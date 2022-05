Horóscopo do dia (16/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Eclipse Lunar em Escorpião

Ocorre hoje um Eclipse Lunar no signo de Escorpião. A sombra da Terra encobre a Lua a partir da luz do Sol. O Sol prevalece e a Lua se apaga, portanto este Eclipse nos pede desapego do passado. Em Escorpião devemos nos desapegar de velhas mágoas, ressentimentos e emoções negativas. Busque deixar seus sentimentos fluírem com leveza. Busque perdoar a si mesmo e usar esta força para que as transformações benéficas atuem em sua vida.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este Eclipse lhe pede maior desapego de questões emocionais. Deixe ir expectativas que não são suas. Também deve reciclar emoções mais densas como ódio, ciúmes e afins, se perdoando e aos outros dentro do possível. Dependa menos dos recursos alheios e conte mais com sua própria capacidade de gerar valor e riquezas. Revisão de questões sexuais também.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O Eclipse ocorre no signo oposto ao seu, Escorpião, lhe pedindo mais desapego e revisão em termos de parcerias, no amor romântico, contratos e vida social. Evite se enxergar como dependente, fraco ou incapaz. Saiba que este momento lhe pede que foque em si mesmo, na sua iniciativa, força e coragem. Reciclagem nas relações como um todo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este Eclipse lhe pede revisão e desapego de questões materiais de sua vida. Deve sair dos excessos de crítica, exigência e preciosismo. Busque focar primeiro no lado espiritual e/ou psicológico, para assim resolver o campo material. Mudanças em rotinas, trabalho e saúde enfatizados. Se permita fluir mais no campo material acreditando no fluxo do bem e na vida.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este Eclipse lhe pede maior desapego de visões muito centradas em si mesmo e nos seus próximos. Excessos egóicos devem ser escoados. Seu momento lhe pede que se abra para a renovação, visões mais amplas, vivências em grupos e pessoas diferentes das do seu meio. Deixe ir o controle e necessidade de fazer tudo sempre à sua maneira, enxergando o amplo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este Eclipse lhe pede maior desapego quanto a questões familiares, subjetivas, emocionais, pessoais e ligadas ao passado. Se trabalhe para deixar ir emoções velhas que lhe prendem, assim como relações que não lhe fazem bem. Este momento lhe pede que cultive sua autoridade, independência, carreira e tudo o que lhe faça se sentir autônomo e dono de si mesmo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este Eclipse lhe pede que se desapegue mais de questões mentais rígidas. Pensamentos obsessivos devem ser escoados, assim como sua mente mais flexibilizada. O momento lhe pede mais fé, viver baseado em seus princípios e coragem para expandir. Necessidade de resolução com vizinhos, irmãos ou parentes. Saia dos excessos mentais e se arrisque mais.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este Eclipse lhe pede maior desapego daquilo que é estabelecido, mas que não traz real segurança. O momento lhe pede abertura para as transformações emocionais profundas e você deve fluir com o processo. Deixe ir situações cristalizadas e que somente lhe prendem. Questões financeiras e de posses materiais pedem revisão e reajuste.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O Eclipse Lunar acontecendo no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede maior desapego de questões egóicas. O momento lhe pede mais doação, sair um pouco de si mesmo, valorizando, amparando e auxiliando as pessoas à sua volta. Precisa transmutar os excessos, em especial os impulsos que vem pela passionalidade e mau uso de suas energias pessoais.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este Eclipse lhe pede mais desapego de fantasias, sonhos ou subjetividades. O momento lhe pede que trabalhe, faça algo de útil e bom no tempo presente e na vida material. Fazer o que é possível é melhor do que só idealizar sem realizar. Liberação de energias psicológicas, psíquicas e/ou espirituais para que sua vida material flua com riqueza e consistência.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este Eclipse lhe pede maior desapego quanto a questões coletivas ou massificadas. O momento lhe pede que se paute em sua consciência e poder pessoal primeiro. Momento de deixar ir expectativas sociais, de grupos ou amizades, mas que não são afins com quem você realmente é. Ser você mesmo será uma excelente contribuição para um mundo melhor.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este Eclipse lhe pede maior desapego quanto a compromissos e vivências sem sentido do mundo lá fora. O momento lhe pede um olhar honesto e valoroso para dentro, suas emoções, questões familiares, subjetividade e sensibilidade. Será preciso sair da rigidez, se abrindo mais para sua faceta feminina, acolhedora e tolerante. Se ame e se acolha mais.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este Eclipse lhe pede desapego quanto a velhas crenças e visões de mundo. Este não é um momento para ser radical, mas para abrir a cabeça, ser flexível, adaptável e se abrir para o novo e o momento presente. Antigos planos ou objetivos podem ter de ser revisados. Não leve sua fé ou possibilidades para campos extremos, mas tenha razão e flexibilidade para analisar.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta