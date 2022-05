Após hiato de 2 anos, grandes eventos musicais invadem BH. Confira

No último fim de semana, o Festival Sertanejo arrastou uma multidão à Esplanada do Mineirão: Belo Horizonte continuará sendo palco de grandes eventos musicais nos próximos meses (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A agenda de grandes eventos musicais em Belo Horizonte está aquecida em 2022 e começa a ganhar ainda mais fôlego a partir deste mês de maio até setembro. Depois de ficar paralisado por dois anos por causa da pandemia de COVID-19, o mercado de shows retoma sua efervescência. Até o final do ano, a capital mineira recebe festivais dedicados à música brasileira, eventos de música eletrônica e shows internacionais.

Já no próximo sábado, o capixaba Silva traz o Bloco do Silva a BH, com clássicos do carnaval (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A programação de shows na cidade continua no próximo final de semana. No sábado (21/5), acontece a edição mineira do Bloco do Silva, projeto do cantor e compositor capixaba Silva, no qual ele interpreta canções próprias e clássicos do carnaval que ficaram conhecidos nas vozes de Daniela Mercury, Banda Eva, Ara Ketu, Olodum, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Ivete Sangalo.

Cantora Letrux está entre as atrações do Sensacional, que também terá Baco Exu do Blues e Liniker (foto: Ana Alexandrino/Divulgação)

O evento, marcado para acontecer no estacionamento do Mineirão, originalmente aconteceria em janeiro deste ano, mas foi adiado por conta do agravamento da pandemia no país. Belo Horizonte é a última cidade a receber o carnaval fora de época, que já passou por Vitória, Salvador, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Em cada uma das capitais, Silva recebeu convidados especiais surpresa. Em BH, não será diferente.

Chitãozinho e Xororó e outros grandes nomes do sertanejo vão cantar no "Histórias - O show do século" (foto: sbt/divulgação)





FESTIVAIS Em junho, dois festivais voltam a agitar a cidade. O primeiro deles é o Só Track Boa, programado para o dia 4, que reunirá fãs de música eletrônica na Esplanada do Mineirão. Entre as 20 atrações confirmadas, estão DJs como Bruno Be, KVSH, Vintage Culture, Cat Dealers e Chemical Surf.

Já no dia 25, também no Mineirão, acontece a primeira edição do festival A Ilha, organizado pela banda Lagum. Além do grupo formado em Brumadinho por Pedro Calais, Otavio Cardoso, Jorge e Francisco Jardim, o evento tem mais duas atrações confirmadas: o astro do trap Sidoka e o rapper FBC.

Caetano Veloso volta a Minas em agosto para participar do MECAInhotim (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

O Parque Ecológico da Pampulha servirá de palco para alguns dos principais nomes da música brasileira em 2 de julho, quando receberá uma edição do Festival Sensacional. Entre as atrações confirmadas estão Baco Exu do Blues, Letrux e Liniker.

Confirmada no Rock in Rio, a banda Guns N' Roses também trará seus hits à capital mineira (foto: Alejandro MELENDEZ/AFP)

No local, dois palcos principais serão montados. Neles, haverá os shows de Agnes Nunes, Baco Exu do Blues, Francisco El Hombre, Lamparina convida Biltre, Letrux convida Mahmundi, Liniker convida Tulipa Ruiz e Olodum convida Russo Passapusso.

O festival também terá um terceiro palco, que receberá as apresentações de Don L, FBC, Rachel Reis e Laura Sette com Iza Sabino. Já a festa Masterplano será a responsável pela curadoria dos DJs que se apresentam no festival. Segundo a organização, mais atrações serão anunciadas e o festival não dividirá o público em setores diferentes.

A-HA Adiado por conta da pandemia, o show do grupo de synth pop norueguês A-ha está confirmado para acontecer no em 22 de julho, no Expominas. A apresentação faz parte da turnê "Hunting high and low", que comemora o álbum homônimo da banda lançado em 1985.

A última apresentação da banda no Brasil foi em 2015, quando tocou no Rock in Rio. A turnê pelas cidades brasileiras é extensa e passa por outras cinco capitais além de BH: Recife, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.

Apesar de não ser realizado em BH, e sim na Região Metropolitana, em Brumadinho, no Inhotim, o festival MECAInhotim pode ser considerado como parte da agenda da capital mineira. Após ser adiado por dois anos consecutivos, o evento volta a acontecer em 12, 13, e 14 de agosto.

Caetano Veloso, Alceu Valença, Majur e Clara x Sofia são os artistas confirmados no evento até agora. O festival ainda não divulgou em quais dias os artistas se apresentarão e promete anunciar outras atrações em breve.

Além da programação de shows, o MECAInhotim também promove palestras e workshops e o público também pode aproveitar o parque botânico e as galerias de arte do instituto Inhotim.





BALAIO DE RITMOS Na sequência, o projeto "Histórias – O show do século" desembarca Belo Horizonte em 13 de agosto, no Estádio do Mineirão, com shows de grandes nomes da música sertaneja, como Chitãozinho e Xororó, Bruno e Marrone, Leonardo, Zezé Di Camargo e Luciano, Edson e Hudson e Gian e Giovani.

A Esplanada do Mineirão volta a receber um festival de grande porte em 27 de agosto, quando será realizado o Sarará 2022. Entre as atrações confirmadas estão Zeca Pagodinho, Pabllo Vittar, Emicida e Gloria Groove.Assim como na edição de 2019, que reuniu cerca de 30 mil pessoas no estádio, o festival dividirá as atrações em dois palcos que também receberão shows de BaianaSystem com Black Alien e Margareth Menezes, Karol Conká, Gilsons, Marina Sena, Fenda e Nath Rodrigues.

Em um terceiro palco, serão apresentadas as atrações do Sarau Tranquilo e a tenda eletrônica receberá edições das festas Batekoo, Sábado Rosa, Original Sundays e 1010, além da performance do Lá da Favelinha.





GUNS N' ROSES Confirmados no Rock in Rio, que acontecerá entre 2 e 11 de setembro, a banda Guns N' Roses não restringirá sua passagem pelo Brasil ao show no Rio de Janeiro. O grupo liderado por Axl Rose se apresenta em outras oito cidades brasileiras, entre elas Belo Horizonte.

O show na capital mineira acontece em 13 de setembro, no Mineirão, e faz parte da turnê "Guns N' Roses are f' n' back!". A banda também se apresenta em Recife (4/9), Goiânia (11/9), Ribeirão Preto (16/9), Florianópolis (18/9), Curitiba (21/9), São Paulo (24/9) e Porto Alegre (26/9).

SEIS PALCOS E coroando a agenda de shows do início do segundo semestre está o festival Planeta Brasil, que também levará para a Esplanada do Mineirão fãs de diferentes estilos. O festival acontece em 24 e 25 de setembro. Segundo a organização, 90 artistas compõem a programação e eles estarão divididos em seis palcos.

Entre os destaques do dia 24 estão Natiruts, KVSH & Friends, Lagum, Vanessa da Mata, Djonga, Luedji Luna e Daparte. Já no dia 25, as atrações são Vintage Culture, Baco Exu do Blues, Matuê & Teto, Felipe Ret, L7NNON, Xamã e Black Alien & D2.

AGENDA ATÉ SETEMBRO

» BLOCO DO SILVA – Sábado (21/5), às 15h. Estacionamento G1 do Estádio do Mineirão, Av. Presidente Carlos Luz com Av. Coronel Oscar Pachoal, São Luiz. Ingressos: R$ 120 (meia – 4º lote) a R$ 240 (inteira – 4º lote). À venda por meio da plataforma Sympla





» SÓ TRACK BOA – Sábado (4/6), às 16h. Mineirão, Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.001, São José. Ingressos: de R$ 190 (meia – gramado) a R$ 480 (inteira – camarote).À venda pelo site ingresse.com





» A ILHA – Sábado (25/6), às 14h. Mineirão, Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.001, São José. Ingressos: R$ 90 (meia e meia social) e R$ 180 (inteira). À venda por meio da plataforma Sympla





» FESTIVAL SENSACIONAL– Sábado (2/7), às 12h. Parque Ecológico da Pampulha, Av. Otacílio Negrão de Lima, 6.061, Pampulha. Ingressos: R$ 100 (inteira – último lote). À venda por

meio da plataforma Sympla





» A-HA – Sexta-feira (22/7), às 21h. Expominas, Av. Amazonas, 6.200, Gameleira. Ingressos esgotados





» MECAINHOTIM - Sexta (12/8), às 12h30; sábado (13/8), às 10h; e domingo (14/8), às 10h. Instituto Inhotim, Rua B, 20, Fazenda Inhotim, Brumadinho. Ingressos: R$ 790 (meia e meia entrada cultural) e R$ 1.580 (inteira) – valores referentes ao passaporte que dá acesso aos três dias de evento. À venda pelo site ingresse.com





» HISTÓRIAS – O SHOW DO SÉCULO Sábado (13/8), às 18h. Mineirão, Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.001, São José. Ingressos: de R$ 70 a R$ 900. À venda por meio do site historiasbh.com.br





» FESTIVAL SARARÁ – Sábado (27/8), às 12h. Esplanada do Mineirão, Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.001, São José. Ingressos: R$ 110 (meia – pista), R$ 220 (inteira – pista), R$ 200 (meia – pista premium), R$ 400 (inteira – pista premium) e R$ 370 (área open bar). À venda por meio da plataforma Sympla.





» GUNS N' ROSES – Terça (16/9), às 12h. Mineirão, Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.001, São José. Ingressos: R$ 250 (inteira – cadeira superior), R$ 440 (inteira – cadeira vip oeste), R$ 520 (inteira – cadeira vip leste), R$ 410 (inteira – pista) e R$ 720 (inteira – pista premium). À venda por meio do site Uhuu!





» PLANETA BRASIL – Sábado (24/9) e domingo (25/9), às 12h. Esplanada do Mineirão, Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.001, São José. Ingressos: de R$ 160 a R$ 600. À venda por meio da plataforma Sympla.