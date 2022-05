Morre o escritor, jornalista e cartunista Dirceu Alves Ferreira

Dirceu Alves Ferreira foi lançado nacionalmente a partir de seu trabalho no jornal "Pasquim" (foto: Grupo Autêntica / Divulgação)

Morreu, nesta quinta-feira (19/5), o escritor, jornalista e cartunista Dirceu Alves Ferreira, que trabalhou no "Pasquim". Irmão da jornalista Leila Ferreira e do escritor Evandro Affonso Ferreira, Dirceu era admirado por Millôr, Jaguar e Henfil, que se inspirou nele para criar o personagem Ubaldo, o paranoico. Colaborou no jornal "Estado de Minas" e na "Folha de S.Paulo". Publicou, entre outros livros, "Inconfidências mineiras de humor" e "Picadinho de humor à mineira", pela Editora Codecri, e pela Nova Fronteira, "Édipo é a mãe". Sua obra mais recente, "Máximas de Dirceu", veio à luz em 2013, pela Editora Gutemberg. Natural de Araxá, ele participou da primeira edição da festa literária de sua cidade, a Fliaraxá, em 2011, e foi o homenageado na edição de 2013.