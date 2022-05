Horóscopo do dia (06/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Transformando estruturas e relações

A conjunção de Saturno e Vesta em Aquário acende nosso fogo depurativo em termos de estruturas e autoridade, buscando formas alternativas de se estabilizar. A oposição da Lua em Câncer com Plutão em Capricórnio traz necessidade de crescimento a partir das relações; o contato com o outro pode nos mostrar nossas imaturidades e carências, sendo preciso encarar a realidade tal qual é e transformar o que for necessário.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você depura agora seu senso de autoridade e liderança em grupos e contextos mais amplos. Busque focar na diligência e fazer de maneira alternativa, mas funcional. Suas questões pessoais falam alto pela posição lunar, todavia é preciso que se lembre de suas obrigações, compromissos e carreira. Atuação transformadora na autoridade e no mundo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você depura agora seu senso de autoridade, profissionalismo e carreira. Busque transformar o que for preciso para que você esteja mais no comando e coloque suas ideias em prática de maneira alternativa. A posição lunar faz suas ideias muito ligadas ao conforto, passado e emoções, todavia, você passa por um processo que lhe pede amadurecimento de enxergar a vida com mais amplitude, liberdade e espiritualidade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você depura agora seu senso de compromisso para com seu eixo ético, visão de mundo, fé e crenças. Se permita renovar suas crenças, fortalecendo o que é ético e justo. Sua conexão com sua vida e conforto material fala alto pelo posicionamento lunar, todavia você é chamado a amadurecer e descobrir que mudanças podem ser positivas e benéficas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você depura agora suas estruturas emocionais profundas e partilhadas. Busque rever onde precisa de limites justos e mais frieza. A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe reforça suas qualidades emocionais, todavia mudanças nas relações com o outro tem ocorrido e lhe pedem mais maturação, compromisso e realismo. Objetividade nas transformações.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você depura agora seu senso de compromisso com o outro e nas relações. Busque entender e lapidar o que vale ou não nas parcerias. Questões emocionais subconscientes são acionadas possivelmente por questões ligadas ao trabalho, saúde, rotina e relações de trabalho. Não paralise seu trabalho, mas busque momentos de introspecção para sanar tais questões.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você depura agora sua estruturação de rotina, trabalho e saúde. Se permita pensar de forma alternativa, saindo de maus hábitos e repetições sem sentido. Questões emocionais ligadas a grupos e amizades podem lhe mobilizar, mas será preciso que use do aprofundamento emocional em si mesmo e em sua autoridade para não cair em chantagens ou manipulações.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você depura agora a autoridade de ser você mesmo, livre, espontâneo e criativo. Foco em como pode se expressar com mais firmeza e de formas alternativas. Sua necessidade de trabalho e carreira é evidente com a posição lunar de agora, todavia não deve ignorar os profundos processos emocionais e pessoais pelos quais passa e precisa depurar.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você depura agora suas estruturas emocionais e capacidade de se bancar na vida pessoal. Foco na realização do lar e dos propósitos pessoais. Sua fé e crenças estão intensas pelo posicionamento lunar, todavia será preciso uma boa dose de maturação e racionalidade para não cair em excessos emotivos desnecessários. Transformação de ideias.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você depura agora suas estruturas no campo mental. Se permita transformar ideias rígidas e pensamentos repetitivos. A Lua lhe traz maior empatia e necessidade de troca, todavia há um aprofundamento em seu senso de valor pessoal que pede limites e realismo. Saiba estabelecer seu senso de valor próprio com maturidade e profundidade. Fidelidade a si mesmo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Seu regente, Saturno, passa pelo fogo purificador no seu setor financeiro e material. Busque reformular a maneira como organiza e gere o que é seu. Questões emocionais do outro podem lhe pedir mais amadurecimento e que estabeleça seus limites. Saiba enxergar o que é justo na demanda alheia e o que é capricho e não merece atenção.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Seu regente, Saturno, passa pelo fogo purificador no seu signo (solar ou ascendente). Você é chamado a focar mais no compromisso para consigo mesmo e ter domínio sobre a própria vida. Suas demandas materiais estão em alta pelo posicionamento lunar, todavia será preciso se relembrar do compromisso sério com o lado espiritual, psicológico e sutil da vida.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você depura agora suas estruturas psicológicas, psíquicas e sutis. Esse fogo purificador lhe traz renovação e potencializa sua autoridade espiritual. A Lua lhe traz maior conexão consigo mesmo, todavia a vida social lhe pede mais maturação e crescimento. Evite os excessos emocionais e saiba ser mais justo para com todos.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta