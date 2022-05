Horóscopo do dia (03/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Transformações facilitadas

O sextil entra Júpiter em Peixes e Plutão em Capricórnio nos traz capacidade de entender mudanças que devem ser feitas em termos de nossas estruturas psíquicas, emocionais e também materiais. Reformulação de questões de poder e sociais. Mais fé e visão de futuro sobre questões mais profundas. Transformações facilitadas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz à tona energias de fé para enxergar as transformações na carreira, estruturas e compromissos com um olhar mais espiritual e enxergando os resultados benéficos que virão de tais mudanças. Busque vibrar mais positivamente, visualizando a realidade material que quer realizar. Questões de trabalho também se conectando ao subconsciente.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este período lhe auxilia a concretizar mais suas novas visões de mundo que tem sido transformadas ao longo dos últimos anos. Terá maiores e mais ousados impulsos de transformação e expansão. Grupos, amizades e/ou causas podem lhe auxiliar a quebrar velhos paradigmas e enxergar novas e alternativas possibilidades na vida.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Profundas transformações emocionais tem ocorrido em sua vida ao longo dos últimos anos. Agora há uma energia facilitada para direcionar essa força emocional em prol das expansões ligadas à carreira, compromissos e mundo material. Use de sua força de vontade para conquistar e concretizar. Visão instintiva sobre o mundo lá fora.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você enxergará agora com mais clareza as transformações nas relações e como isso pode ser libertador. Busque entender bem quais são os seus limites e os do outro. Olhar mais espiritual e filosófico que auxilia a enxergar o quadro maior nos contextos de relacionamento. Momento que propicia ser mais autentico e se expressar mais claramente no campo social.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você tem se libertado de muitas questões e complexos emocionais e isto agora lhe auxilia em transformações ligadas ao campo material, rotina e saúde. Sua força de vontade e magnetismo estão fortes e lhe auxiliam a fazer seus projetos materiais fluírem melhor. Força de vontade também para se curar e transformar sua relação com a materialidade de maneira saudável.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Os últimos anos tem lhe desafiado assumir mais o comando de sua vida, sendo fiel à própria essência. Mas também está sendo motivado a se relacionar, interagir e permitir mais o outro em sua vida. Busque se transformar. Enxergará com mais clareza os pontos que deve mudar em si mesmo para viver junto do outro com mais liberdade e troca afetiva.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você tem passado por transformações emocionais, pessoais e familiares grandes ao longo dos últimos anos. O período de agora lhe incita a fazer expansões e mudanças no campo material a partir destas transformações íntimas. Use de sua força emocional para vencer no campo material. Mudanças de casa, trabalho ou rotina estão facilitadas.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Plutão, seu regente, recebe aspecto facilitado de Júpiter. Você está agora bem mais capacitado a transformar sua mente, ideias e expressão pessoal. Seu lado espontâneo lhe auxilia a fazer escolhas, verbalizar o que for preciso e ser mais flexível e adaptável. Capacidade de verbalizar questões complexas, mas com uma atitude positiva e cheia de fé.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, recebe aspecto facilitado de Plutão. Seu magnetismo pessoal, emoções e contato com seu mundo interior lhe facilitam as transformações materiais e financeiras. Momento para sentir e vibrar na prosperidade. Isto mobilizará recursos e possibilidades. Equilíbrio entre finanças e vida pessoal e/ou familiar. Vibre as transformações que deseja.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Plutão no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe causado profundas transformações ao longo dos últimos anos. Agora terá mais facilidade em entender os motivos de tais transformações, enxergando a vida à sua volta com mais otimismo e senso de propósito. Capacidade de expressar ideias e opiniões com profundidade e uso do poder pessoal.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Mudanças profundas tem se processado em seu subconsciente e isto lhe facilita a expansão no campo material e financeiro. Terá muito mais condições de ganhos a partir da vibração profunda de seu magnetismo. Força espiritual, psíquica e emocional facilitada. Aterramento de questões emocionais e psíquicas através de um senso de fé aliado à praticidade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, recebe aspecto facilitado de Plutão. Mudanças ligadas a grupos, amizades, vida social e o que é coletivo tem ocorrido e hoje isto lhe facilita expandir no nível pessoal. Conseguirá se enxergar bem mais como um fator que impulsiona as mudanças. Força pessoal para mobilizar questões coletivas e alternativas. Transformação de ideias e pessoal.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta