Horóscopo do dia (18/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Ação emocional

A conjunção de Marte com Netuno em Peixes nos aprofunda a necessidade de agir de acordo com nosso lado spiritual e/ou emocional. Forte magnetismo para agir nos bastidores e nas energias sutis. Necessidade de transcendência dos excessos do ego, se alinhando com propósitos maiores que a si mesmo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, se encontra com o espiritual e transcendental Netuno. Este momento lhe pede mais ação de bastidores, subjetiva, emocional e espiritual. Saiba silenciar os excessos do ego, escutando o que lhe diz a intuição. Seu magnetismo será fortíssimo e capaz de atrair para si as vibrações que emite. Confie no lado superior de si mesmo e flua com a vida.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua ação será um tanto caridosa e abnegada para com o coletivo. Busque agir movido pela compaixão e amor ao próximo. Mas também deve estar atento à possibilidade de enganos ou ser levado a agir por terceiros. Esteja atento aos seus instintos para decidir com acerto. Ações em grupos muitíssimo favorecidas. Amor transcendental e humanitário que leva à ação.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você estará hoje muito entregue aos seus compromissos, carreira e obrigações. Devotará grande dose de energia a este setor, mas cuidado para não exceder os seus limites. Busque confiar no que diz seu instinto e exerça sua autoridade com uma visão tanto amorosa quanto assertiva. Busque também não se exceder nos compromissos, deixando ir o supérfluo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Seu senso de ação será hoje um tanto espiritualizado, mas também pode idealizar em excesso sua fé, visões de mundo ou princípios. Busque agir com fé e acreditando nos melhores resultados. Forte magnetismo na disseminação da fé, visões sociais ou científicas. Maior entrega ao lado aventureiro e que está aberto a se arriscar mais.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Hoje você terá profunda interação com suas forças subconscientes e sutis. A necessidade de transcender certas emoções falará alto, assim como terá forte intuição sobre como vencer obstáculos e desafios. Sua energia sexual será mais ativa, mas também espiritual e sensível. Busque sua intuição para enxergar as transformações e como proceder.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Seu senso de ação conjunta é amplamente mobilizado. Mas pode ter de agir muito provavelmente de forma compassiva e no auxílio ao próximo. Busque enxergar os outros como eles são, sem julgamentos e acolhendo, mas sem perder a assertividade (e mesmo quando precise usar do amor duro). Transcender visões idealizadas do outros será importante.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Haverá hoje um forte senso de ação no campo material, rotinas e saúde, mas que deve estar acompanhado de sua sensibilidade, intuição, instinto e espiritualidade. Busque entender os motivos como age e qual o propósito maior disso. Ação caridosa e compassiva na vida cotidiana. Práticas espirituais em prol da saúde em alta.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, se encontra com o espiritual e transcendental Netuno. Sua expressão criativa e essencial será bela, transcendental e espiritual, mas sem perder sua natural assertividade e intensidade. Vivências criativas podem ser muito úteis, mas deve saber também sacrificar um pouco do egóico em prol de algo maior que si mesmo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe pede ação mais voltada para dentro. Busque entender e transcender questões emocionais, passadas, familiares e antigas. Seu magnetismo será forte e lhe permite ir para além dos caprichos egóicos da criança interna. Cultive seu lado espiritual em casa com práticas meditativas e ações subjetivas em prol do bem estar emocional.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Haverá hoje grande flexibilização no seu campo mental. Deve transcender identificações antigas de pensamento. Sua fala será um misto de assertividade e compaixão. Poder criativo da fala em alta, portanto afirme aquilo que é positivo e saudável. Ação em prol de irmãos, parentes ou vizinhos, mas que deve ser realizada de boa vontade e espírito de caridade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua ação magnética e sutil terá agora grandes resultados, em especial no campo financeiro e material. Busque agir no sentido de afirmar sua prosperidade e se entregar ao fluxo de abundância da vida. Excelente momento para faxinar, limpar ou doar objetos velhos que possam estar estagnando este fluxo. Doação amorosa do que tem de valor em alta.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A conjunção de Netuno, seu regente, com Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe aumenta muitíssimo o magnetismo e força de vontade. Usará suas forças pessoais e sutis unidas em prol de seus propósitos. Ação instintiva, emocional e espiritual enfatizada. Capacidade de transcender com facilidade os excessos egóicos e agir sob um plano maior.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta