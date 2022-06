Horóscopo do dia (03/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mercúrio direto em Touro

Mercúrio ao movimento direto no signo de Touro. Após o período de revisão, teremos mais clareza para buscar soluções práticas, objetivas e materiais. Mente focada naquilo que tem valor e merece ser cultivado. Resgatamos nosso senso de valor e nosso campo mental está repleto daquilo que tem validade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você revisou ideias sobre o lado prático das coisas. Agora está apto a melhor divulgar, comunicar e agir com seus talentos e potencialidades. Maior clareza e firmeza para se comunicar alinhado com seu senso de valor. Também no trabalho terá maior objetividade quanto ao seu senso de valor. Mente pragmática, econômica, próspera e fértil.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Mercúrio retrogradou no seu signo (solar ou ascendente) e lhe pediu que escutasse mais a si mesmo e suas necessidades pessoais. Agora é momento para se expressar conforme aquilo que você realmente é. Clareza como comunica sua imagem e valor pessoal. Saber quem você é influi muito agora no seu campo financeiro e também no setor criativo. Expresse a si mesmo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, volta para o movimento direto no pragmático e firme signo de Touro. Havia grande foco em entender as questões subconscientes, emocionais e espirituais. Terá agora grande clareza neste sentido. Pode chegar a boas conclusões e resoluções no campo emocional e psicológico. Expressão da intuição e espiritualidade forte e robusta.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você teve de rever sua vivência e comunicação com grupos e no coletivo, se questionando o real valor de amizades e vivências em grupo. Agora terá grande clareza de onde está o valor real das vivências coletivas. Também terá a mente mais aberta para novas ideias e possibilidades, saneando o campo mental e psíquico de velhos conteúdos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Mercúrio lhe fez voltar a mente para seu profissionalismo, realização material e como faz as coisas por conta própria. Agora terá muita clareza para fazer escolhas e comunicar seu valor profissional de maneira sólida e estruturada. Mente com clareza e foco no cume da montanha. Sua voz profissional e de autoridade será bem mais objetiva e com boa base.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, volta para o movimento direito no pragmático e firme signo de Touro. Agora terá clareza para pensar com mais otimismo, fé e realismo naquilo que deve ser feito para alcançar seus objetivos. Clareza de fé, intuição e possibilidades futuras. Padrões mentais superiores e uma visão mais ampla e cheia de possibilidades lhe serão abundantes.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente terá agora muita clareza para lidar com questões emocionais mais profundas, sob o colorido pragmático e aterrado do signo de Touro. Enxergará com flexibilidade, razão e realismo seus padrões emocionais, medos e complexos. Clareza no senso de valor compartilhado, sexualidade leve e necessidade de transformação com leveza.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O movimento de Mercúrio retrógrado levou sua mente a uma revisão das parcerias e relações em sua vida, assim como o quanto valoriza ou não as pessoas. Agora terá grande clareza naquilo que tem valor nas relações, assim como na necessidade de se comunicar isso. Capacidade de troca de ideias com realismo, leveza e adaptabilidade e sociabilidade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Mercúrio lhe trouxe grande foco no andamento de sua vida material, em especial no que se refere à necessidade de mudança de hábitos e rotinas. Terá agora muita clareza para lidar com alimentação, saúde e para se nutrir melhor. Também valorizará sua força de trabalho e serviços. Mente focada no fundamental das rotinas, trabalho, corpo e saúde.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente se voltou nos últimos tempos para sua essência, poder pessoal e criatividade. Terá agora melhores condições de expressar seu lado divertido, lúdico e espontâneo. Momento que lhe facilita trabalhar com sua criatividade. Você fez conexão com aquilo que é essencial em si mesmo e agora terá plenas condições de colocar isso para fora com muita leveza.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você teve de revisar questões emocionais, familiares e passadas. Agora terá condições de valorizar mais suas raízes e ter uma escuta no meio familiar. Clareza em como cuida do lar e maior entendimento de seus sonhos, emoções e subjetividades. Possibilidades de mudanças e adaptações bem feitas em casa e na vida pessoal. Entendimento de emoções com leveza e realismo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe propiciou um repensar e reorganizar suas ideias. Agora terá muita clareza e objetividade no campo mental e comunicativo, em especial sobre aquilo que tem real valor. Bom período para mobilizar a relação com irmãos, parentes e/ou vizinhos. Capacidade de estudo realista, pragmática e focada naquilo que é realmente importante.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta