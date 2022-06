Horóscopo do dia (31/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Amadurecendo emoções

O trígono da Lua em Gêmeos com Saturno em Aquário nos traz facilidade em entender com razão e realismo nossas questões emocionais. O sextil de Vênus em Touro com Lilith em Câncer traz questões materiais, financeiras, amorosas e afins para um ponto de vista mais emocional, subjetivo, familiar e conectado com potencias emocionais.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua visão quanto ao seu entorno ganha um tanto de subjetividade, porém há uma forte motivação para que você enxergue isso com mais realismo e racionalidade. Está fortemente conectado com seu senso de valor próprio e isso será útil para lidar com frustrações emocionais, familiares ou de ordem pessoal, indo para além disto com uma visão objetiva.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas emoções quanto a questões materiais e financeiras está mais intensa, porém há um forte estímulo para que você lide com isso com maturidade e racionalidade. Há mesmo uma facilidade em lapidar arestas emocionais e mobilizar seus ganhos. Seu magnetismo mental está alto, assim como seu senso de valor próprio. Use da força afirmativa para vencer.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sol e Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe trazem grande foco em si mesmo. Está mais consciente de si mesmo de suas emoções. O aspecto facilitado com Saturno lhe permite maior firmeza de princípios e fé, fortalecendo seu senso de propósito. Foque agora em resolver suas questões emocionais e psicológicas, já que isso facilitará o andamento da vida material.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, lhe traz hoje a necessidade de se conectar mais com suas questões subjetivas, psicológicas e/ou espirituais, buscando integração e entendimento. O aspecto facilitado a Saturno lhe traz ancoramento e realismo, mesmo perante emoções profundas ou difíceis. As amizades e novas ideias podem lhe auxiliar a lidar com suas próprias sombras.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas emoções tendem hoje a lhe conectar com amizades, grupos e causas. Há agora um amadurecimento em termos de ponderação, racionalidade e diplomacia que lhe auxilia a lidar com pessoas sem reatividade. Seu valor no trabalho também se expressa fortemente, mas deve entender algumas questões psicológicas e subconscientes que interferem no processo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas emoções estão conectadas muito hoje a um senso de trabalho, obrigação e autoridade. Busque usar desta energia, mas com flexibilidade e senso de comunicação. Há uma facilidade em usar de senso crítico e pragmático para que seu trabalho flua da melhor forma possível. Busque focar em suas metas e princípios, buscando entender se não se deixa influenciar de maneira negativa por opiniões alheias.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Hoje há forte conexão emocional com a necessidade de ser livre, se aventurar e buscar com curiosidade a diversidade no mundo lá fora. Você tem passado por um processo de amadurecimento em sua autoridade e poder pessoal, facilitando o uso benéfico de tais emoções. Busque também seu senso de valor partilhado e como isso pode ser benéfico.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Há hoje uma forte conexão emocional com suas profundezas, mas que deve ser vivida com leveza e curiosidade. Você tem passado por um forte amadurecimento emocional, pessoal e familiar, lhe facilitando o confronto com suas sombras. Busque trocar com os semelhantes, buscando fortalecer a fé e também o senso de propósito em conjunto.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua no seu signo oposto lhe traz grande conexão emocional com os outros e no amor. Há, porém, um forte senso de realismo e racionalidade que lhe permite amadurecer tais emoções, doando de si mesmo com senso de limites. Há também um forte senso de valorização do próprio trabalho que vem de suas profundezas. Lapidação de como se relaciona.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Suas emoções lhe levam hoje para o serviço, uma necessidade de se sentir útil e isto deve ser feito com flexibilidade e boa disposição. Saturno, seu regente, lhe traz agora grande senso de pragmatismo e realismo, facilitando o processo. Seu forte senso de criatividade, valor e poder pessoal está vibrante e lhe permite lidar com os outros e as frustrações das relações de maneira facilitada.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Hoje há grande enraizamento em seu senso de poder pessoal e criatividade. Todavia, isso é feito de maneira madura e racional, já que Saturno se encontra no seu signo (solar ou ascendente) e lhe tem trabalhado a lapidação e amadurecimento pessoal. Seus valores familiares, pessoais e emocionais são bem mobilizados e lhe pedem ação prática.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A posição lunar de hoje lhe estimula o enraizamento, vida pessoal, familiar e subjetiva. Busque viver seu pessoal com curiosidade, comunicação e entrega. Há um forte senso de amadurecimento psíquico, emocional e espiritual que facilita viver tudo isso de forma mais madura. Busque entender suas instancias mais sutis e saiba ser flexível e adaptável.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta