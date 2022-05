Horóscopo do dia (19/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Transformação com estabilidade

O trígono do Sol em Touro com Plutão em Capricórnio nos faz mais conscientes de nosso poder pessoal e capacidade de transformação. Muito em especial a capacidade de transformar as questões materiais. Há energia de estabilidade perante as mudanças. Capacidade de se reconstruir e moldar a própria vida.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A consciência de seu senso de valor próprio tem sido trabalhado pela passagem do Sol em Touro e agora chega num clímax que lhe mostra que pode se apropriar mais de sua vida profissional, de sua autoridade e/ou comando de sua vida. Terá mais clareza em enxergar o que quer concretizar e construir na vida e quais mudanças se fazem necessárias.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior consciência de si mesmo. Hoje, em especial, terá condições de enxergar as mudanças benéficas que estão se processando em sua vida. Busque enxergar que mudar pode ser algo extremamente libertador. A energia facilitada de hoje lhe permite mudanças estruturadas e conscientes.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe facilita o entendimento das instâncias mais subconscientes de si mesmo. Estará enxergando as profundezas com mais clareza, assim como emoções difíceis que devem ser superadas. Você está quase chegando em seu aniversário e deve deixar ir o que já não cabe mais no novo ciclo. Clareza e aceitação do próprio lado sombra facilitado.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz consciência dos grupos, amizades e organizações, mas com um olhar crítico e de mudança. Sua necessidade de justiça e correção lhe facilita enxergar o que deve ser mudado em tais contextos coletivos. Mudanças nas relações também lhe mostram que é possível se relacionar com maior pragmatismo e objetividade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol em Touro tem lhe trazido consciência de sua carreira, vida profissional, imagem pública, autoridade e caminho de vida. Isto chega num clímax agora. Enxergará as mudanças que devem ser feitas, já que tem se aprofundado nos detalhes e na prestação de serviço. O fazer bem feito seu trabalho lhe traz maior segurança agora para ter posicionamento e foco.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sol e Plutão trazem vibrações facilitadas para você que tem Virgem forte em seu mapa. Estará bem mais apropriado e consciente de seu poder pessoal e lugar no mundo. Este período tem lhe trazido novas perspectivas e possibilidades e ao assumir seu poder pessoal e criatividade tem se fortalecido. Enxergue o lado benéfico de sair de situações limitantes.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Hoje terá maior clareza e consciência de suas emoções profundas. Há muito tempo que sua sensibilidade tem sido trabalhada e agora isto lhe facilita entender e processar certos padrões emocionais com mais facilidade. A vivência afetiva e/ou sexual lhe favorece as transformações pessoais e o desabrochar de seu lado mais acolhedor e receptivo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz maior consciência das relações e parcerias, lhe permitindo aprofundamento e transformação. Enxergará o outro com mais leveza e flexibilidade, mas ainda sim se sentindo seguro. Também terá clareza no se colocar socialmente e interagir, mas sem perder a própria essência no processo. Conversas significativas e esclarecedoras em alta.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O Sol em Touro tem lhe trazido consciência de sua vida material, rotinas, trabalho, saúde e de como cuidar do mundo material. Tudo isso tem sido também transformado pela atuação de Plutão. Hoje terá maior clareza das mudanças materiais e do que elas representam. Capacidade transformadora da realidade objetiva. Mudanças empoderadoras.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Plutão no seu signo (solar ou ascendente) está há anos lhe transformando, lenta, porém definitivamente. O dia de hoje lhe traz consciência dos frutos destas mudanças. Muito em especial no sentido de sua autoexpressão, criatividade, alegria e espontaneidade. Sentirá o poder de ser quem é e se expressar tal qual pede sua consciência.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz consciência de sua vida afetiva, pessoal e familiar e das transformações necessárias neste setor. Um aprofundamento no seu senso de espiritualidade tem ocorrido nos últimos anos e hoje lhe mostra um senso de propósito maior nas questões emocionais. Busque acender essa luz interna e permita as mudanças saudáveis.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz consciência de suas ideias e das transformações que devem ocorrer a nível intelectual. Você tem se aberto ao longo dos anos para ideias mais progressistas, inovadoras e fora dos padrões. Tudo isso lhe traz hoje grande clareza ao enxergar a vida e também nos processos intelectuais e comunicativos.

