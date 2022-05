Horóscopo do dia (02/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Vênus em Áries

Vênus entra no signo de Áries. Aqui ganhamos um maior impulso e ímpeto para viver o amor e as finanças. Necessidade de autenticidade nas relações e no amor, sem máscaras. Cuidado, porém, com a impulsividade no relacionar. Nas finanças estamos mais aguerridos para lutar pelo nosso valor e ganhos, mas também devemos ter cautela com gastos impulsivos. Reconhecimento do valor próprio e ação para o prazer e troca.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Vênus entra no seu signo (solar ou ascendente) e lhe faz mais sociável, vaidoso, charmoso e disposto a interagir. Busque entender agora o que há de mais valor em si mesmo e foque em nutrir estas qualidades. Seu impulso de relacionar será mais intenso, já que estará reconhecendo mais sua necessidade de não se isolar, mas de ter trocas que devem ser saudáveis.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, entra no intenso e impulsivo signo de Áries. Haverá expressão mais intensa da sua parte, mas isso se dará muito mais nos bastidores no seu caso. Momento para se reciclar e transformar intensamente seu senso de valor próprio e partilha. Valorização de processos terapêuticos e da vivência intensa e bela do seu lado espiritual.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Vênus entra agora no seu setor social, de grupos e amizades. Sua proatividade para se relacionar será grande, assim como o impulso gregário expande. Necessidade de interagir com pessoas e ideias diversas em alta. Também pode buscar maior visibilidade através da beleza e atratividade. Busque cooperar com determinação com causas, grupos e amizades.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Vênus passa agora pelo seu setor profissional, lhe pedindo que valorize mais sua carreira, imagem profissional e talentos. Momento propício para usar intensamente as ferramentas que possui ou buscar novos talentos e recursos no campo material. Parcerias com figuras de autoridade. Valorização do poder de comando e da autoridade e compromissos que possui.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Vênus lhe traz agora a necessidade de valorizar mais sua fé, liberdade e princípios. Busque expressar com veracidade sua visão de mundo, aquilo que lhe é seu norte. Amor pelas vivências religiosas, acadêmicas e/ou espirituais. Busca pela beleza que está na diversidade cultural. Bom momento para expandir relações e resignificar propósitos conjuntos.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Vênus entra agora no seu setor emocional profundo, lhe impelindo a viver mais a partilha, troca afetiva, sexualidade e transformações. Busque partilhar um pouco mais o que tem de valor com os outros. Necessidade de se valorizar mais o que se passa no campo íntimo. Transformações financeiras e amorosas estão se processando, flua com o processo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, entra no intenso e impulsivo signo de Áries. Você estará muito mais proativo e intenso na busca por relações e interação com os outros. Necessidade de estar dentro de uma relação, mas respeitando as individualidades. Energia feminina forte e aguerrida. Busque ter mais iniciativa no campo social, artístico e estético.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Vênus entra agora no seu campo material. Será preciso valorizar seus talentos e recursos. Necessidade de cooperação no ambiente de trabalho, mas sem perder a individualidade. Lapidação e refinamento de como utiliza a força de interação com os outros. Busque agora trazer melhorias de forma intensa para sua rotina, trabalho e saúde.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Vênus lhe pede agora mais amor pela sua expressão criativa. Busque produzir a beleza e alegria que deseja para sua vida agora. Os romances serão bem mais intensos e possivelmente rápidos. Bom momento para interagir com jogos, diversões e esportes, mas cuidado com o excesso de competitividade. Senso de comprometimento com a própria essência.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Vênus passa agora pelo seu setor pessoal e familiar. Necessidade de se valorizar mais o lar, as emoções pessoais e intimidade. Busca por melhorias no lar, mas beleza, estética e conforto. Interatividade maior no meio familiar, mas sem perder seu senso de individualidade. Maior expressão emocional no amor e relações. Valorização dos sonhos de vida pessoal.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Vênus entra agora no seu setor mental e intelectual. Terá maior disposição para interagir com o seu meio, mas sem perder sua individualidade. Intensidade comunicativa e na troca de informações. Bom momento para poesia e beleza através das palavras. Necessidade de mais cooperação com irmãos, parentes e vizinhos. Tenha iniciativa para se comunicar.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Vênus entra em seu setor material e financeiro. Momento muito benéfico e propício para se valorizar com intensidade e usar sua força de vontade para mobilizar lucros, recursos e ganhos. Tenha mais ação no sentido de trazer mais conforto, prazer e harmonia para sua vida e seu mundo material. Uso intenso de recursos e talentos, mas não seja impulsivo.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta