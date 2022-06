Horóscopo do dia (09/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mente transformadora

Mercúrio em Touro faz um último trígono a Plutão em Capricórnio. A mente pragmática está intensificada e estamos aptos a enxergar com facilidade as transformações necessárias no plano material. Em especial após o movimento retrógrado, teremos clareza de padrões mentais, rotinas e ações que devem se transformar e mudar.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente está focada em seu sistema de valores e pragmatismo, mas com visão de futuro, ambição e reconhecimento das estruturas que precisam mudar. Há uma clareza em entender as estruturas rígidas nas quais se apegou e agora deve deixar ir. Este é um momento de mudança sólida, pragmática e organizada, mas também com flexibilidade e objetividade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz o foco mental para si mesmo. O trígono a Plutão mostra que você está passando por uma grande metamorfose. Se permita experimentar a vida e enxergar a si mesmo com mais liberdade, saindo de formatações rígidas. Tenha um olhar mais abrangente, enxergando quais crenças limitantes devem ser transformadas.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, está sob mais um aspecto facilitado com Plutão. O aprofundamento emocional está facilitado, portanto deve limpar e curar questões subconscientes. Se permita viver mais sua intensidade, sexualidade e espiritualidade, mas a partir de um senso de conexão com suas emoções, sentimentos e instintos. Entendimento psicológico transformador.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Mais um aspecto entre Mercúrio e Plutão lhe traz maior facilidade para se abrir com as pessoas e falar sobre assuntos mais profundos, propor mudanças e trocar ideias com os outros. Algumas estruturas das relações passam por transformações e você deve manter a objetividade e intuição para lidar bem com este setor. Comunicação realista, porém ousada.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz um estado mais pragmático que lhe permite enxergar as muitas possibilidades de transformação da sua relação com a vida material. Sua vida profissional traz a possibilidade de mudanças estruturadas, porém profundas. Terá clareza em enxergar métodos que devem ser modificados para otimizar sua atuação no mundo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, recebe mais um aspecto facilitado de Plutão. Suas crenças estão em processo de transformação que lhe permite se enxergar de maneira muito mais livre e auto empoderada. Se permita sonhar, traçar novas metas e enxergar a vida e a si mesmo com mais fé e otimismo – sua clareza neste sentido será alta. Se conecte com sua essência.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O céu de hoje traz para sua mente um aprofundamento facilitado. A conexão com sua profundidade emocional e alheia se dará com muito mais facilidade. Busque exprimir suas necessidades afetivas e/ou sexuais com propriedade. Questões emocionais, pessoais e/ou familiares servindo de impulso para realizar mudanças e processar emoções.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O céu de hoje lhe traz a possibilidade de transformação de ideias facilitada que lhe permite encarar as relações, parcerias e o amor, com mais leveza, liberdade e profundidade. Plutão, seu regente, lhe pede agora que busque do lado de dentro as respostas e se flexibilize, facilitando o desapego e também o aprofundamento em certas questões do relacionar.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Enxergará hoje com mais clareza as mudanças materiais e de rotina que devem ser feitas. Transformações materiais e financeiras podem lhe pedir reajuste em termos de rotina, trabalho e saúde. Esta é uma excelente oportunidade para recriar seu trabalho, reajustar seu caminho e vibrar poder material. Vibração profunda no valor próprio trazendo mudanças facilitadas para a rotina.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O trânsito astrológico de hoje lhe traz clareza da expressão da pessoa na qual você se transformou ao longo dos anos pela longa passagem de Plutão no seu signo (solar ou ascendente). Estará verbalizando com fidelidade a si mesmo, com mais coragem e firmeza. Entendimento da própria profundidade emocional, levando a flexibilidade expressiva.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você passa por mudanças a nível emocional e espiritual e estas se processam com mais facilidade hoje. Sua visão sobre suas emoções pessoais, família, lar e passado se transforma por força do aprofundamento psicológico e/ou espiritual. Momento bom para analisar seu lado psicológico e abordar o espiritual por uma conexão mais afetiva e constante.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Há hoje uma clareza mental que lhe permite transformação facilitada. Se permita escutar ideias e conceitos diversos e de diferentes fontes. Grupos, amizades e ideais podem lhe abrir a mente agora. Facilidade também para expressar suas ideias próprias com muito senso de valor, mesmo quando isso vá contra as convenções ou ideias de grupos e do coletivo.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta