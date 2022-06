Horóscopo do dia (06/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Cura de si e transformação sábia

O sextil do Sol em Gêmeos com Quíron em Áries traz capacidade de nos curarmos em nossas individualidades através da consciência racional, leve e flexível do momento. Capacidade de ser para além das necessidades egóicas. A conjunção de Pallas e Urano em Touro nos traz sabedoria para revolucionar o campo material com inteligência e bom uso dos instintos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Há hoje uma facilidade para entender suas questões pessoais, seu ego, suas ações e as faltas e excessos que podem ter ocorrido nestas instâncias. Você terá hoje clareza mental e comunicativa. Um olhar mais racional lhe facilita este reajuste de si mesmo. A sabedoria para inovar seus valores e recursos materiais também se faz presente, lhe pedindo mais ousadia.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz clareza e entendimento quanto ao seu senso de valor pessoal. Isto lhe permite curar feridas que pairam no seu subconsciente, em especial aquelas de falta ou excesso de individualidade. Integração da valorização de si e autoestima na justa medida. Há hoje grande sabedoria em inovar e ousar ser você mesmo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz grande capacidade de ser você mesmo, reconhecendo sua unicidade, brilho e criatividade. Isto lhe facilita a cura de sua relação com o coletivo, amizades e grupos. Aprendizado de ser muito verdadeiro e fiel a si mesmo nestes contextos. Suas emoções subconscientes são revolucionadas de forma sábia agora, se permita este contato.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você passa por um momento de revisão de questões subconscientes antes do seu novo ciclo solar. Isto lhe permite agora entender questões ligadas à autoridade e carreira. Busque escutar sua sensibilidade para revisar faltas ou excessos neste setor. Há uma forte sabedoria ligada a ideias vanguardistas, grupos, amizades ou contextos maiores que lhe auxiliam a renovar sua vida .

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O momento lhe traz grande conexão com novas ideias, grupos, movimentos sociais, amizades e vanguardas que lhe trazem consciência aumentada. Tudo isso lhe permite curar a sua visão de mundo, crenças e posicionamentos, em especial nas oscilações que possam haver neste sentido. Há uma forte sabedoria para inovar carreira e estruturas materiais também.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A posição solar lhe traz grande foco na realização de suas ambições, carreira e uso da autoridade. Tudo isso lhe conecta a feridas emocionais ligadas ao poder, sexualidade, troca, partilha e transformação, facilitando o processar de tais temas. Capacidade de lidar com as profundidades com objetividade. Há uma forte sabedoria para renovação de crenças, metas e possibilidades futuras.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Algumas feriadas ligadas aos relacionamentos são mobilizadas, porém com grande potencial para cura. Você está focado no futuro, na fé em si mesmo e na vida e isto facilita enxergar as oscilações nas relações com mais estabilidade e flexibilidade. Há forte sabedoria emocional que lhe permite revolucionar suas emoções e trazer mudanças benéficas à tona.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Ocorre agora um aprofundamento emocional com consciência. Isto lhe permite enxergar as feridas ligadas ao campo material, da saúde, rotina e/ou trabalho. Confie na sua intuição e instintos para que lhe facilitem o melhor no campo material. Potencial de cura alto. Há uma forte sabedoria que lhe facilita a renovação no campo das relações e parcerias agora.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você tem vivido a motivação do relacionar com mais consciência. Isto lhe permite curar a si mesmo e sua expressão pessoal. A vida social e o contato humano e romântico lhe permite encontrar a justa medida de si mesmo de forma curativa. Há uma forte sabedoria para renovar a vida material, trazendo métodos alternativos para trabalho e saúde com benefícios.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você passa pela consciência de sua vida material, métodos, rotinas e senso crítico. Isto lhe permite enxergar feridas emocionais, pessoais e/ou familiares com mais estabilidade, trazendo cura e integração. Organização das oscilações emocionais. Há agora forte sabedoria para ser você mesmo, expressando toda a sua criatividade e irreverência.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua consciência que vem da sua essência tem sido muito trabalhada neste período pela posição solar. Isto lhe permite a cura dos excessos no campo mental. Busque meditar na essência antes de se embolar em pensamentos repetitivos e nada saudáveis. Conecte-se com seu lado espiritual também. Há uma forte sabedoria vinda da sensibilidade para renovar a partir de dentro.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe propicia intensa clareza no campo emocional, pessoal e familiar. Isto lhe facilita a cura de seu senso de valor próprio, finanças e capacidade de se nutrir. Há também uma forte sabedoria em revolucionar ideias, trazendo mais flexibilidade, curiosidade e renovação em todos os setores de sua vida.

