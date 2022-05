Maíra Mendes lança o disco 'Lá' em show domingueiro na Casa Kubitschek

A cantora Maíra Manga é atração do projeto Música no Museu, neste domingo (foto: Thiago Monteiro/divulgação)

O projeto Música no Museu está de volta. Nascido há duas décadas no Museu de Arte da Pampulha (MAP), ele teve sua última edição em 2019. Com o fechamento do MAP para reformas em novembro daquele ano (até hoje sem previsão de reabertura), os shows da temporada 2022 ocorrerão, a partir deste domingo (1º/5), na Casa Kubitschek, também na orla da lagoa.









Maíra estará bem acompanhada. O compositor e violonista Sergio Santos, autor das 12 canções do álbum dela (oito em parceria com Paulo César Pinheiro), é o diretor musical e arranjador.





Além do violão de Santos, a banda reúne Felipe José no violoncelo, Luca Raele no clarinete e Érika Ribeiro ao piano – apenas a pianista não participou do disco, cujo registro coube a Rafael Martini.





“O show está bem interessante, muito próximo do que eu queria fazer, música de câmara em que os instrumentos dialogam uns com os outros. Há uma conversa entre os instrumentos meio de igual para igual, e a voz entra como mais um, portando o texto”, conta ela.





Todas as músicas são inéditas, comenta Maíra. “Há muitos anos convidei o Sergio para participar de um show e, na época, ele começou a me mostrar as canções. Ele e o Paulo César produzem muito e a cada dia via mais músicas chegando. Todas lindas, que faziam muito sentido para mim. Elas tratam muito de Brasil, da nossa natureza e da nossa gente de um jeito muito leve e poético.”





“Lá” foi registrado no estúdio Gargolândia, em uma fazenda em Alambari, interior de São Paulo – onde já gravaram Hermeto Pascoal, Mônica Salmaso e Rosa Passos, para quem Maíra é dona de “canto cristalino e transparente de pássaro livre”.

COVID-19

O registro ocorreu no “último minuto do segundo tempo” antes de a pandemia começar. “Entramos para gravar e havia no Brasil um caso de COVID-19, em São Paulo. Ficamos imersos ali e quando saímos, vimos que alguma coisa tinha acontecido”, diz Maíra. Toda a finalização – mixagem, masterização e projeto gráfico – teve que ser realizada remotamente.





Nascida em Belo Horizonte e criada em Divinópolis, Maíra é filha do compositor Célio Manga.





Estudou no Centro de Formação Artística (atual Cefart) do Palácio das Artes e cursou música na Universidade Federal de Goiás. Além de Sergio Santos, ela já se apresentou com André Mehmari e Nailor Proveta.

MÚSICA NO MUSEU

Show de Maíra Manga. Neste domingo (1º/5), às 11h, no Museu Casa Kubitschek, Avenida Otacílio Negrão de Lima, 4.188, Pampulha. Ingressos esgotados.