Horóscopo do dia (13/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Consciência do valor

O Sol faz conjunção ao Nodo Norte em Touro. Somos chamados a buscar com consciência e clareza nosso senso de valor próprio, nos amar, nos acolher e enxergar nossos verdadeiros talentos e potenciais. Energia criativa que deve ser cultivada.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O seu Norte lhe aponta para sua área material, financeira e de valores. O dia de hoje lhe traz plena consciência de que deve se valorizar mais, nutrindo o que há de mais valioso em si mesmo. Clareza para lidar com bens e finanças. Use de sua força de vontade e magnetismo para expandir seu senso de abundância e fertilidade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O seu Norte lhe aponta para si mesmo. Você deve buscar agora seu ponto de vista único, sua identidade e nutrir a si próprio. Sua essência busca expressão e fidelidade de sua parte, buscando menos a aprovação alheia e mais conexão com o que é essencial em si. Seu brilho quer se expressar e você deve fazer esforço consciente para ser fiel à sua luz.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O seu Norte lhe aponta para sua área de emoções subconscientes, saúde psíquica e espiritualidade. Hoje haverá grande clareza neste sentido. Você passa por uma limpeza antes de seu aniversário e hoje o processo é facilitado. Esteja aberto a sair das limitações, críticas e excessos mentais, se entregando profundamente à cura pelo sutil e/ou espiritual.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O seu Norte lhe aponta para sua área social, de grupos, causas e amizades. O dia de hoje lhe traz clareza de como você é parte atuante do todo e deve dar sua contribuição de maneira valorosa. Sua liderança em grupos ou nas amizades será mais evidente. Se permita ter mais consciência nos contextos grupais e tenha clareza de intenção e valor nesse sentido.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O seu Norte lhe aponta para sua área da carreira, independência, autoridade e realização no mundo. O Sol, seu regente, se encontra evidenciado aqui. Momento para brilhar no cumprimento de suas obrigações, na sua imagem profissional e/ou exercendo sua autoridade. Busca por independência e direcionamento maduro da própria vida. Brilhe para o mundo ver.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O seu Norte lhe aponta para sua área da fé, viagens, estudos superiores e mente abstrata. Todos estes quesitos são amplificados agora. Você deve viver agora com mais coragem, expansão, otimismo e fé. Deve deixar para trás os medos e excessos mentais, buscando entrega à força do seu eu divino e mobilização energética pela crença.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O seu Norte lhe aponta para sua área das emoções profundas, transformação e sexualidade. Agora você terá muita clareza de suas sombras e emoções profundas, mas também grande e serena força transformadora neste setor. Esteja consciente daquilo que deve deixar ir, Também clareza de suas necessidades e desejos no campo afetivo e/ou sexual.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O seu Norte lhe aponta para sua área do relacionamento romântico, da vida social e do equilíbrio. Hoje você terá grande clareza que é um ser social e que há grande valor na interação com os semelhantes. Clareza de propósito conjunta. Enxergará também com distinção o outro como ele é e nos também em seus potenciais e valores.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O seu Norte lhe aponta para sua área da vida material, rotinas, trabalho e saúde. O dia de hoje lhe traz grande clareza quanto ao seu potencial material. Busque executar suas tarefas com amor, pés nos chão e valorizando a si mesmo no processo. Enxergará também o que deve fazer para ter uma saúde mais rica e plena. Consciência do funcionamento material.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O seu Norte lhe aponta para sua área criativa. Você agora é chamado a ser fiel à sua essência, expressando com firmeza, calma e muito valor quem você é. Busque primeiro a aprovação de sua consciência e menos o que o mundo lá fora pode pensar ou opinar sobre você. Coragem para estabelecer seu senso de valor próprio e viver de coração aberto para a vida.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O seu Norte lhe aponta para sua área pessoal, afetiva e familiar. Você agora terá muita consciência de sua capacidade de acolher, amar e nutrir a si mesmo e aos demais à sua volta. Busque ter clareza de suas emoções para transformá-las, vivendo o melhor dos sentimentos. Consciência do valor das raízes e necessidade de nutrir seu espaço pessoal e sonhos.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O seu Norte lhe aponta para sua área intelectual e social Terá muita clareza de ideias e comunicativa. Busque estudar e buscar temas relevantes e de valor para você, terá grande proveito. Sua comunicação será muito verdadeira, sem máscaras e baseada em seu senso de valor próprio. Clareza de decisão e propósito em alta.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta