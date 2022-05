Horóscopo do dia (05/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Ação com clareza

O sextil entre Sol em Touro e Marte em Peixes nos traz maior consciência de nossa capacidade de agir com clareza e propósito. Em especial naquilo que podemos agir no sutil, bastidores ou com o magnetismo, estaremos mais aptos a focar na vida material, valores e finanças. A consciência de nosso próprio valor também nos leva a agir em prol dos outros.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, recebe aspecto auxiliar do Sol. Sua ação magnética, sutil e de bastidores tende a ter muito efeito sobre sua vida material, financeira e senso de valor próprio. A busca por resoluções no campo psíquico são facilitadas por uma visão mais realista e aterrada. Estar busca pode facilitar as mudanças positivas no bom andamento da vida material.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe favorece ações inovadoras e também em cooperação com outras pessoas e grupos. Se permita ser auxiliado pelos outros para que possa brilhar e alcançar seus propósitos. Valorize aqueles que trabalham nos bastidores para que seu brilho possa transparecer. Firmeza em si mesmo, mas amparada por movimentos coletivos e inovadores.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe favorece o resgate de sua energia de comando e poder pessoal. Questões psíquicas, subjetivas e ligadas à autoridade e poder pessoal tendem a resoluções. Mas você deve ter boa vontade e usar mais de sua intenção sutil para isto. Propósitos espirituais e/ou maiores também tendem a lhe levar a assumir mais responsabilidade e autoridade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe facilita agir em prol de muitos e baseado em seus princípios e visões de mundo. Estará defendendo seus pontos de vista de maneira mais aguerrida e pontual, auxiliando nas questões sociais e coletivas. Sua intenção sutil pode ser muito valiosa na contribuição para com o todo. Ação com clareza na ética.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, recebe aspecto auxiliar de Marte. Seu brilho na carreira e projeção no mundo estão em alta e hoje suas emoções profundas facilitam o processo. Seu brilho virá muito do uso de seu magnetismo emocional e sexual. Também de sua força e ímpeto para superar medos e obstáculos. Maior capacidade de se arriscar em prol das realizações.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz muitas novas possibilidades. Estará enxergando possibilidades expansivas e isto tende a vir muito através das relações e parcerias. Se permita enxergar a vida sob a ótica dos outros, entendendo pontos de vista alternativos. Ações conjuntas tendem a ser cheias de propósito, força e valor. Se permita ampliar seus horizontes com auxílio.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz maior clareza de questões emocionais e psicológicas mais profundas, mas com senso de propósito e resolução. Seu senso crítico lhe facilita o lapidar de certas arestas e limpeza de seu subconsciente. Ações rotineiras e sutis tais como meditação ou entoar mantras podem ser muito benéficas para que se cure profundamente.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, recebe aspecto auxiliar do Sol. Sua ação pessoal e criativa está em alta, mas muito para que possa auxiliar os outros e enxergar o melhor de seus potenciais. A maneira como você vibra, hoje em especial, será capaz de causar transformações benéficas no outro; tudo o que vibra volta para si mesmo multiplicado. Seja forte por você e pelo outro.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz capacidade de brilhar na vida material a partir de sua ação sutil, emocional e magnética. Suas vibrações pessoais influirão muito no seu trabalho, rotina e saúde, portanto vibre com coragem e foco naquilo que deseja. Senso crítico para lidar com questões de ordem pessoal e também familiar, mas com sensibilidade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz a possibilidade de se expressar com mais clareza e comunicar isso com mais foco. Sua expressão essencial e de seu poder pessoal está alta e hoje você será capaz de comunicar isso com assertividade, mas também sensibilidade. Seus pensamentos tendem também à criatividade, esteja atento aos seus padrões mentais.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz a capacidade de ter ações mais pragmáticas e realistas para a resolução de questões emocionais, familiares e pessoais. Busque agir baseado em seu senso de valor próprio, mas aberto a acolher e entender os outros. Reformas e mudanças no lar podem se beneficiar de sua ação. Conexão emocional que fortalece o senso de valor próprio.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz muita clareza de propósito. Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz mais assertividade, senso de individualidade e ação. O bom aspecto ao Sol mostra que você conseguirá comunicar sua essência com mais clareza e senso de valor. Maior definição de espaço pessoal. Comunicação carregada de propósito, cura e clareza.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta