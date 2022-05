Semana Nacional dos Museus começa nesta segunda com série de ações. Confira

Grupo Identidade, que reúne dançarinos do Aglomerado da Serra, com referências do jazz ao funk, vai se apresentar no Museu Mineiro (foto: Grupo Identidade/Divulgação)



Evento anual promovido em todo o país pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) para celebrar o Dia Internacional dos Museus, em 18 de maio, a Semana Nacional dos Museus chega à sua 20ª realização. De hoje (16/5) a domingo (22/5), instituições de todo o país vão promover encontros para discutir o “poder dos museus”, tema central desta edição.

Em Belo Horizonte, várias instituições programaram ações. Além de trazer debates em torno da ação museológica em geral, há também iniciativas voltadas para a população – todas elas, vale dizer, são gratuitas. Os museus municipais – Abílio Barreto, da Moda, e da Imagem e do Som – vão promover visitas agendadas de suas exposições em cartaz.

O Abílio Barreto também vai promover o seminário “Conhecer para valorizar: O poder museal em construção e a conservação têxtil”, sobre a preservação do acervo da própria instituição. Já o Centro de Arte Popular, que integra o Circuito Cultural Praça da Liberdade, oferece duas oficinas de arte.





ACESSIBILIDADE O Projeto Pampulha Território Museus promoverá a ação “Reflexões sobre acessibilidade” nos museus da Pampulha (MAP, Museu Casa Kubitschek e a Casa do Baile). Nesta semana, serão lançados dispositivos acessíveis que permitirão experiências de mediação sensoriais para pessoas cegas ou com baixa visão.

Principal instituição do estado, o Museu Mineiro promove na quinta-feira (19/5) um encontro de poesia e dança, com apresentação do Slam Clube da Luta e do Grupo Identidade. O Clube da Luta é uma competição de poesia falada de que qualquer pessoa pode participar, desde que tenha pelo menos três poemas autorais de até três minutos recitados. As performances são julgadas por cinco pessoas. Já o Grupo Identidade, que reúne dançarinos de sete vilas do Aglomerado da Serra, apresenta dança urbana com referências que vão do jazz ao funk.

DESTAQUES

» Museu da Moda – Rua da Bahia, 1.149,

Centro, (31) 3277-9248

Abertura da mostra “Fuxicossistema” (18/5, a partir das 9h). Visita à mostra seguida de oficina de fuxicos e vivências (20/5, às 14h). Inscrições: mumo.fmg@pbh.gov.br





» Museu Histórico Abílio Barreto –

Avenida Prudente de Morais, 202,

Cidade Jardim, (31) 3277-8573

Seminário “Conhecer para valorizar: O poder museal em construção e a conservação têxtil” (16 e 17/5, das 14h às 18h). Inscrições: mhab.fmc@pbh.gov.br





» Ação integrada dos museus da Pampulha

Minicurso “Reflexões sobre acessibilidade” (23 a 25/5, das 14h às 18h, on-line). Inscrições pelo sympla.com.br





» Espaço do Conhecimento UFMG

Praça da Liberdade, 700, (31) 3409-8350

Palestra “Museus virtuais: Desafios e vantagens para profissionais, instituições e patrocinadores”

(17/5, às 9h, na Escola de Ciência da

Informação da UFMG, câmpus Pampulha, sala 1.000). Workshop: “Interfaces híbridas:

Conexões e coleções” (17 e 18/5,

das 14h às 18h, no Espaço do Conhecimento)

» Sesi Museu de Artes e Ofícios – Praça Rui Barbosa, 600, Centro, (31) 3248-8600

Encontros: “A força educativa dos museus”, uma parceria do MAO com o Museu das Minas e do Metal Gerdau, Memorial Minas Gerais Vale, Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos – Muquifu e Espaço do Conhecimento da UFMG (17/5, às 19h); “A força dos museus a partir do turismo” (18/5, às 19h); “Diversificação de público por meio das exposições temporárias” (19/5, às 19h)





» Centro de Arte Popular – Rua Gonçalves Dias, 1.608, Lourdes, (31) 3291-1621





Oficina de macramê com Rafaela Damato (20/5, das 14h30 às 16h); oficina de estandartes com Willi de Carvalho (21/5, das 14h30 às 16h30)





» Museu Mineiro – Avenida

João Pinheiro, 342, Centro, museumineiro@secult.mg.gov.br

Slam Clube da Luta e Grupo Identidade (performance de poesia falada e dança; 19/5, das 18h30 às 21h)





» Casa Fiat de Cultura (evento on-line)

Bate-papo: “Experiência ampliada em exposições de arte: Um espaço para todo mundo” (16/5, às 19h, com inscrições pelo sympla.com.br)