Beto Guedes abre hoje a turnê dedicada aos 50 anos do 'Clube da Esquina'

Beto Guedes, que se apresenta no Minascentro, diz que hoje vai abrir a turnê mais importante de sua carreira (foto: Cristiano Quintino/divulgação)

Beto Guedes revisita o "Clube da Esquina" com a turnê que se inicia neste sábado (11/6), no Minascentro, em BH. Participante do álbum que acaba de completar 50 anos, o cantor e compositor vai homenagear os companheiros naquela jornada: Milton Nascimento, os irmãos Lô e Márcio Borges, Ronaldo Bastos e Fernando Brant (1946-2015).





“Cada um deles tem a sua própria história. Faremos um passeio pela música mineira, passando pelo 'Clube da Esquina' e a carreira solo de seus membros, além de meus maiores sucessos”, adianta o cantor e compositor.

HITS E AUTORAIS

O repertório traz os hits “Um girassol da cor do seu cabelo” (Lô Borges e Márcio Borges), “Maria solidária” (Milton Nascimento e Fernando Brant), “O sal da terra” (Beto Guedes e Ronaldo Bastos), “Sol de primavera” (Beto Guedes e Ronaldo Bastos), “Paisagem da janela” (Lô Borges e Fernando Brant), “Amor de índio” (Beto Guedes e Ronaldo Bastos), “San Vicente” (Milton Nascimento e Fernando Brant) e “Canção do novo mundo” (Beto Guedes e Ronaldo Bastos).





A ideia do projeto partiu de Augusto Nascimento, filho de Milton Nascimento e empresário de Beto. “O show terá por volta de uma hora e pouco, mas não é aquela coisa cravada, pois pode se alongar um pouquinho. Tudo dependerá do clima, vamos ver como será”, afirma o músico, que planeja rodar o país com a nova turnê. “Acredito que seria legal fazer um registro desse projeto. Quem sabe isso não acontece?”, afirma.





Ao comentar sua carreira, Beto, de 70 anos, garante que faria tudo de novo. “A gente, quando escolhe essa profissão, é porque optou por ela ainda jovem. Não dá para ser músico com 30, pois você não vai ter tempo, é preciso ralar muito”, acredita. Ele conta que já tocava aos 15 anos, quando ainda morava em Montes Claros. Aos 17, fazia bailes. “Eram longos, das 21h até as três da manhã. Não era fácil”, diz.









Naquela época, Beto fazia parte do Brucutus, grupo cover dos Beatles criado em 1968. Formada por Beto, Cabaré, Hélio Guedes e Ricardo Milo, a banda tocava sucessos dos Fab Four em Montes Claros.

LÔ BORGES

Quando se mudou para BH, o montes-clarense conheceu Lô Borges. Tocava canções dos Beatles e rock com o novo amigo, que o levou para o Rio de Janeiro para gravar “Clube da Esquina”, lançado em 1972. Beto cantou, tocou vários instrumentos neste álbum, impressionando músicos mais experientes reunidos por Milton Nascimento.





Por enquanto, Beto se concentra no show “50 anos depois – De volta ao Clube”. Mais para a frente, diz que vai pensar em outros projetos.





“A pandemia atrasou muita coisa, pois tive de parar e foi complicado. Mas, graças a Deus, as coisas estão voltando à normalidade”, afirma.





BETO GUEDES

Estreia da turnê “50 anos depois – De volta ao Clube”. Neste sábado (11/6), às 21h, no Minascentro. Avenida Augusto de Lima, 785, Centro. Inteira: R$ 120 (setor 1) e R$ 90 (setor 2). Ingressos esgotados para o setor 3. Meia-entrada na forma da lei. Vendas on-line na plataforma Sympla.