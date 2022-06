Horóscopo do dia (08/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Relações expansivas

A Lua entra na fase Crescente no signo de Libra. Somos convidados a buscar mais o outro, nos relacionar e socializar, levando conosco nossa sensibilidade e afetividade. Expansão de relações. Nossa segurança emocional aqui vem de um senso de relacionamento equilibrado, diplomático e com muita receptividade e amor. Do outro lado do céu, Marte em Áries nos relembra de nos firmar em nossa individualidade para que possamos vivenciar padrões mais saudáveis de relação.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A vida social te chama, assim como as relações e parcerias. Se permita uma abertura maior ao outro e suas necessidades emocionais. Isso também te trará conforto, amor e segurança. Expressar o que sente pelo outro será fundamental. Mas, lembre-se, que Marte no seu signo te relembra que ser quem você é e estar bem na própria pele são prioridade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Esteja mais abeto às relações no ambiente de trabalho. Se você se der a chance pode haver um aprofundamento muito significativo em tais relações. Sua sensibilidade para fazer seu trabalho expandir também está em alta. Se jogue na sua capacidade de servir, trabalhar e ser útil, pois seu mundo interno te pede assim.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua criança interna quer aparecer e de forma expansiva. Se permitir um lado mais lúdico será importante. E mesmo a relação com crianças está beneficiada (apesar de não estar com tanta paciência). Hobbies criativos podem ser benéficos agora, te trazendo um senso de segurança. Se for algo compartilhado, melhor ainda. Abertura para viver romances também em alta.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua sensibilidade para com o lar e a família está ainda maior hoje. O mundo lá fora te demanda, mas o que te traz segurança emocional é o seu lar, seu mundo interno, seus entes queridos. Vivenciar suas emoções com harmonia e temperança, se permitindo expressar o melhor que tem a oferecer será extremamente gratificante. Sua autoridade lhe valerá muito no sentido de apaziguar os ânimos e trazer mais paz ao ambiente pessoal.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua necessidade de conversar e interagir estão em alta. Se permita a comunicação, especialmente daquilo que você sente. Ponha pra fora, de maneira equilibrada, porém consciente, suas emoções e sentimentos. Use as palavras também para acolher e dar suporte a quem precisa. Sua boa vontade pode curar a muitos agora.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua necessidade de cuidar da vida material e financeira estará ainda mais em alta. Mas claro, com aquele senso de equilíbrio e bom senso, naturais de sua parte. Mas lembre-se que também pode se arriscar um pouco mais, seja um pouco mais ousado em seu senso de valor. Viva de maneira expansiva aquilo que lhe dá prazer, isso te trará segurança e pertencimento.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua sensibilidade está bem alta hoje, assim como seu magnetismo pessoal. Aproveite desta oportunidade para usar seu charme, diplomacia e carisma para atrair os outros e o que você deseja. Mas lembre-se que sua sensibilidade deve trabalhar junto neste processo, permitindo demonstração genuína de seu afeto e amor.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua abertura para o lado não material da vida está alta. Sendo um terreno de natural curiosidade de sua parte, aproveite para vivenciar o que há de belo e bonito no lado espiritual. Conexão com o divino feminino, com o arquétipo da Mãe. Use esta força espiritual para progredir e te auxiliar nos seus projetos de trabalho no mundo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua sensibilidade para com os grupos e amizades está alta. A necessidade de se sentir pertencente cresce. Use seu carisma para fortalecer suas amizades e permitir trocas afetivas genuínas. Também necessidade de usar da própria sensibilidade para auxiliar quem passa por dificuldades. Popularidade em redes sociais também em alta, já que demonstra mais do seu lado pessoal e atrativo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua motivação para crescer no trabalho está alta. E isso pode e deve acontecer, mas lembre-se que Marte na sua área pessoal pede que não se ignore seu potencial emocional e criativo. Visto isso, sua capacidade de se relacionar no trabalho e de projetar sua imagem profissional com diplomacia e eficiência estará facilitada.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua conexão com a fé e senso de aventura está enfatizada. Você quer descobrir o que existe de mais belo e agradável no mundo lá fora, nas muitas possibilidades de vida, nos estudos superiores e em sua mente intuitiva. Um senso de fé que acolha também a razão é bem vindo e traz um senso de segurança.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua percepção e sensibilidade para com as necessidades conjuntas estão aumentadas. Há um senso de segurança em ver o ser amado bem e nutrido em suas necessidades. Isso em contrapartida também te nutre e te traz segurança. Olhar para as emoções profundas com mais equilíbrio e temperança te trarão paz de espírito.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta