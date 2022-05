Horóscopo do dia (08/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Crescente oposição Saturno

A Lua entra na fase Crescente em Leão, nos pedindo maior confiança em nós mesmos e em nossa capacidade pessoal. Segurança em nós mesmos e nosso senso de identidade será uma base importante para solidificar o senso de valor próprio. A oposição a Saturno em Aquário nos relembra que devemos ter maturidade e objetividade para lidar com os outros, estabelecendo justos limites e compromissos reais.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Esta fase lunar lhe pede mais criatividade e confiança em si mesmo. Tenha clareza de quem é e de sua expressão, assim como mais confiança em si mesmo para expressar e verbalizar seu amor e ideais. Você é lembrado, todavia, que deve se relacionar com o coletivo e nem sempre sua criatividade será bem aceita ou referendada. Se valorize e dê sua contribuição única.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Esta fase lunar lhe pede mais calor e alegria na esfera pessoal e familiar. Busque tornar seu lar um lugar alegre, divertido e que seja muito a sua cara. Você está muito focado em si mesmo, mas lembre-se que deve atender a compromissos e questões profissionais. Saiba equilibrar bem seu senso de dever com uma boa dose de prazeres pessoais.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Esta fase lunar lhe pede mais segurança na expressão de suas ideias. Sua subjetividade está aumentada, assim como a segurança para falar sobre o que sente. Percepção do que há de bom no seu entorno. Você é relembrado, porém, que deve manter compromisso com seu eixo ético e aquilo que lhe move em termos de fé. Planeje o futuro, mas viva no presente.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Esta fase lunar lhe pede mais alegria, ação e proatividade no plano material e financeiro. Busque usar de seus dons em seu benefício e para cuidar de quem ama. Expansão do prazer e alegria na vivência material. Todavia, você é relembrado que tem o compromisso de partilhar com os outros destas alegrias. Distribua com generosidade os seus talentos e dons.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Esta fase lunar lhe aumenta muito a sensibilidade, já que ocorre no seu signo (solar ou ascendente). Estará mais seguro de si mesmo, sua personalidade e de como expressa sua criatividade. Seu lado acolhedor e afetivo vibrará com intensidade. Todavia, você é lembrado que as pessoas tem seus limites e que o outro não tem de lhe acolher nas suas expectativas. Doe generosamente e saiba dos limites nas relações.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Esta fase lunar lhe aumenta a necessidade de busca espiritual, psicológica e de entendimento de padrões emocionais profundos. Se permita expandir seu tempo de meditação, oração, processos terapêuticos e uso da criatividade. O mundo material e rotinas lhe exigem agora e você não deve ignorá-los, mas equilibrar compromisso com a matéria e vivência do espírito.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Esta fase lunar lhe faz mais sociável e criativo nas interações com amigos, grupos e questões sociais. Acolhimento de amigos, diversões em grupos e senso de pertencimento em alta. Todavia, há também um forte senso de compromisso para consigo mesmo que deve ser honrado, trazendo equilíbrio entre a esfera pessoal e a coletiva.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Esta fase lunar lhe pede mais ação e criatividade na carreira, que aja com mais maturação, coragem e firmeza nas conquistas materiais. Autoridade do emocional aumentada, utilizando-se de amor e compaixão com coragem e firmeza. Questões familiares e pessoais podem lhe demandar agora, saiba equilibrar tais compromissos com sua vivência profissional e de sua autoridade e independência.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Esta fase lunar lhe estimula em sua natural expansividade, fé, otimismo e no enxergar as diversas possibilidades. Emoções livres e otimistas em alta. Todavia, há também um forte senso de compromisso com o presente e a racionalidade que não deve ser ignorado. Voe alto, mas também tenha objetividade e frieza para ter ações realistas e sem reatividade.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Esta fase lunar lhe estimula na troca profunda com os semelhantes. Busque expressar com mais propriedade o que verdadeiramente sente. Criatividade na troca afetiva e/ou sexual. Todavia, Saturno, seu regente, lhe relembra do compromisso de cultivar seus valores pessoais e fazer as coisas à sua maneira. Busque equilíbrio entre estas duas forças agora.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Esta fase lunar lhe aumenta a necessidade de se relacionar, buscar o outro com alegria e com o peito aberto. Se permita mais criatividade e aventura em conjunto. Saturno, seu regente, lhe faz passar por um amadurecimento na expressão de si mesmo, trazendo segurança na própria capacidade. Amadurecimento pessoal com generosidade de relacionamento.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Esta fase lunar lhe aumenta a conexão com o mundo material. Busque alternativas criativas, realize, não fique parado. Use de sua sensibilidade para avançar no que deve ser feito. Todavia, você é relembrado de seu compromisso para com sua saúde psíquica, espiritualidade e emoções profundas. Trabalhe no campo material, mas equilibrando com o campo sutil.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta