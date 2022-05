Horóscopo do dia (14/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Cura do amor e finanças

A conjunção de Vênus e Quíron em Áries nos mobiliza a necessidade de curar feridas ligadas aos valores e ao amor, em especial em nossos impulsos neste sentido. Reformulação de nosso ponto de vista pessoal de como doamos afeto e como nos valorizamos. Enxergar o lado sofrido das relações e finanças com aceitação e um olhar mais amplo, trazendo cura e reconexão com aquilo que são seus reais valores.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A conjunção de Vênus e Quíron no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz necessidade de revisar seu senso de valor próprio. Busque entender os motivos pelos quais deixou de valorizar a si mesmo ou não se pautar naquilo em que acredita. Seu potencial para valorizar a si mesmo e aos demais à sua volta será grande. Generosidade e doação afetiva sendo curadas.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, se encontra com Quíron e lhe traz questões relacionadas a valor próprio, autoestima, finanças e vida amorosa à tona. Busque entender estas dores, pois o processamento e potencial de cura estão em alta. Mas será preciso entender suas questões subconscientes, aceitando as velhas feridas e se permitindo uma amorosidade universal.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A conjunção de Vênus e Quíron lhe traz à tona feridas ligadas às relações de amizade, amor (ou ambos), grupos ou ideais. Busque se abrir para um amor mais generoso, intenso e desapegado. Também pode ter dores relacionadas a ceder demais aos grupos, visões sociais ou mesmo por pressão daqueles à sua volta. Se cure, sabendo amar, mas sendo você mesmo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A conjunção de Vênus e Quíron lhe traz à tona feridas ligadas à carreira, imagem pública, independência e figuras de autoridade (em especial as femininas). Busque reconhecer onde não se valorizou como profissional ou na sua construção como indivíduo adulto dono de si mesmo. Doe generosamente naquilo que é seu ofício ou obrigação, reconhecendo seu próprio valor antes de esperar isso dos outros.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A conjunção de Vênus e Quíron traz à tona feridas ligadas aos seus ideias, princípios e fé. Busque entender se não idealizou visões de mundo equivocadas. Também pessoas as quais você pode ter idealizado podem não ser o que você esperava. Busque aceitar as dores para curá-las. Necessidade de se reavaliar seus ideias futuros e pelo que luta.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A conjunção de Vênus e Quíron traz à tona feridas ligadas ao emocional profundo, sexualidade e/ou bens partilhados. Busque entender onde cedeu demais (ou não cedeu), se deixando levar por valores alheios que não lhe são afins. Cura da aceitação do lado receptivo da sexualidade e da capacidade de doar de si mesmo na justa medida.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, se encontra com Quíron e lhe traz à tona feridas ligadas às parcerias, ao amor romântico, questões de justiça e de vida social. Busque entender onde se deixou levar demais pelos outros, ou então forçou o outro a ser o que você queria. Cura no sentido do respeito às individualidades para fazer funcionar qualquer relacionamento.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A conjunção de Vênus e Quíron lhe traz à tona feridas ligadas ao trabalho, rotina, saúde e tarefas, assim como quanto se valoriza neste sentido. Busque entender o quanto pode ter desvalorizado sua força de trabalho ou sido indulgente em excesso nos cuidados com a saúde. Momento para ampliar a visão do mundo material e fazê-lo funcionar com prazer e valor.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A conjunção de Vênus e Quíron lhe traz à tona feridas quanto ao seu senso de valor, poder pessoal e criatividade. Busque enxergar onde não se permitiu prazer, lazer, aventura, romance ou qualquer linha criativa. Doar um pouco mais de seu brilho, beleza e amor será muito curativo e lhe fará mais dono de si. Reafirmação da fidelidade à própria essência.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A conjunção de Vênus e Quíron lhe traz à tona feridas ligadas às relações familiares, vida particular, sonhos e passado. Busque encarar sua vida emocional de frente, entendendo onde valorizou ou não sua vida pessoal e os mais próximos. Excessos de apego familiar também pedem cura, assim como frieza e distância. Reconheça o valor da sua real sensibilidade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A conjunção de Vênus e Quíron lhe traz à tona feridas ligadas a questões intelectuais e/ou comunicativas. Relações com irmãos, parentes e vizinhos pedem cura da competitividade, fofocas ou maledicências. Também será preciso reavaliar se não subestimou seus estudos ou capacidades comunicativas. Cura pela fala amorosa e ampla e valorização dos estudos.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A conjunção de Vênus e Quíron lhe traz à tona feridas ligadas ao seu senso de valor próprio, talentos e finanças. Momento para se curar a partir do reconhecimento de seus talentos. Tenha um olhar honesto para si mesmo e se valorize antes de esperar isso dos outros. Reavaliação de bens materiais; busque doar, reciclar ou reaproveitar.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta