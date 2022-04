Horóscopo do dia (22/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Comunicação prática

A conjunção de Mercúrio com o Nodo Norte em Touro nos pede que busquemos ter consciência de uma mentalidade mais pragmática, realista, valorosa e calma. Somos chamados a verbalizar e comunicar mais nossos valores e talentos. Comunicação realista, calma e cheia de energia nutritiva e agregadora.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você deve buscar conscientemente entender melhor seu senso de valor próprio. Busque divulgar mais seus talentos e dons, expressando sempre ideias positivas e que agregam. Entenda a vida mais sob um ponto de vista pragmático e seja mais flexível com finanças e bens. Pense em como pode agregar, aumentar valor, nutrir e cuidar.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A conjunção de Mercúrio e Nodo Norte no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede que escute a si mesmo com mais consciência, realismo e paciência. Busque verbalizar mais quem você é, suas ideias e valores. Busque também entender as dualidades e pluralidades existentes em si mesmo, se valorizando em cada parte do seu todo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, é enfatizado pelo Nodo Norte. Você deve buscar ter um olhar mais pragmático e realista para com suas emoções, subconsciente e sensibilidade. Tente entender melhor o que se passa no seu psiquismo. Conexão aumentada com a espiritualidade, inspiração artística e aspectos sutis e energéticos da vida. Foco no quadro maior das coisas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você deve buscar agora mais comunicação e interação com grupos, amizades e causas. Lembre-se de valorizar aquilo que é benéfico para todos. Comunicação coletiva valorosa e que agrega e nutre. Necessidade de nutrir mais inovação e quebra de padrões em sua vida. Dê asas às novidades e busque o que há de melhor em se renovar e clarear suas ideias.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este momento lhe pede que busque mais divulgação do valor de sua carreira. Comunique e venda seu peixe. Capacidade de oratória boa e valorosa. Momento propício para fazer escolhas profissionais mais acertadas e baseadas no seu senso de valor pessoal. Flexibilidade e necessidade de adaptar no trabalho. Foco em comunicar com autoridade e maturação.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, é enfatizado pelo Nodo Norte. Você deve buscar se conectar mais ao seu lado intuitivo e expansivo de maneira valorosa. Busque enxergar a vida sob um prisma maior, mas aventureiro, leve e divertido. Conexão com princípios filosóficos, estudos superiores e com a fé em alta. Enxergue tudo com mais otimismo e significado.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este momento lhe pede maior contato com suas profundezas emocionais, mas tendo o pragmatismo e racionalidade como referência. Busque entender suas emoções sob um prisma mais objetivo para curá-las. Entendimento de questões emocionais, sexuais e partilhadas. Valorização da transformação e da capacidade de verbalizar suas sombras e complexos.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você deve buscar agora um maior nível de comunicação com os outros. Valorize mais as conversas honestas com o seu par. Esteja mais aberto a valorizar e escutar o que o outro tem a lhe dizer. Uma mentalidade mais calma, de ponderação e pragmatismo também lhe será muito útil e proveitosa. Foco no equilíbrio, diplomacia e comunicação tranquila.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este momento lhe leva muito a agir no campo material, rotina, saúde e trabalho. Momento para sair das idealizações e fazer seu trabalho no mundo com muita dedicação e senso de valor. Tarefas rotineiras devem ser organizadas e você deve agregar prazer em sua vida cotidiana. Na saúde também, deve equilibrar cuidado com senso de nutrição e prazer.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este momento lhe pede que expresse e verbalize mais quem você é e sua criatividade. Busque o valor do seu lado lúdico, da expressão de sua criança interna. Bom momento para hobbies criativos, intelectuais, jogos e aventuras. Também o romance lhe pede mais leveza e flexibilidade. Expresse com valor quem você é, dando mais importância à sua consciência.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você deve buscar agora mais interiorização para entender melhor suas emoções. Busque uma mentalidade mais calma e pragmática ao analisar questões pessoais, familiares e/ou do passado. Aprenda a escutar mais o que lhe pede a sensibilidade. Momento para sair de compromissos vazios e entender a riqueza de sua vida pessoal e afetiva.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este momento lhe pede que busque mais seu lado mental, racional e pragmático. Excelente para iniciar estudos ou valorizar mais o próprio conhecimento. Comunicação valorosa e baseada em princípios e valores pessoais. Encontro com pessoas e coisas valorosas no seu entorno. Enxergue a vida com mais razão, flexibilidade e senso de valor próprio.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta