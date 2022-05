Horóscopo do dia (12/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Impulso de relacionamento

A Lua Crescente entra em Libra. O colorido do signo da balança traz mais ponderação e racionalidade; segurança emocional vem aqui do compartilhar e estar junto de outras pessoas. A oposição a Júpiter e Vênus em Áries nos traz maior impulsividade e coragem para buscar o amor e afetividade. Iniciativa e desejo emocional para trocar com os semelhantes.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua conexão afetiva com os outros está aumentada, lhe motivando na busca por troca afetiva e social. Use de equilíbrio e diplomacia para viver as emoções no campo dos relacionamentos. Júpiter e Vênus no seu signo lhe trazem grande desejo de se relacionar e trocar com os semelhantes. Suas emoções podem estar intensas, mas lhe pedem também equilíbrio e diplomacia.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua conexão emocional com seu trabalho e mundo físico está aumentando, lhe pedindo espírito de serviço e utilidade. Também bom momento para cuidar a saúde e alimentação com busca de equilíbrio. Há agora forte ímpeto para vivência mais afetiva e intensa no campo emocional e espiritual que deve ser levada em conta. Impulso amoroso canalizado em serviço prático.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua expressão emocional está aumentada e plena, mas sem perder sua natural leveza e racionalidade. Saiba expressar o que sente com propriedade, equilíbrio, sabedoria e calma. Expressão mais verdadeira de si próprio. Júpiter e Vênus lhe impelem a se relacionar no campo social e com amigos intensamente. Saiba estar no mundo, mas sendo fiel à sua essência.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, lhe traz conexão com suas próprias emoções, raízes, família e sensibilidade. Serão emoções intensas, mas que também pedem equilíbrio para que possa viver tal esfera com tranquilidade. Vênus com Júpiter lhe impelem a impulsionar a carreira e relacionar com pessoas lá fora, mas equilibre com o acolhimento das pessoas mais próximas e familiares.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Estará com mais sensibilidade no reino mental e das ideias, além de uma intuição aguçada. Busque ter um olhar equilibrado para seu entorno, sendo menos reativo e mais objetivo. Ao falar, use de sua empatia, amor e ponderação. Seu amor pelos ideias, fé e crenças está muito alto, mas saiba defendê-los dentro de um senso de amor, justiça e ponderação.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A vida lhe traz potencial pleno com valores e bens materiais. Viva a vida material com prazer e entrega. Busque o sensorial e o prazeroso, assim como a sabedoria de usar seus recursos com equilíbrio e justiça. Júpiter com Vênus lhe impelem fortemente à troca emocional e/ou sexual. Saiba equilibrar seus valores pessoais com a generosidade afetiva e de partilha.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A Lua Crescente no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz progressivo potencial emocional, subjetivo e afetivo. Estará mais receptivo a acolher as pessoas, doando de si generosamente. Vênus, sua regente, e também Júpiter lhe impelem a maior impulso e coragem para sair, relacionar e interagir com as pessoas. Busque amor compartilhado.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Questões subconscientes são mobilizadas, porém o tom libriano pede ponderação, equilíbrio e racionalidade. Entenda melhor suas motivações sutis para curá-las. Sua necessidade de recolhimento e espiritualidade está muito aumentada. Todavia, Júpiter e Vênus lhe expandem muito a necessidade de servir e trabalhar com amor e intensidade. Conexão com o espiritual e sutil, mas realizando e prosperando no campo material.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua conexão emocional com grupos e causas coletivas está alta, além de um alto tom de subjetividade nesta esfera da vida. Busque ser gregário e acolha os grupos e causas, mas use de racionalidade e diplomacia no processo. Júpiter e Vênus lhe aumentam muitíssimo o carisma, generosidade, coragem e alegria. Partilhe de sua luz com os semelhantes.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua conexão emocional com seu trabalho está alta e plena, lhe trazendo segurança no cumprimento de suas obrigações. Seu magnetismo vibra popularidade perante o público e figuras de autoridade. Todavia, há também forte motivação para viver a vida particular e emoções pessoais. Busque também atender a seus sonhos e desejos pessoais.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua conexão emocional com seus princípios, crenças e vontades está alta, emocional e intensa, devendo usar da imparcialidade, equilíbrio e senso de justiça da vibração libriana. Saiba ter mais imparcialidade na sua visão de mundo. Sua necessidade de partilhar e comunicar será muito alta. Saiba usar suas palavras equilibrando assertividade e amor.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua conexão emocional com a troca afetiva profunda está em alta. Terá muita necessidade emocional de troca afetiva e/ou sexual, assim como a de equilibrar emoções profundas. Seu senso de valor próprio está bem expansivo, lhe levando a se expressar melhor, agregar valor e se valorizar. Busque equilibrar seus valores pessoais com aquilo que partilha.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta