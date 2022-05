Horóscopo do dia (27/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Desafios do amor

A quadratura entre Vênus em Áries e Plutão em Capricórnio nos desafia a viver o amor sem se prender a definições preestabelecidas ou jogos de poder. Esta Vênus quer amor direto e com independência, mas Plutão pede aprofundamento e amadurecimento. Evite conflitos de poder no amor e relações. Busque antes entender o que precisa ser depurado neste sentido.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz conectado aos próprios valores e disposto a se relacionar com mais liberdade, impulso e independência. Todavia, Plutão lhe relembra que certos limites e compromissos também devem ser respeitados. Se houver conflitos entre seus valores pessoais e sua atuação profissional, busque reavaliar o que deve mudar na última.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Por mais que seu lado romântico esteja intenso neste período, será preciso reavaliar o amor pelas lentes de seus objetivos, princípios e metas. Se pergunte honestamente se as relações em sua vida lhe agregam e estão alinhadas com seu propósito e mudanças que vislumbra para o futuro. Busque se fortalecer para reajustar os padrões emocionais do relacionar.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

As relações, em especial as amizades e com grupos, estão intensas e livres. Todavia há um questionamento que vem de suas emoções profundas. Liberdade não é sinônimo de intromissão ou abuso. Este momento lhe pede conexão consigo próprio para que consiga ter melhores resultados nas relações. Confie nos instintos ao se relacionar.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O senso de compromisso nas relações está alto para você, todavia não deve negar as mudanças que precisam se processar. Se relacionar apenas pela manutenção do status quo ou por “ser sempre assim” não são justificativas. Encare com maturidade e de frente o que precisa ser lapidado nas relações. Busque entender suas emoções e motivações profundas.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua necessidade de liberdade e crescimento conjunto se faz alto nas relações agora. Todavia, não deve se esquecer do pragmatismo, limites e prudência. Nem tudo é festa o tempo todo e alguns aspectos mais realistas das relações pedem atenção. Busque flexibilidade e racionalidade para encontrar mais leveza e discernimento neste setor.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

As relações amorosas tem lhe pedido aprofundamento emocional. Você também é demandado a doar mais de si e dividir. Todavia, não deve se esquecer de seu poder pessoal. É possível partilhar e manter-se fiel a si mesmo. Busque recriar os padrões de relacionamento em sua vida. Amar não tem a ver com agradar ou ser servil, mas estar por inteiro na relação.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua necessidade de companhia, relação amorosa e vida social se faz alta pela posição de Vênus, sua regente. Todavia, você é desafiado a rever aspectos disto a partir do aprofundamento emocional em si mesmo. Não ignore o que sente para ser agradável aos olhos do outro. Tenha a coragem de expor o que sente com maturidade e realismo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O amor ganha um tom mais material, corporal e realista neste momento. Todavia, você é convidado a ser mais flexível, adaptável e quebrar padrões neste sentido. Busque amor com demonstração afetiva, mas também com leveza. Relações de trabalho também pedem transformação. Coragem para comunicar seus desejos e necessidades com honestidade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você está numa fase em que é chamado a viver o amor de maneira criativa, leve e divertida. Todavia, deve levar em consideração as questões práticas e seus valores pessoais. Você já tende a ser naturalmente expansivo, mas precisa estar atento ao lado prático. Um pouco de demonstração de amor prático, cuidado e afeto será importante.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você tem sido chamado a valorizar a família, suas emoções e o cuidado para com os demais. Todavia, as profundas transformações causadas por Plutão no seu signo (solar ou ascendente) lhe relembram de ser dono de si mesmo e estabelecer seus limites. O fato da relação ser familiar não quer dizer que possa ser abusiva. Busque amar dentro dos seus limites.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Vênus tem lhe instigado a manter relações harmônicas, a buscar empatia. Todavia, não deve ignorar seus sentimentos. Questões subconscientes profundas vem lhe questionar se está faltando posicionamento de sua parte. Você tende a pensar no bem estar de todos, mas deve ter foco no seu próprio também. Seja verdadeiro na comunicação com os seres amados.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe pede que se mantenha fiel aos próprios valores e se relacione de maneira pragmática. Relações de amizade ou sociais podem ser desafiadoras neste sentido e lhe pedem mais calma e foco em si mesmo. Busque dentro de si mesmo as respostas e menos no externo. Viva de acordo com suas reais necessidades.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta