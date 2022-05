Horóscopo do dia (26/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Feridas egóicas

A Lua Minguante entra em Áries e nos pede mais desapego dos excessos de nós mesmos. A conjunção a Quíron nos mobiliza nas feridas egóicas e pede transformação. Esteja verdadeiramente enraizado em si, mas não por um senso de ego inflado, mas por conexão real para consigo e seus sentimentos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Algumas feridas podem ser mobilizadas agora. Será preciso reconhecê-las para que haja cura. Pode ter se sentido sem individualidade ou poder pessoal, portanto deverá se fortalecer neste sentido. Pode também ter recorrido à reatividade egóica nesta busca, o que também lhe pede reavaliação. Encontre real segurança emocional em ser quem é de verdade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Algumas questões subconscientes, psicológicas e emocionais pedem cura. Se suprimiu sua individualidade e jogou isto para regiões inconscientes, pode sentir este trânsito mais intensamente. A vida lhe convida a encarar suas feridas emocionais de frente. Não ignore o que sente, mas encare seus sentimentos de frente, mesmo aqueles desagradáveis. Aprenda a integrar para curar.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Algumas feridas ligadas à vida social, amizades e grupos são mobilizadas. Talvez seja preciso maior desapego de algumas destas relações. Aprenda a não depender tanto dos outros, mas seja justo nos seus posicionamentos. Nem tudo que o grupo quer ou acredita tem de ser o que você quer ou acredita. Saber se relacionar sendo fiel a si mesmo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, se encontra com Quíron. Você é confrontado com as dores emocionais da depedência, não realização profissional ou falta de autoridade. Busque entender a origem de tais sentimentos. Aqui você deve escoar as velhas emoções para enxergar suas muitas possibilidades no mundo material e também de ser alguém independente e autônomo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Algumas feridas ligadas aos seus princípios, ética, religiosidade ou visão de mundo podem emergir. Exageros nesta área pedem que repense como melhor se afirmar, mas sem ser necessariamente agressivo ou radical. Também lhe pede um repensar o futuro, abrindo mão de objetivos que já não condizem com sua vida atual. Crenças com sabedoria e maturidade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

As feridas ligadas às emoções profundas são ativadas. Busque entender onde deixou de ser você em prol do espírito de fazer em conjunto. Também emoções não expressas precisam ser colocadas para fora, mas de forma terapêutica. As necessidades afetivas e sexuais não satisfeitas também pedem cura, lembrando-se de ter iniciativa para tudo isto.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Feridas emocionais nas relações pedem desapego e um olhar mais objetivo. Se apegar em excesso a uma relação ou status social pode ser um problema. Aprenda a amar, mas sem querer tomar a individualidade do outro (ou perder a sua no processo). Lembre-se de buscar a justa medida da liberdade e de expressar as emoções com maturidade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Feridas ligadas ao trabalho, rotina e saúde e tudo que lhe afete emocionalmente nestas áreas são mobilizadas. Busque um olhar alternativo e mais desapegado quando as coisas não ocorrem exatamente da maneira que você idealizou. Aprenda a escutar seu corpo com sabedoria. Utilize de amor desprendido para realizar qualquer tarefa hoje.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Algumas feridas ligadas à auto expressão e à segurança da própria personalidade podem emergir. Busque reajustar suas emoções e desapegue dos excessos egóicos. Seja fiel a si mesmo, mas não a ponto de ser autoritário ou agressivo. As emoções fluem expressivas, mas também devem ter um quê de maturidade e objetividade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Feridas emocionais emergem para ser curadas. Será preciso vivenciar as instâncias pessoal e familiar, porém com uma boa dose de desapego e objetividade. Busque entender onde deixou de ser você mesmo em prol da vivência “de tribo”. Também se deixou de lado a vida pessoal e desejos pessoais. Encare tudo isso com uma boa dose de maturidade e um olhar desprendido.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Feridas ligadas à expressão e comunicação das próprias emoções emergem para serem curadas. Pode ser que tenha sido agressivo ou reativo na comunicação e agora precisa er mais maturidade e desapego. Capacidade para se expressar com firmeza e veracidade, mas sem precisar ser explosivo. Verbalize com sabedoria aquilo que sente.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Algumas feridas ligadas à segurança material, finanças, bens e valores podem ser mobilizadas. Busque entender com desapego e sabedoria as dificuldades e falhas nesta área. Doar, deixar ir ou reciclar são formas de abrir espaço para novas possibilidades. Busque entender onde não se deu autonomia suficiente no plano material e cure estas feridas.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta