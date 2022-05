Horóscopo do dia (29/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Ação expandida

Marte e Júpiter se encontram no signo de Áries. Nosso impulso de ação e senso de individualidade aumentam exponencialmente. Estamos colocando mais fé em nós mesmos e nossa capacidade de agir por conta própria. Cuidado, porém, pois a impulsividade também está muito expandida. Linha de ação mais ampla e voltada para princípios e fé.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Marte, seu regente, se encontra com o gigante Júpiter no seu signo (solar ou ascendente). Seu impulso estará ainda maior que de costume. Use a energia de hoje para se posicionar com coragem e audácia, em especial quanto a suas crenças, fé e princípios. Cuidado, porém, com exageros. Aumento da confiança e fé que coloca em si mesmo.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



A conjunção de Marte e Júpiter lhe expande muito as forças subconscientes, psíquicas e espirituais. Seu magnetismo estará muito forte e capaz de mobilizar mudanças. Mas também deve ter um olhar amplo para raivas reprimidas e, caso tenha deixando sua individualidade em segundo plano, se permitir o reconhecimento de si mesmo em primeiro lugar.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



A conjunção de Marte e Júpiter ocorre no seu setor social e coletivo. Sua força para lutar por causas, projetos e grupos está altíssima. Também sua capacidade de agir de maneira alternativa. Tomará mais liderança em grupos. Nas amizades será preciso que haja real reconhecimento do espaço e da individualidade de cada um. Ação focada no futuro.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



A conjunção de Marte e Júpiter lhe expande grandemente a necessidade de agir para solidificar seus esforços de trabalho e carreira. Estará mais competitivo e proativo. Excelente dia para produzir. Sua atuação como autoridade ou no papel de pai ou mãe será intensa, assertiva e direta. Capacidade de dirigir a própria vida conforme a própria vontade.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



A conjunção de Marte e Júpiter lhe aumenta muitíssimo a necessidade de expandir e se aventurar. Estará buscando fé, conhecimentos superiores, viagens ou qualquer outra forma de expandir e buscar novidades. Estará defendendo suas visões de mundo e crenças com muita firmeza e coragem. Sua capacidade de contagiar os outros com seu otimismo será alta.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



A conjunção de Marte e Júpiter lhe expande muito as forças emocionais profundas. Estará mais aguerrido e corajoso para encarar de frente seus medos, complexos e traumas. Também deve ter um tom de libertação de velhos padrões. A energia sexual será muito intensa e ativa, lhe pedindo expressão. Um olhar mais otimista quanto a transformações e seus propósitos.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



A conjunção de Marte e Júpiter lhe traz grande ímpeto para buscar relações e interação social com otimismo e iniciativa. Estará bem mais direto, alegre e mesmo impulsivo. Mas será preciso que as individualidades sejam reconhecidas na relação. Busque resignificar o propósito das relações e como caminha junto dos outros. Força de cumprimento da justiça em alta.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Marte, seu regente, se encontra com o gigante Júpiter no seu setor material. Estará com muita energia para trabalhar, cumprir tarefas rotineiras e/ou cuidar da saúde. Aproveite esta força para resolver as pendências que precisa no campo material. Resignificação de seus esforços no trabalho. Relações de trabalho intensas. Trabalhos e tarefas múltiplos são tendência.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Júpiter, seu regente, se encontra com Marte em Áries. Você está hoje bem mais assertivo e isso se mostra na sua expressão. Estará bem mais individual, criativo e agindo de maneira única. Aventuras e romances se expandem. Muita energia criativa. A relação com os filhos e crianças pode ser boa para que resgate seu lado espontâneo e lúdico.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



A conjunção de Marte e Júpiter acontece em seu setor pessoal, emocional e familiar. Sua necessidade de afirmar o próprio espaço será alta, assim como desejará afeto, mas cada um dentro do seu espaço. Necessidade de se libertar do passado, assim como de padrões emocionais viciados e carências aprisionantes. Seja livre emocionalmente e busque seu lugar.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



A conjunção de Marte e Júpiter lhe aumenta muitíssimo a atividade mental. Suas ideias serão rápidas e sua fala assertiva e direta. Terá muito o que falar, mas lembre-se também da qualidade do que fala. Relações com irmãos, parentes e vizinhos podem necessitar de mais reconhecimento das individualidades. Senso de aventura e ação no seu entorno.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Júpiter, seu regente, se encontra com Marte em Áries. Há hoje grande força e assertividade, em especial na área material e financeira. Não aceitará menos nem que lhe desvalorizem. Lute pelos seus direitos e valorização de si mesmo. Capacidade de ganhos pela força de vontade e fé. Mobilização e necessidade de ser mais livre em relação aos bens materiais e como os administra. Cuidado com a impulsividade nos gastos.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta