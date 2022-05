Horóscopo do dia (30/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Eclipse Solar em Touro

Ocorre hoje um Eclipse Solar em Touro. A Lua encobre o Sol, portanto somos chamados aqui a revisar algumas coisas, em especial nas questões materiais, financeiras e de valor. Somos chamados a encontrar internamente nosso lado provedor, materno e regenerativo. Busque entender quais são seus valores e se nutra disto. A proximidade do Eclipse a Urano também mostra que devemos revolucionar alguns aspectos de nossas vidas para gerar valor e nos sentirmos mais valorizados.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O Eclipse de hoje ocorre no seu setor financeiro, material e de valores. Busque repensar seus valores e o que pode reformular para que esteja mais firme e sedimentado. Esta vibração lhe traz transformações e reformulações para que seus recursos sejam melhor aproveitados. Resgate de talentos e possibilidades também pode acontecer agora.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O Eclipse de hoje ocorre no seu signo (solar ou ascendente) e lhe traz a necessidade de se reconectar consigo mesmo, seus anseios, sonhos, desejos e sentimentos. Busque entender o que precisa ser reformulado para que sua expressão pessoal seja mais autêntica e ligada ao seu campo íntimo. Repense agora suas prioridades e como age na vida.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O Eclipse de hoje ocorre no seu setor espiritual, subconsciente e emocional. Será preciso tirar tempo para cuidar de sua saúde psíquica, já que este é um período que lhe pede limpeza e clareamento deste setor. Revisitar algumas questões subjetivas, trabalhar num processo terapêutico, meditação ou vivência do lado espiritual podem ser grandes auxiliares.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O Eclipse de hoje ocorre no seu setor social, de grupos e de sua ação coletiva. Reformulação de como interage com seus semelhantes, como contribui com os processos coletivos e como inova. Reveja qual o valor real de certas amizades, grupos ou movimentos. Também use mais de sua subjetividade e instinto para enxergar as pessoas com mais clareza.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Eclipse de hoje ocorre no seu setor profissional. Será preciso repensar a maneira como se apresenta ao mundo lá fora, como assume compromissos e como executa suas tarefas. Reavaliação para que seu potencial profissional seja maximizado. Busque enxergar onde precisa revolucionar e como precisa vibrar para que sua vida profissional floresça.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O Eclipse de hoje ocorre no seu setor da fé e expansão. Será preciso rever objetivos futuros, reformular conceitos, visões de mundo e crenças. Você é chamado a se nutrir mais da sua fé e confiar mais na vida. Busque primeiro meditar e sentir antes de sair agindo de qualquer forma. A expansão aqui está a caminho, mas deve se conectar à sua visão profunda e sentimentos.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O Eclipse de hoje ocorre no seu setor emocional profundo e partilhado. Será preciso rever o que partilha e como o faz. Você valoriza as vivências e ações conjuntas, mas deve encontrar a justa medida, conforme seu signo da balança. Revisão de questões afetivas, emocionais e/ou sexuais também está na pauta do momento. Se permita aprofundamento e crescimento.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O Eclipse de hoje ocorre no seu setor dos relacionamentos e vida social. Será preciso revisar o quanto é dependente ou não dos outros, o quanto valoriza ou não aqueles à sua volta. Necessidade de mais expressão afetiva com o parceiro, mais intimidade, mas também mais valorização e respeito ao valor alheio. Revisão de propósitos em conjunto.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O Eclipse de hoje ocorre no seu setor material. Momento para se rever suas rotinas, hábitos, trabalho e saúde. Busque entender as mudanças que deve fazer e qual vibração deve ter para que seu trabalho floresça e seja mais valorizado. Revisão de hábitos alimentares, cuidados com saúde e corpo físico em alta. Confie na sua intuição e cuide da vida material agora.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O Eclipse de hoje ocorre no seu setor da criatividade. Busque repensar o que deve ser reformulado em sua expressão criativa, sexual e no uso do poder pessoal. Necessidade de mais conexão com a própria essência, que virá forte neste período. Reformulação na relação com suas criações e filhos também. Permita a expressão real e valorosa de seus sentimentos.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O Eclipse de hoje ocorre no seu setor pessoal, familiar e emocional. Momento para olhar mais para dentro, entender suas emoções e clareá-las mais. Possíveis reformulações no meio familiar, no lar, em desejos pessoais e vida íntima. Reconexão com a ancestralidade e raízes pode ser muito benéfica neste período. Se nutra e se revolucione pela subjetividade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O Eclipse de hoje ocorre no seu setor mental e intelectual. Necessidade de se reformular ideias e conceitos. Lembre-se de deixar sua intuição fluir, sem julgamentos. Reformulação na relação com irmãos, parentes, vizinhos e conhecidos também pode ocorrer neste período. Busque silenciar quando o que tiver de dizer não for útil, sabendo o momento certo de se posicionar.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta