em Belo Horizonte, Coral faz, n’Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312 – Santa Efigênia), seu primeiro show com banda, neste sábado (11/6), a partir das 23h30. Ela vai apresentar repertório do seu próximo lançamento, o EP “Os loucos anos XX”, que tem apoio da Natura Musical.A artista despontou na cena musical independente durante a pandemia com suas participações em festivais e lives, que ainda acontecem nas redes sociais da cantora (@aocoral).





A apresentação desta noite traz canções autorais lançadas recentemente, como “Quizila”, do EP “Carne” (2021), e “Quimera”, single de 2022, além de músicas já conhecidas pelo público, como “Cigana” e “Fugitivo”.



Acompanhada da percussionista e baterista Débora Costa e do baixista, guitarrista e produtor musical Pedro Fonseca, com direção musical de Jongui, Coral divide o palco com o cantor Jaloo, que também faz show solo hoje n'Autêntica. Ingressos a partir de R$ 40 (meia social, mediante doação de 1kg de alimento não perecível) pelo https://autentica.byinti.com/#/event/jalooeaocoral. Informações: Instagram @autentica.bh.