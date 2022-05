Horóscopo do dia (07/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Questionamento e libertação emocional

A quadratura de Mercúrio em Gêmeos com Juno em Peixes nos faz questionar compromissos que assumimos, muito em especial com questões subconscientes e que repetimos sem questionar. Esse Mercúrio está estacionário, quase retrógrado, e nos faz começar a olhar para dentro. Júpiter no último grau de Peixes nos auxilia nesta libertação emocional.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



O dia de hoje lhe pede que tenha um olhar mais objetivo para com suas questões emocionais e subconscientes. Pode estar repetindo padrões sem perceber e deve agora tirar tempo para analisar atitudes. Busque se abrir para seu lado espiritual, que lhe facilita a transcendência de tais padrões ou então busque análise psicológica que facilite seus processos.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



O dia de hoje lhe pede que se questione se não tem se pautado em valores coletivos, massificados ou em parâmetros sociais, mas que não estão alinhados com os seus valores pessoais e éticos. Busque um olhar mais livre, inovador e irreverente e não abra mão de seus valores pessoais. Busque reflexão no processo de individuação.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Mercúrio, seu regente, começa a lhe incitar a olhar para dentro. Este movimento lhe faz questionar se tem sido fiel a si mesmo ou apenas assumido compromissos externos robóticos. Busque entender se o que faz no trabalho e no mundo lá fora tem alinhamento com quem você é. Você em breve entra numa vibração mais alternativa, mas deve entender o que lhe limita e prende.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



O dia de hoje lhe traz energia mais introspectiva e deve usar isso para sentir e confiar na sua intuição. Este processo lhe mostrará se existe algum ponto cego no qual se pauta. Questionamento também de dogmas, crenças e visões de mundo que pode ter adotado de maneira subconsciente. Busque se pautar naquilo que sente e intui.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O dia de hoje lhe traz maior racionalidade para analisar a si mesmo e suas emoções profundas. Busque enxergar a si mesmo com mais frieza e menos reatividade. Emoções como ciúmes, inveja ou possessividade tendem a ser depurados. Você está num processo de libertação emocional e enxergará agora com mais clareza as atitudes que precisam ser transformadas.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Mercúrio, seu regente, começa a lhe incitar a olhar para dentro. Este movimento lhe faz questionar se não tem agido baseado em agradar as pessoas ou trazer um falso apaziguamento. Terá um ponto de vista mais maduro e objetivo, lhe permitindo estabelecer limites para com esse tipo de atitude. Libertação da necessidade de agradar.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



O dia de hoje lhe permite uma visão mais ampla e senso crítico para com suas rotinas, hábitos, vida material e saúde. Busque analisar se não tem repetido roboticamente atitudes nestas áreas. Visão mais generosa que lhe pede libertação de maus hábitos e situações opressivas. Se liberte da rigidez de julgamento e do perfeccionismo, se dando a justa liberdade.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



O dia de hoje faz sua mente se aprofundar para que apare algumas arestas em si mesmo. Em especial se teve atitudes egocêntricas ou exageradas, agora é o momento para se repensar. O momento também lhe pede que se abra mais e enxergue a profundidade de si mesmo e dos outros. Se permita partilhar mais o que tem de melhor, saindo dos excessos de si mesmo.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



O dia de hoje lhe traz necessidade de se abrir mais para o convívio social e o mundo lá fora. Busque sair um pouco da própria concha, escutando pontos de vista alternativos e trazendo leveza para as interações. Também questionamentos quanto a atitudes do passado, energias familiares e questões emocionais e pessoais. Libertação emocional pela racionalidade.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O dia de hoje lhe pede que busque mais a prática, saindo dos excessos mentais. Momento bom para se questionar ideias rígidas e conceitos mentais arraigados. Busque provar suas teorias na prática e priorizar a execução. Um pouco mais de comedimento e silêncio podem ser úteis para que você tenha tempo de refletir e meditar antes de opinar.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



O dia de hoje lhe traz questionamentos quanto a estruturas cristalizadas e valores enrijecidos. Dinheiro e posses são apenas uma parte da vida, mas viver com o coração é tão importante quanto. Busque enxergar a si mesmo e sua vida material com mais leveza e certo nível de desprendimento. Questione os motivos pelos quais defende determinados juízos de valor.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



O dia de hoje faz com que sua mente se aprofunde no campo emocional e subjetivo. Busque entender se não tem sido excessivamente centrado em si mesmo e na sua personalidade nos últimos tempos. Necessidade de olhar a si mesmo e os demais à sua volta com mais acolhimento e compaixão, mas sem perder a racionalidade no processo.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta