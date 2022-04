Horóscopo do dia (24/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mente realista

A quadratura de Mercúrio em Touro com Saturno em Aquário nos pede que pensemos com mais realismo e tenhamos estratégia e maturação para lidar com desafios. Estamos focados em pensar em finanças, valores pessoais e posses, todavia também devemos pensar na situação coletiva e como afetamos o todo. Saber a hora de silenciar também será crucial.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente sonda agora seu setor pessoal, financeiro e de valores. Todavia, deve pensar não somente em si, mas olhar para situações coletivas e pensar no bem de todos. Reflita muito bem antes de emitir opiniões em grupos, redes sociais, em público ou com amigos. Saber lidar com imprevistos e mudanças com maturidade e realismo será muito importante.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Mercúrio se encontra em seu signo (solar ou ascendente) e lhe faz muito inclinado a emitir suas opiniões pessoais e se expressar. Todavia, há uma quadratura com Saturno que lhe pede que seja mais maduro na sua expressão e comunicação. Busque um tom profissional e realista em todas as situações. Atenção em como se comunica com figuras de autoridade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, recebe um aspecto desafiador de Saturno. Sua mente tende a sondar questões emocionais, subconscientes, psíquicas e/ou espirituais. Todavia, será preciso amadurecer essa linha de pensamento através de um filtro acadêmico, religioso, filosófico ou algo que norteie esse processo, como um processo de psicanálise ou algo que permita traduzir esses impulsos em algo palpável e realista.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você está num período que lhe impele muito à comunicação em massa, com grupos, amizades e nas redes sociais. Todavia, deve amadurecer e filtrar tais contatos a partir de um longo processo de maturação emocional e confiança nos próprios instintos. Nem tudo é o que aparenta, mas você está muito bem equipado para discernir o que é real ou não.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua comunicação profissional está muito mobilizada neste momento. Todavia, deve estar aberto às críticas que os outros lhe fazem. Será preciso amadurecer e filtrar bem o que lhe chega como feedback. Muitas críticas podem ser construtivas e lhe auxiliar a melhorar a imagem que projeta. Conciliação necessária também entre carreira e relacionamento.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, recebe um aspecto desafiador de Saturno. Sua mente sonda as alturas, possibilidades futuras, fé e otimismo. Todavia, você é lembrado que sem realismo, metodologia, senso crítico e disposição para o trabalho, as coisas não acontecem. Busque reavaliar seus planos tendo estes parâmetros em vista.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente sonda suas emoções mais profundas, sexualidade, partilha e temas mais ocultos. Todavia, você deve se lembrar de sua autoridade e poder pessoal para lidar bem com tais temas. Lembre-se de todo o processo de amadurecimento pessoal que você tem passado para lidar bem com suas sombras e desafios emocionais.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este período tem lhe motivado muito a interagir com as pessoas, buscar leveza e bom humor no amor e vida social. Todavia, você tem trabalhado seu amadurecimento emocional e isto deve ser levado em consideração na comunicação com o outro. Expresse com maturidade as emoções, mesmo quando desafiadoras, para amadurecer a troca.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você tem focado muito nas rotinas, execução de tarefas, cuidados com a vida material e saúde. Todavia, deve se lembrar de usar mais o intelecto e sua natural capacidade de pensar de maneira alternativa. Busque o apoio da teoria na prática. Atenção na comunicação com colegas de trabalho. Traga a mente realista e alternativa para sua rotina.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Saturno, seu regente, se encontra em aspecto desafiador com Mercúrio. Você tem se dedicado com perseverança nas finanças, mas deve lembrar de ser mais alegre e espontâneo, balanceando estas duas forças. Lembre-se que sua criatividade e expressão flexível podem lhe auxiliar muito a amadurecer e colher frutos no campo material e financeiro.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente sonda agora questões familiares, emocionais, passadas e pessoais. Todavia, será preciso ter um olhar mais maduro, frio e desapegado, já que Saturno no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede mais autoridade e objetividade. Você está fortalecendo sua autoridade para auxiliar o campo familiar como for justo, mas sem se perder no processo. O mesmo vale para como lida com as emoções.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente se encontra muito ativa, curiosa, pragmática e dinâmica. Todavia, deve prestar atenção ao que diz sua sensibilidade, autoridade emocional e/ou espiritual. Você sabe bem que muitas questões transcendem o plano mental e físico e está amadurecendo neste sentido. Leve em conta o que dizem as energias e sua intuição antes de tomar qualquer decisão ou se comunicar.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta