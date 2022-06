Horóscopo do dia (02/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Transcendência mental

Mercúrio estacionário em Touro faz sextil a Netuno em Peixes. Somos chamados a vivenciar o mental com entrega à sensibilidade, deixando ir a necessidade de controle; a comunicação e intelecto pedem transcendência, deixar fluir. Se conecte com seus reais desejos e aprenda a expressá-los com mais tranquilidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente foca agora nas questões práticas e financeiras, devendo transcender alguns aspectos. Não foque compulsivamente no que lhe falta, mas utilize este poder mental para afirmar a abundância. Seu poder magnético lhe fortalece neste sentido. Lembre-se que a energia divina é abundância infinita e canalize esta força agora.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe intensifica o poder mental e intelectual. Busque viver a diversidade em si mesmo. O dia de hoje lhe pede que deixe ir velhas identificações que já não tem nada a ver com quem você é agora. Seja diversidade e flexibilidade e aprenda a escutar a si mesmo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, tem sondado questões não vividas ou reprimidas precisam ser trabalhadas. Em especial no que tange a vida emocional, espiritual, afetiva, sexual e financeira. Busque reconhecer seus impulsos mais inconscientes para integrá-los. Negação aprisiona, aceitação liberta. Deixe ir ideias que aprisionam e limitam, se entregando ao fluxo da vida.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A comunicação com amigos, grupos ou na vida virtual tem sido trabalhada. Aquilo eu não foi dito deve ser expresso está sendo desenvolvido. Deixe ir hoje as velhas identificações de grupo. Busque pontuar claramente seu ponto de vista e valores, mas não seja obstinado. Use da força de sua fé e/ou princípios para expressar o que for verdadeiro.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A voz de sua autoridade trabalha a expressão. Seu magnetismo para falar com autoridade está em alta, em especial pela conexão com as emoções profundas. O dia de hoje lhe pede que deixe ir aspectos não relevantes, em especial aquilo que não lhe agrega valor no trabalho e na comunicação neste sentido. Deixe sua intuição fluir e lhe mostrar os melhores caminhos.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, lhe faz trabalhar questões relacionadas a seus princípios, sua fé, estudos superiores e planos futuros. Há um enorme estímulo para o crescimento e o que não foi vivido em termos de liberdade traz necessidade de transcender. A força emocional das parcerias será um grande auxilio para o desenrolar de tais questões.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente explora terrenos emocionais bem profundos neste período e hoje se depara com a necessidade de transcender certos padrões emocionais, afetivos e/ou sexuais. Busque ter clareza para lidar com tais temas, saindo do terreno do tabu e enxergando com mais leveza. Trazer tais vivências para o campo prático e realista será de grande auxílio, assim como práticas energéticas.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua mente se volta para as parcerias e relação com o outro. Momento para deixar ir velhos conceitos e ideias neste setor. A comunicação agora deve ser mais acolhedora e menos no julgamento. Aprenda a se colocar na posição de escuta e com paciência para entender o processo alheio. Seu brilho e compaixão facilitarão o desenrolar das relações.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Questões disfuncionais em sua vida material, rotina ou saúde pedem calma e transformação. Momento para deixar ir aquilo que já não cabe mais. Seu poder de reorganizar sua vida está alto, em especial pela força emocional que brota da sua base. Tente ouvir melhor seu corpo e suas necessidades, deixando ir o que não tem mais espaço ou serventia.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Tudo aquilo que não foi expresso em termos criativos tem sido trabalhado e agora você deve deixar ir as amarras e limitações. Busque se posicionar sendo fiel ao que realmente acredita e não para agradar os outros. Também é um período em que a criança interna pede expressão mais livre; busque rir mais de si mesmo e da vida, seja leve e flexível.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Questões emocionais e/ou familiares pedem um maior tom de transcendência e desapego. Busque ter uma visão baseada em valores mais abrangentes e espirituais para com os familiares. Também raciocine sobre suas emoções. A força do seu valor próprio lhe auxilia a ter mais coragem neste processo, enxergando questões subjetivas com mais pragmatismo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje é uma última limpeza no seu campo mental. Esteja hoje muito aberto e flexível, evitando julgar e se colocando em posição de observador. A força de Netuno, seu regente, lhe instiga a transcender velhas ideias e conceitos. Use de maior compaixão e sensibilidade na interação com o mundo à sua volta. Mais fé e amor ao se comunicar.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta