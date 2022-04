Horóscopo do dia (23/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Minguante em Aquário

A Lua entra na fase Minguante em Aquário e estará logo conjunta a Saturno. Este é um momento que nos pede deixar ir tudo aquilo que seja rígido, em especial no que tange a mente, comunicação, amizades, grupos e instâncias sociais. As emoções pedem desapego e frieza.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A fase Minguante lhe pede mais desapego de questões coletivas e dos outros. Busque se pautar em seus próprios valores e auxilie de acordo com suas possibilidades. Algumas amizades ou relações com grupos precisam ser repensadas, mas faça isso com maturidade. Lembre-se de ser fiel aos seus princípios e valores antes de tudo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Esta Lua Minguante lhe pede que saiba se desligar um pouco mais do mundo lá fora para escutar mais a si mesmo e sua essência. Bom período para entender melhor suas reais motivações e necessidades. Viva seu trabalho, seus compromissos, mas não deixe de tirar tempo para se entender melhor. Discernimento na área profissional.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este período da Minguante lhe pede que tenha mais calma e discernimento quanto a expansões e possibilidades futuras. Você está no período pré aniversário e deve tirar mais tempo para meditar, fluir e não julgar. Pode mesmo durante a próxima semana repensar o futuro e é bom que o faça. Busque entender o mundo interior primeiro.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, entra na fase Minguante e está conjunta a Saturno. Este é realmente um período para estar mais interiorizado e amadurecer. Muito em especial em relação aos sentimentos profundos e nos valores conjuntos. Busque ter mais independência, cobrando menos do outro e fazendo mais você mesmo. Ideias inovadoras para ventilar velhas emoções.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A fase Minguante no seu signo oposto traz necessidade de reavaliação dos relacionamentos. Será confrontado com as necessidades e carências projetadas no outro ou nas relações. Busque ter mais maturidade para enxergar as individualidades dentro da relação e se manter dentro de seu espaço e valores. Estabelecer limites também é uma forma de amar.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Esta fase lunar lhe pede desapego de padrões rígidos, excesso de apego ao rotineiro ou a um olhar excessivamente crítico. Busque ter um olhar mais filosófico, otimista e aberto sobre a vida material. Mudanças podem ser bem benéficas. Não se lamente; permita enxergar as muitas possibilidades futuras e deixe ir o que não cabe mais.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A Lua Minguante lhe pede desapego dos excessos de si mesmo ou da necessidade de estar no controle. Você é chamado a enxergar as questões conjuntas, sociedades, heranças, partilhas e vivência afetivo-sexual. Se permita sair um pouco mais de si e enxergar as necessidades, medos e anseios dos outros. Sair do infantil e buscar a mudança séria.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A fase Minguante lhe pede maior desapego das emoções velhas e desgastadas. Sair da zona de conforto, dos excessos emocionais e das questões familiares. Você é chamado a enxergar mais o ponto de vista de outras pessoas de fora, que podem lhe agregar ao enxergar a si mesmo. Não seja reativo com lar, família e nem apegado ao passado. Veja tudo com racionalidade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua Minguante lhe pede desapego de velhas ideias e conceitos. A vida prática e material fala mais alto e as ideias e focos mentais precisam mudar. Algumas mudanças podem ser verdadeiras bênçãos mais para frente, portanto aprenda a fluir com a vida e deixar ir o que for preciso. Seu senso pragmático lhe será muito útil neste momento.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A Lua entra na Minguante junto do seu regente, Saturno. Isto se dá em especial na área material e financeira. Busque não se apegar às oscilações e mudanças desta área. Você é chamado a buscar sua energia criativa antes disto. Acessando a alegria de viver terá a chave para a mudança material. Permita as transformações e desapegue da necessidade de controle.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Começa hoje a fase Minguante da Lua junto de Saturno no seu signo (solar ou ascendente). Os próximos sete dias lhe pedem maior introspecção e contenção emocional. Será lapidado de formas diversas, devendo demonstrar frieza e amadurecimento quanto a questões do passado, familiares e sentimentos como carências e afins. Lapidação de si mesmo e de sua atitude. Enxergue com clareza o que sente e reformule sua atitude.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você é convidado nesta fase lunar a olhar com seriedade para suas questões emocionais, psicológicas, subconscientes, espirituais e energéticas. Esteja sempre baseado em fatos reais e na racionalidade para lidar com este lado da visa. Amadurecimento emocional; necessidade de dar fim útil e prático para toda a sua sensibilidade. Permita as velhas emoções escoarem.

