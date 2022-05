Horóscopo do dia (15/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Amor material e superação

Ceres entra em Câncer, nos fazendo muito mais amorosos, acolhedores e afetivos, em especial no que se trata de cuidados materiais e retinas. Lapidação gentil de arestas emocionais e trabalho com os sentimentos. A quadratura de Sol com Saturno nos relembra que devemos usar nossos impulsos espirituais em prol de algo prático. Desafios materiais podem ser um estímulo para que você supere a si mesmo e faça o que é possível.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu senso de valor próprio está alto neste período. Todavia, questões coletivas, de grupos ou amizades lhe pedem realismo e podem entrar em algum tipo de conflito com seus valores pessoais. Saiba mediar bem a situação, sendo fiel a si mesmo, mas também se esforçando pelas realizações coletivas. Ceres lhe pede mais cuidado com sua vida pessoal, mais amor familiar ou nutrição de seu espaço pessoal e sonhos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você está pleno e consciente de si mesmo com o Sol no seu signo (solar ou ascendente). Todavia, questões de ordem profissional, compromissos, papel de autoridade e afins podem lhe pedir certa lapidação de si mesmo e sua expressão pessoal. Saiba se adaptar, mas em perder a fidelidade a si mesmo. Ceres lhe pede maior nutrição do intelecto e vida social.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você vive agora a necessidade de se conectar com seu lado espiritual, místico, emocional e subjetivo. Todavia, pode ter de adaptar isso a algumas visões de mundo, crenças ou objetivos futuros. Seja fiel à sua sensibilidade, mas enxergando a vida no que ela te demanda. Ceres lhe pede mais cuidado com finanças, prazer e posses. Se dê mais prazer e conforto.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A consciência das vivências em grupo e maiores do que você mesmo estão em alta. Todavia, questões emocionais profundas lhe demandam, mas deve saber a justa medida de cada coisa. Seu lado sombra pode ser trabalhado e curado por vivências alternativas e com grupos. Saiba moderar seus impulsos. Ceres no seu signo lhe pede mais autocuidado, aprendendo a ser mãe de si mesmo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, lhe traz plenitude na vivência de sua carreira e autoridade. Todavia, a quadratura com Saturno no setor das relações lhe pede que esteja aberto a ouvir o outro e ter mais compromisso na diplomacia e em encontrar um meio termo. Saiba moderar a si mesmo, mas sem perder a essência. Ceres lhe traz maior conforto espiritual e lapidação de questões emocionais e subconscientes.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você passa por um momento de clareza quanto a objetivos futuros, expansão e fé. Todavia, questões e demandas materiais e rotineiras lhe pedem adaptação e realismo. Saiba ser fiel aos seus objetivos e fé, mas sabendo adaptar as demandas e/ou dificuldades materiais. Ceres lhe traz maior amor e cuidado para com questões do coletivo e grupos.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua consciência de suas profundezas emocionais se faz alta neste período. Todavia, deve se lembrar também do compromisso para consigo mesmo e sua criatividade. Esteja atento às demandas afetivas, emocionais e sexuais, mas sem perder seu centro. Ceres lhe pede que cultive sua profissão e compromissos com amor e zelo, lapidando possíveis arestas.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A consciência dos outros em sua vida fala alto neste período. Todavia, questões de ordem pessoal, familiar e emocional também lhe demandam. Saiba atender a tais demandas, mas sem perder o compromisso de auxiliar e interagir com seus semelhantes. Moderação dos próprios impulsos frente aos outros. Ceres lhe pede cultivo da fé e esperança no futuro.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A consciência de sua vida material, rotinas e saúde se faz alta neste período. Todavia, questões de ordem mental, intelectual ou comunicativas podem lhe demandar. Saiba atender às demandas, mas não perca seu senso prático e objetivo. Melhor realizar do que só teorizar. Ceres lhe pede maior cultivo e cuidado com emoções profundas e afetividade partilhada.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A consciência de si mesmo e seu poder pessoal e criativo se faz alta neste período. Todavia, questões financeiras, materiais ou de valor podem lhe demandar. Saiba atender a tais demandas, mas sem perder sua essência, alegria e espontaneidade. Uso da criatividade para solucionar pendências. Ceres lhe pede mais cultivo da afetividade nas relações.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A consciência de questões familiares, emocionais e de ordem pessoal está alta. Todavia, deve estar atento ao uso de sua autoridade, iniciativa pessoal com maturidade e ação. Saiba entrar nestes contextos emocionais para resolução, mas com o devido distanciamento e amadurecimento. Ceres lhe pede devoção amorosa às tarefas rotineiras e cuidados com o mundo material.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A consciência de sua mente, intelecto e comunicação está em alta neste período. Todavia, não deve ignorar sua espiritualidade, intuição, instintos e sensibilidade. Este compromisso lhe traz ideias que podem lhe auxiliar muito agora. Ouça este lado e faça o possível no tempo presente. Ceres lhe pede maior cultivo da criatividade e de tudo que lhe traga segurança em si mesmo.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta